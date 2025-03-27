Чехи построили медпункт в Украине, но стали мишенью для дезинформации

Внутри центра есть лаборатория, малый операционный зал и койки для раненых с фронта.



Однако одна из фотографий из репортажа Доразина была вырвана из контекста и использована дезинформаторами. Алеш Свобода, известный своими фейками, опубликовал фото с ложным утверждением, будто это «временное жилье на Донбассе», якобы построенное за счет чешских НКО. Его пост быстро разошёлся — более 4000 репостов.



Он также манипулировал информацией, сравнивая проект с ситуацией после наводнений в Чехии и намекая на «забытые» чешские семьи, игнорируя, что на помощь пострадавшим от наводнений было выделено 3 млрд крон.



Журналист Доразин и глава компании Promstal Павел Стибор опровергли ложные утверждения. Доразин заявил, что это не «общежитие», а медицинское учреждение в приграничной зоне, где ближайший госпиталь находится в постоянно обстреливаемом городе Никополь.





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