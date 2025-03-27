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Чехи построили медпункт в Украине, но стали мишенью для дезинформации
4 апреля 2025
19:30
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В начале марта журналист Чешского радио Мартин Доразин посетил украинское село Привильне в Днепропетровской области, где чешская компания Promstal построила модульное медицинское учреждение. Этот проект был профинансирован правительством Чехии в рамках специальной программы помощи Украине (2023–2025), и его стоимость составила около 10 млн крон.
Внутри центра есть лаборатория, малый операционный зал и койки для раненых с фронта.
Однако одна из фотографий из репортажа Доразина была вырвана из контекста и использована дезинформаторами. Алеш Свобода, известный своими фейками, опубликовал фото с ложным утверждением, будто это «временное жилье на Донбассе», якобы построенное за счет чешских НКО. Его пост быстро разошёлся — более 4000 репостов.
Он также манипулировал информацией, сравнивая проект с ситуацией после наводнений в Чехии и намекая на «забытые» чешские семьи, игнорируя, что на помощь пострадавшим от наводнений было выделено 3 млрд крон.
Журналист Доразин и глава компании Promstal Павел Стибор опровергли ложные утверждения. Доразин заявил, что это не «общежитие», а медицинское учреждение в приграничной зоне, где ближайший госпиталь находится в постоянно обстреливаемом городе Никополь.
Однако одна из фотографий из репортажа Доразина была вырвана из контекста и использована дезинформаторами. Алеш Свобода, известный своими фейками, опубликовал фото с ложным утверждением, будто это «временное жилье на Донбассе», якобы построенное за счет чешских НКО. Его пост быстро разошёлся — более 4000 репостов.
Он также манипулировал информацией, сравнивая проект с ситуацией после наводнений в Чехии и намекая на «забытые» чешские семьи, игнорируя, что на помощь пострадавшим от наводнений было выделено 3 млрд крон.
Журналист Доразин и глава компании Promstal Павел Стибор опровергли ложные утверждения. Доразин заявил, что это не «общежитие», а медицинское учреждение в приграничной зоне, где ближайший госпиталь находится в постоянно обстреливаемом городе Никополь.
Подробнее о специальной программе помощи Украине.
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