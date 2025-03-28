Исследование: 40% компаний в Чехии потеряли контракт из-за нехватки сотрудников

Об этом свидетельствуют данные исследования «Индекс деловых ожиданий», проведенного компанией Datank для банковской группы ČSOB в марте на выборке из 401 малого и среднего предприятия и предпринимателя со всей Чешской Республики.





В то время как 26,8 процента компаний и индивидуальных предпринимателей с годовым оборотом до 3 миллионов чешских крон сообщают об отказе от контрактов из-за своих сотрудников, почти половина компаний с оборотом более 40 миллионов чешских крон делают это, согласно исследованию, которое ČSOB предоставил сегодня ČTK.





«В основном это заказы для новых клиентов, которые из-за нехватки квалифицированной рабочей силы предлагаются с более длительными сроками поставки или по более высоким ценам, что отражает, в частности, необходимость кооперации недостающих мощностей», - говорит Михал Бакайса, совладелец чешской инженерной группы SkyLimit. По его словам, объем заказов, а значит и потребность в производственных мощностях, значительно меняется в течение года.





В целом, компании и предприниматели относят к самым большим проблемам, связанным с сотрудниками, недостаток квалификации, о котором упомянули 26,5 % респондентов. Плохую трудовую этику назвали 22,5 процента, малое количество претендентов на предлагаемые должности - 20,2 процента, недостаточные финансовые требования - 19,7 процента и плохие рабочие привычки - 18,2 процента.





«Работников нет, и моральное состояние людей в целом становится все хуже и хуже. Очень трудно найти честных, трудолюбивых людей», - говорит Ян Хубер, владелец компании Huber DC, занимающейся промышленными и технологическими разработками.