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Исследование: 40% компаний в Чехии потеряли контракт из-за нехватки сотрудников

Новости 420on
8 апреля 2025
14:00
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Две пятых малых и средних компаний и предпринимателей потеряли контракт, потому что не смогли удовлетворить спрос клиентов из-за отсутствия качественных сотрудников. Чаще всего это происходило со средними и крупными компаниями.
Об этом свидетельствуют данные исследования «Индекс деловых ожиданий», проведенного компанией Datank для банковской группы ČSOB в марте на выборке из 401 малого и среднего предприятия и предпринимателя со всей Чешской Республики.

В то время как 26,8 процента компаний и индивидуальных предпринимателей с годовым оборотом до 3 миллионов чешских крон сообщают об отказе от контрактов из-за своих сотрудников, почти половина компаний с оборотом более 40 миллионов чешских крон делают это, согласно исследованию, которое ČSOB предоставил сегодня ČTK.

«В основном это заказы для новых клиентов, которые из-за нехватки квалифицированной рабочей силы предлагаются с более длительными сроками поставки или по более высоким ценам, что отражает, в частности, необходимость кооперации недостающих мощностей», - говорит Михал Бакайса, совладелец чешской инженерной группы SkyLimit. По его словам, объем заказов, а значит и потребность в производственных мощностях, значительно меняется в течение года.

В целом, компании и предприниматели относят к самым большим проблемам, связанным с сотрудниками, недостаток квалификации, о котором упомянули 26,5 % респондентов. Плохую трудовую этику назвали 22,5 процента, малое количество претендентов на предлагаемые должности - 20,2 процента, недостаточные финансовые требования - 19,7 процента и плохие рабочие привычки - 18,2 процента.

«Работников нет, и моральное состояние людей в целом становится все хуже и хуже. Очень трудно найти честных, трудолюбивых людей», - говорит Ян Хубер, владелец компании Huber DC, занимающейся промышленными и технологическими разработками.
Чехия бизнес работа
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