Китайские бренды завоевывают чешские магазины

Лучшие характеристики и лучшая цена. По этому поисковому запросу в интернет-магазинах электроники явно побеждают китайские бренды. Чехи, конечно, не сопротивляются им, и скоро, вероятно, они увидят еще больший наплыв китайской электроники в магазинах.



«Мы действительно видим изменения на рынке телевизоров. Китайские бренды, такие как TCL и Hisense, в последние годы завоевывают все большую долю рынка. Это происходит благодаря сочетанию ценовой политики, улучшенного качества изготовления и технологических достижений. Они предлагают высококлассные параметры по более низким ценам, чем традиционные бренды, что привлекает широкий круг покупателей», — говорит Элишка Чержовска из Alza.cz.



«Классические» имена, такие как LG или Samsung, отдают значительную часть рынка китайским новичкам. «Рынок электроники постоянно развивается, это касается и сегмента телевизоров, где новые китайские бренды постепенно завоевывают позиции и успешно конкурируют с традиционными лидерами. Эта тенденция прослеживается и в Чехии, где, например, TCL зафиксировала заметный рост доли рынка в период с 2021 по 2023 год», — подтверждает Петра Псоткова, представитель компании Datart.



По мнению маркетологов, за успехом стоит несколько факторов. Первый — это технологический прогресс. «Такие производители, как TCL и Hisense, теперь предлагают передовые технологии отображения информации, которые соответствуют, а в некоторых аспектах даже превосходят традиционных лидеров. Например, TCL выпустила на чешский рынок самый большой телевизор с диагональю 115 дюймов (292 сантиметра), что является уникальным в этом сегменте», — добавляет Псоткова.



Кроме того, компания вкладывает огромные средства в рекламу и спортивные партнерства, что помогает ей завоевать доверие покупателей. Но самый главный фактор — это цена. И вот тут сравнение становится очевидным. «Китайские телевизоры зачастую более доступны по цене, чем модели корейских конкурентов, даже если они обладают схожими параметрами. Это очень важно для потребителей, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества, — добавляет Псоткова.



Ситуацию может еще больше накалить торговая война между США и Китаем, которая разгорелась в последние дни. Можно предположить, что товары, которые становятся непропорционально дорогими на рынке США, перестанут покупаться американцами, и тогда они отправятся на европейский рынок.



Например, в аналитическом отчете Bloomberg приводится сценарий, согласно которому в случае введения американских тарифов в отношении Китая в размере 104% произойдет массовое перенаправление китайского экспорта в США, что составит 85% от 582 миллиардов долларов США.



Это может произойти либо через крупные онлайн-площадки, работающие в Европе, либо косвенно, через дистрибьюторов, которые импортируют потребительские товары с китайских заводов и затем продают их в Европе. В любом случае это может привести к ценовой войне за потребителя между китайцами и остальным миром.



В прошлом году трафик из Азии вырос на треть



Это не только сегмент телевизоров. Китайские бренды также набирают очки в сегменте бытовой техники и электроники. «В мобильных телефонах, например, это Xiaomi, ноутбуки Huawei. Китайские производители все больше инвестируют в развитие и инновации», — добавляет Чержовска.



В прошлом году импорт товаров из Китая также вырос на треть. «Мы перевозим контейнеры и паллеты. Мы не знаем их содержимого, но можем подтвердить, что в прошлом году морские перевозки шли хорошо. Трафик из Азии вырос на 30-35%», — подтверждает Давид Кноблох, управляющий директор и совладелец экспедиторской компании NTG Air & Ocean.



7 675 китайских автомобилей продано в Чехии в прошлом году



О Китае все чаще говорят и в автомобильном секторе. Импорт автомобилей из Китая на чешский рынок в прошлом году вырос более чем в два раза. Если в 2023 году чехи купили 3 516 китайских автомобилей, то в прошлом году их было уже 7 675.



Таким образом, на автомобили китайского происхождения пришлось 3,3% отечественного рынка новых легковых автомобилей, согласно данным Ассоциации автомобильных импортеров. Самым продаваемым китайским брендом на чешском рынке в прошлом году стал MG — изначально британский и возрожденный китайцами — с 4 311 проданными автомобилями.