Аналитик: Работодатели продолжают испытывать нехватку квалифицированных кадров

Данные Alma Career показывают, что спрос на работников в Чехии остается довольно стабильным, а в некоторых отраслях даже устойчиво высоким. В первом квартале этого года на порталах Jobs.cz и Prace.cz было опубликовано в общей сложности 113 398 предложений о работе. Это незначительное снижение на 5,4% по сравнению с прошлым годом.





Четыре пятых компаний, в которых работает более десяти человек, в этом году будут нанимать сотрудников, в основном для того, чтобы заменить уходящих коллег. Треть работодателей планирует активно нанимать новых сотрудников. С другой стороны, 17% компаний сокращают или планируют сократить персонал, в основном незначительно, до 5% сотрудников.





В то же время растет число людей, откликающихся на предложения о работе: в первом квартале этого года 345 000 человек отправили хотя бы один отклик, что на 10,1% больше, чем в прошлом году. В целом кандидаты на все вакансии, заполненные в первом квартале, отправили 2 152 544 отклика через порталы и другие сервисы Alma Career, что на 9,2% больше, чем за тот же период прошлого года.





На первый взгляд, говорит Домбровский, кажется, что рынок возвращается к некоему равновесию. Неудовлетворенный спрос не растет, а количество доступных кандидатов постепенно увеличивается, считает он. Однако зачастую они не соответствуют ожиданиям и потребностям работодателей. В определенной степени спрос и предложение не совпадают ни в профессиональном, ни в географическом плане. Существует фундаментальный дисбаланс, особенно в технических профессиях, здравоохранении и специализированных услугах.





Позиции, которые пользуются постоянным и долгосрочным спросом у компаний, часто остаются незаполненными. Особенно остро ощущается нехватка людей в технических профессиях, а также в сфере здравоохранения и социального обеспечения. На вакансию медсестры работодатели получают в среднем всего четыре отклика на объявление. На инженера-конструктора или инженера-разработчика поступает менее четырех откликов, а на вакансии инженера-электрика или менеджера по строительству — всего три.





И наоборот, некоторые более общие профессии, где часто достаточно более низкой квалификации, имеют большое количество откликов. Так, для администраторов в среднем 45, для официантов и официанток — 32, для работников бэк-офиса — 31, а для бухгалтеров — почти 30 откликов. По данным портала, работодатели значительно чаще открывают вакансии по этим специальностям для выпускников всех типов учебных заведений, даже без опыта работы, в отличие от специализированных позиций.