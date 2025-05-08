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Интернет-реклама в Чехии бьет рекорды: 64 миллиарда за год
8 мая 2025
15:00
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Инвестиции в интернет-рекламу в Чехии в прошлом году выросли на 7,5% и составили рекордные 64 миллиарда крон. Из них расходы на полноэкранную (дисплейную) рекламу выросли на 9,5% до 46,2 миллиарда. В этом году ассоциация ожидает роста на 6,7% до 68,3 миллиарда.
В 2024 году большая часть инвестиций была направлена на полноэкранную рекламу. Этот формат включает в себя рекламу в контентных сетях, таких как Seznam Sklik, Google Ads или Facebook, а также программные (RTB) и нативные форматы.
Далее следует поисковая реклама с общим объемом инвестиций в 16,5 миллиарда крон в реальном выражении, что на 3% больше, чем годом ранее.
Исследование проводилось в январе и феврале этого года при участии онлайн-медиа, рекламных сетей, цифровых и специализированных агентств и прямых рекламодателей.