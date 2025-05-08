Интернет-реклама в Чехии бьет рекорды: 64 миллиарда за год

Новости и статьи 8 мая 2025 15:00 236

Инвестиции в интернет-рекламу в Чехии в прошлом году выросли на 7,5% и составили рекордные 64 миллиарда крон. Из них расходы на полноэкранную (дисплейную) рекламу выросли на 9,5% до 46,2 миллиарда. В этом году ассоциация ожидает роста на 6,7% до 68,3 миллиарда.