Безлимитный мобильный тариф за 365 крон. Revolut нацелился на Чехию

Новости и статьи 7 мая 2025 21:00 403

На прошлой неделе компания Revolut всколыхнула спокойные воды мобильного мира, объявив о запуске собственных безлимитных тарифов в Великобритании и Германии за несколько сотен крон. Однако представители компании не скрывают, что заглядываются и на другие европейские страны, среди которых и Чехия.