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Безлимитный мобильный тариф за 365 крон. Revolut нацелился на Чехию
7 мая 2025
21:00
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На прошлой неделе компания Revolut всколыхнула спокойные воды мобильного мира, объявив о запуске собственных безлимитных тарифов в Великобритании и Германии за несколько сотен крон. Однако представители компании не скрывают, что заглядываются и на другие европейские страны, среди которых и Чехия.
Напомним, что за 12,5 фунта (365 крон) оператор предлагает безлимитные звонки, SMS-сообщения и мобильный интернет в домашней сети. К этому еще добавляется 20 ГБ роуминга в Европе и США.
Однако из первого объявления было ясно, что Revolut открыл списки ожидания для потенциальных клиентов только в некоторых странах. Поэтому возникал вопрос, когда же дождутся чешские пользователи.
Представители финтех-компании не назвали точную дату, но в сети X четко подтвердили, что готовятся выйти и на другие рынки. «В настоящее время мы открыли список ожидания только для наших пользователей из Великобритании и Германии. Мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем предложить его и другим странам», — ответили они на вопрос, будет ли выгодный тариф доступен также в Чехии.
Запуск в Великобритании и Германии запланирован на этот год. По словам сотрудников компании, решение запустить сервис в этих странах было мотивировано тем, что именно там тарифы являются одними из самых высоких в Европе.
Упомянутые 365 крон — очень привлекательное предложение. Для сравнения: чешские операторы предлагают безлимитные тарифы примерно от 600 крон. Указанная цена действительно включает неограниченный объем данных, однако скорость передачи данных значительно ограничена. Если вы хотите действительно данные без ограничений, то есть как по объему, так и по скорости, в Чехии часто придется заплатить более 1 300 крон.
Не отменяет привлекательности предложения даже тот факт, что оператор не будет предлагать физические SIM-карты, а только eSIM. «Все это с местным телефонным номером и без фиксированных договорных обязательств», — подчеркнули представители Revolut.
Revolut уже имеет опыт в сфере мобильных услуг. В прошлом году он выпустил собственные данные eSIM-карты. Однако с помощью этой услуги финтех-гигант в первую очередь нацеливался на путешественников, которые могли получить дешевый интернет даже во время поездок за границу.
«Огромный успех нашего тарифного плана eSIM показал, что сфера мобильных услуг готова к кардинальным изменениям», — заявил генеральный директор по телекоммуникациям Revolut.
«Привычные мобильные операторы часто не справляются с задачами прозрачности, обслуживания клиентов и технологических инноваций. Наша цель — преодолеть эти недостатки и предложить пользователям революционный опыт без лишней бюрократии и с максимальной выгодой», — добавил он.
Однако из первого объявления было ясно, что Revolut открыл списки ожидания для потенциальных клиентов только в некоторых странах. Поэтому возникал вопрос, когда же дождутся чешские пользователи.
Представители финтех-компании не назвали точную дату, но в сети X четко подтвердили, что готовятся выйти и на другие рынки. «В настоящее время мы открыли список ожидания только для наших пользователей из Великобритании и Германии. Мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем предложить его и другим странам», — ответили они на вопрос, будет ли выгодный тариф доступен также в Чехии.
Запуск в Великобритании и Германии запланирован на этот год. По словам сотрудников компании, решение запустить сервис в этих странах было мотивировано тем, что именно там тарифы являются одними из самых высоких в Европе.
Упомянутые 365 крон — очень привлекательное предложение. Для сравнения: чешские операторы предлагают безлимитные тарифы примерно от 600 крон. Указанная цена действительно включает неограниченный объем данных, однако скорость передачи данных значительно ограничена. Если вы хотите действительно данные без ограничений, то есть как по объему, так и по скорости, в Чехии часто придется заплатить более 1 300 крон.
Не отменяет привлекательности предложения даже тот факт, что оператор не будет предлагать физические SIM-карты, а только eSIM. «Все это с местным телефонным номером и без фиксированных договорных обязательств», — подчеркнули представители Revolut.
Revolut уже имеет опыт в сфере мобильных услуг. В прошлом году он выпустил собственные данные eSIM-карты. Однако с помощью этой услуги финтех-гигант в первую очередь нацеливался на путешественников, которые могли получить дешевый интернет даже во время поездок за границу.
«Огромный успех нашего тарифного плана eSIM показал, что сфера мобильных услуг готова к кардинальным изменениям», — заявил генеральный директор по телекоммуникациям Revolut.
«Привычные мобильные операторы часто не справляются с задачами прозрачности, обслуживания клиентов и технологических инноваций. Наша цель — преодолеть эти недостатки и предложить пользователям революционный опыт без лишней бюрократии и с максимальной выгодой», — добавил он.