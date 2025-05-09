Президент Чехии: Россия сегодня ведет себя в некоторых случаях как нацистская Германия

Новости и статьи 9 мая 2025 18:00 469

Президент Петр Павел заявил, что Россия сегодня ведет себя в некоторых отношениях как нацистская Германия. И призвал избрать партии, которые серьезно относятся к безопасности Чешской Республики. Об этом он заявил вчера, выступая перед концертом в Пражском Граде по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.