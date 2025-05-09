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Президент Чехии: Россия сегодня ведет себя в некоторых случаях как нацистская Германия
9 мая 2025
18:00
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Президент Петр Павел заявил, что Россия сегодня ведет себя в некоторых отношениях как нацистская Германия. И призвал избрать партии, которые серьезно относятся к безопасности Чешской Республики. Об этом он заявил вчера, выступая перед концертом в Пражском Граде по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
«Сегодняшняя Россия, к сожалению, ведет себя в некотором роде так же, как в свое время нацистская Германия. Она не уважает международное право, она уважает лишь право сильного, она вторглась в суверенную страну и ведет против нее агрессивную войну уже более трех лет», — сказал он, говоря об агрессии России в Украине.
Президент отдал дань уважения всем, кто боролся с нацизмом, итальянским фашизмом, императорской Японией, в том числе и россиянам. «Но это вовсе не означает уважения к сегодняшней России», — добавил Павел.
Президент гордится тем, что Чехия с самого начала безоговорочно выступала против агрессии России против Украины. Урок Второй мировой войны, по словам Павла, заключается в том, что нельзя отступать перед авторитаризмом и агрессорами.
Именно через эту призму, по мнению президента, следует смотреть на сегодняшний день. Он также видит различные признаки авторитаризма в Чешской Республике. Кроме того, он предостерег от искажения и переписывания истории.
«Мы наблюдаем это переписывание и по сей день. Даже сегодня в Праге прошло несколько митингов, на которых история была переиначена», — сказал президент. По его словам, необходимо подходить к событиям как можно более объективно.
Вчера на Староместской площади Праги прошла демонстрация SPD и ее партий-партнеров по парламентским выборам, на которой выступающие критиковали увеличение расходов на оборону. Они также призвали к миру в Украине, который, по их словам, может быть достигнут только через соглашение между Россией и США.
На другой демонстрации на площади Республики в Праге антиправительственный активист Ладислав Врабель обвинил СМИ и политиков всего политического спектра в намеренном разжигании антироссийской ненависти и попытке втянуть Чехию в войну.
Вечером Павел призвал слушателей концерта задуматься о необходимости противостоять авторитарным тенденциям. В конце своей речи, которая длилась около пяти минут, он сказал, что «если мы пойдем голосовать этой осенью, мы должны голосовать с умом, голосовать за политиков и партии, которые серьезно относятся к безопасности в нашей стране».
Президент отдал дань уважения всем, кто боролся с нацизмом, итальянским фашизмом, императорской Японией, в том числе и россиянам. «Но это вовсе не означает уважения к сегодняшней России», — добавил Павел.
Президент гордится тем, что Чехия с самого начала безоговорочно выступала против агрессии России против Украины. Урок Второй мировой войны, по словам Павла, заключается в том, что нельзя отступать перед авторитаризмом и агрессорами.
Именно через эту призму, по мнению президента, следует смотреть на сегодняшний день. Он также видит различные признаки авторитаризма в Чешской Республике. Кроме того, он предостерег от искажения и переписывания истории.
«Мы наблюдаем это переписывание и по сей день. Даже сегодня в Праге прошло несколько митингов, на которых история была переиначена», — сказал президент. По его словам, необходимо подходить к событиям как можно более объективно.
Вчера на Староместской площади Праги прошла демонстрация SPD и ее партий-партнеров по парламентским выборам, на которой выступающие критиковали увеличение расходов на оборону. Они также призвали к миру в Украине, который, по их словам, может быть достигнут только через соглашение между Россией и США.
На другой демонстрации на площади Республики в Праге антиправительственный активист Ладислав Врабель обвинил СМИ и политиков всего политического спектра в намеренном разжигании антироссийской ненависти и попытке втянуть Чехию в войну.
Вечером Павел призвал слушателей концерта задуматься о необходимости противостоять авторитарным тенденциям. В конце своей речи, которая длилась около пяти минут, он сказал, что «если мы пойдем голосовать этой осенью, мы должны голосовать с умом, голосовать за политиков и партии, которые серьезно относятся к безопасности в нашей стране».