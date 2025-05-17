Чешские эксперты участвуют в расследовании отключения электричества в Испании

Дурчак охарактеризовал чешскую систему передачи данных как надежную.



«В докладе будут рассмотрены не только причины отключения, но и ответные меры. Это урок для всех нас, чтобы знать, как реагировать, как восстанавливать сеть, какую роль сыграли или не сыграли те или иные источники. Это будет всеобъемлющий отчет», — сказал Дурчак. По его словам, во время последних крупных отключений результаты расследования ждали до шести месяцев. «На данный момент мы не комментируем, что могло послужить причиной», — сказал он.



Дурчак отметил, что чешская система электропередачи надежна. «Если бы проводилась оценка надежности энергосистемы, мы бы были в верхней части списка, не только в контексте состояния системы передачи, но и по другим параметрам». Расстояние между линиями и количество подстанций также играют роль в возможном отключении электричества. «Важна также зависимость от импорта. Сегодня мы можем импортировать почти 50% нашего потребления», — добавил Дурчак.











28 апреля на всей территории Испании и Португалии произошло отключение электроэнергии, что вызвало прежде всего проблемы с транспортом. Ситуация начала улучшаться в некоторых районах около 17:00, а примерно в 11:00 премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что электроснабжение восстановлено почти на 50%.