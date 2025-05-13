«Созываю Совет безопасности». Фицо опубликовал открытое письмо с предупреждением

Новости и статьи 13 мая 2025 16:30 1812

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о возможности нового нападения на государственного деятеля и в связи с этим созывает Совет безопасности страны. Свое предупреждение он опубликовал незадолго до годовщины покушения на его жизнь.