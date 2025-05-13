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«Созываю Совет безопасности». Фицо опубликовал открытое письмо с предупреждением
13 мая 2025
16:30
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о возможности нового нападения на государственного деятеля и в связи с этим созывает Совет безопасности страны. Свое предупреждение он опубликовал незадолго до годовщины покушения на его жизнь.
Фицо опубликовал в Facebook открытое письмо председателям политических партий и четырем телеканалам, вещающим в Словакии, с предложением отменить воскресные политические дебаты.
«В связи с огромным ростом проявлений ненависти и высокой вероятностью нового нападения на государственного деятеля и физических конфликтов в обществе я вынужден созвать заседание Совета безопасности Словацкой Республики, а затем рассмотреть этот серьезный вопрос на заседании правительства», — заявил Фицо.
По словам главы словацкого правительства, недопустимо, чтобы ответом на законное мнение были не аргументы, а беспредельные оскорбления и угрозы убийством или нанесением вреда здоровью. Однако он не привел ни одного конкретного примера, когда такое могло бы произойти.
«Еще более неприемлемо то, что такой способ политической коммуникации становится допустимым для значительной части словацкого политического спектра и СМИ, более того, он даже поддерживается ими», — утверждает он, опять же без каких-либо уточнений. В нынешней ситуации есть два варианта, говорит он. «Либо мы будем молча терпеть нынешнее недопустимое положение и потом столкнемся с последствиями очередного физического нападения на государственного деятеля или с конфликтами в обществе, либо мы сделаем шаг к смягчению напряженности».
Премьер-министр Словакии недоволен тем, что в воскресенье общественность подвергается четырехчасовому марафону политических дискуссий, полных нападок и агрессивного обмена мнениями. При этом сам Фицо в своих публичных выступлениях не стесняется в выражениях.
«Я убежден, что воскресенье должно служить другой цели, и граждане Словацкой Республики не должны быть потревожены в этот день политической активностью в СМИ. Как премьер-министр Словацкой Республики и одновременно председатель парламентской политической партии, я предлагаю совместно рассмотреть возможность переноса телевизионных политических дискуссий с воскресенья на рабочие дни. Это стало бы значительным вкладом политических партий и СМИ в снижение агрессивности и политической ненависти в стране», — заявил Фицо.
«В связи с огромным ростом проявлений ненависти и высокой вероятностью нового нападения на государственного деятеля и физических конфликтов в обществе я вынужден созвать заседание Совета безопасности Словацкой Республики, а затем рассмотреть этот серьезный вопрос на заседании правительства», — заявил Фицо.
По словам главы словацкого правительства, недопустимо, чтобы ответом на законное мнение были не аргументы, а беспредельные оскорбления и угрозы убийством или нанесением вреда здоровью. Однако он не привел ни одного конкретного примера, когда такое могло бы произойти.
«Еще более неприемлемо то, что такой способ политической коммуникации становится допустимым для значительной части словацкого политического спектра и СМИ, более того, он даже поддерживается ими», — утверждает он, опять же без каких-либо уточнений. В нынешней ситуации есть два варианта, говорит он. «Либо мы будем молча терпеть нынешнее недопустимое положение и потом столкнемся с последствиями очередного физического нападения на государственного деятеля или с конфликтами в обществе, либо мы сделаем шаг к смягчению напряженности».
Премьер-министр Словакии недоволен тем, что в воскресенье общественность подвергается четырехчасовому марафону политических дискуссий, полных нападок и агрессивного обмена мнениями. При этом сам Фицо в своих публичных выступлениях не стесняется в выражениях.
«Я убежден, что воскресенье должно служить другой цели, и граждане Словацкой Республики не должны быть потревожены в этот день политической активностью в СМИ. Как премьер-министр Словацкой Республики и одновременно председатель парламентской политической партии, я предлагаю совместно рассмотреть возможность переноса телевизионных политических дискуссий с воскресенья на рабочие дни. Это стало бы значительным вкладом политических партий и СМИ в снижение агрессивности и политической ненависти в стране», — заявил Фицо.
Если премьер-министр найдет поддержку для своей инициативы, он заявил, что ни он лично, ни представители сильнейшей правящей партии Směr не будут использовать время, которое в воскресенье предоставляют четыре телеканала для обмена политическими мнениями.