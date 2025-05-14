Чиновники в Чехии хотят активнее бороться со скрытым посредничеством в трудоустройстве

Новости 420on 14 мая 2025 22:00 357

В Чехии распространилось скрытое посредничество в трудоустройстве, что фактически является обходом трудового кодекса и других нормативных актов. Государство теряет миллиарды из-за нелегальной работы. Помочь может «налоговая кобра».