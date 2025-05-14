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Чиновники в Чехии хотят активнее бороться со скрытым посредничеством в трудоустройстве
14 мая 2025
22:00
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В Чехии распространилось скрытое посредничество в трудоустройстве, что фактически является обходом трудового кодекса и других нормативных актов. Государство теряет миллиарды из-за нелегальной работы. Помочь может «налоговая кобра».
В этом году инспекторы хотят больше контролировать нелегальных работников, в частности, сосредоточиться на скрытом посредничестве в трудоустройстве.
Нелегальное трудоустройство в последние годы в Чехии распространилось настолько, что представители некоторых кадровых агентств теперь начинают говорить о необходимости создания специального ведомства. «По моему мнению, нужно создать нечто вроде "налоговой кобры" для рынка труда. Это должны быть обученные, сильные мужчины, которые не будут бояться и будут знать, за чем идти», — говорит генеральный директор кадрового агентства Hofmann Persona Габриэла Хрбачкова, имея в виду специальную группу, занимающуюся налоговыми преступлениями.
По ее опыту, инспекторы часто сталкиваются с агрессивными «боссами» при проверках нелегальной занятости. Ведущие специалисты по персоналу подтверждают информацию из подробного исследования организации «Человек в беде», что в стране вновь активизировались нелегальная занятость и так называемое скрытое посредничество в трудоустройстве. Фактически речь идет о поставке дешевой рабочей силы, в частности на фабрики, без соблюдения трудового законодательства и других норм.
«Это очень распространилось с войной на Украине. В тот момент, когда украинские работники получили свободный доступ на рынок труда, их стало очень легко нанимать. И они не устраивают их на работу легально, не платят за них социальное и медицинское страхование, дают им деньги на руки, не соблюдают трудовой кодекс, заставляют работать, например, шесть дней в неделю по 15 часов в день», — утверждает Хрбачкова.
По словам Хрбачковой, эти организованные группы часто держат работников в своих руках. «Они снимают с них огромные суммы за проживание, а затем еще и за то, что они курят в общежитии. Или я видела, как с кого-то сняли две тысячи крон за то, что он повесил белье в комнате», — говорит генеральный директор Hofmann Personal.
Кампания призвана обратить внимание на возможные проблемы
Директор по подбору персонала и маркетингу в кадровом агентстве ManpowerGroup, описывает, что честные агентства не могут конкурировать с этими теневыми структурами.
«Если это обходится с помощью соглашений или нелегальной работы, то такие поставщики дешевле как минимум на 30 процентов», — говорит он, имея в виду, что при обходе правил организованные группы, как правило, не платят социальные и медицинские страховые взносы.
Ассоциация поставщиков кадровых услуг, членами которой являются ManpowerGroup и Hofmann Personal, поэтому даже в сотрудничестве с Союзом промышленности и транспорта запустила образовательную кампанию для работодателей. В ней она призывает здоровые чешские компании не деформировать рынок и не получать прибыль
«Мы не хотим скандалить, но хотим предупредить компании, что они могут оказаться в беде. Возможно, они даже не подозревают, что их поставщик занимается мошенничеством, но ответственность за это несут они», — говорит Иржи Халбштат.
Габриэла Грбачкова при этом предупреждает, что субъекты, использующие мошеннических поставщиков, могут получить штраф до 10 миллионов и лишиться лицензии на ведение бизнеса на срок до двух лет.
Однако другая ассоциация, объединяющая агентства по трудоустройству, открыто заявляет, что ситуация с нелегальным наймом дошла до такого состояния, что услуги агентств, соблюдающих законные правила, отвергаются.
«Наши члены звонят мне и говорят, что куда бы они ни пришли на фабрику, чтобы предложить услуги агентства по трудоустройству, им отвечают, что они в два раза дороже, чем другой поставщик. А это кто-то, кто работает по договору подряд», — говорит Радован Буркович, возглавляющий Ассоциацию агентств по трудоустройству, представляющую 42 компании.
По его мнению, конечные работодатели считают, что, несмотря на угрозу высоких штрафов, им это выгодно. «Они понимают, что штраф может быть значительным, даже в миллионы крон, но они сэкономят десятки миллионов», — утверждает Буркович.
Ущерб на миллиарды, штрафы на миллионы
Ситуация начала решаться. «Я должна сказать, что министр Юречка действительно начал заниматься этим вопросом», — констатирует генеральный директор Hofmann Personal.
Министерство труда и социальных дел подтверждает, что уделяет все больше внимания борьбе с скрытым посредничеством в трудоустройстве и усиливает полномочия инспекторов при проведении проверок. Кроме того, ведомство пытается оценить ущерб, наносимый этой проблемой государственной казне.
«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы как можно точнее оценить масштабы скрытого посредничества в трудоустройстве, особенно в том, что касается уклонения от уплаты обязательных отчислений в бюджет», — говорит пресс-секретарь министерства Якуб Августа. Он добавляет, что, по общим оценкам, государство ежегодно теряет от 10 до 40 миллиардов крон из-за нелегального трудоустройства.
Поэтому в этом году органы Государственного инспекционного управления по труду должны уделить особое внимание скрытому трудоустройству.
«Проверки будут проводиться на основе собственного мониторинга, на основе оценки информации из реестров Управления по труду Чешской Республики и Чешской администрации социального обеспечения, с использованием предложений общественности о проведении проверок, а также последующих проверок субъектов, в которых в прошлом было выявлено скрытое посредничество в трудоустройстве или его содействие», — говорит пресс-секретарь ведомства Рихард Колибач.
По данным инспекторов, в прошлом году было проведено 419 проверок, непосредственно направленных на область скрытого посредничества в трудоустройстве, и нарушения были выявлены у 185 субъектов. Часто эти проверки относятся к числу самых сложных — помимо того, что субъекты часто не сотрудничают, инспекторы сталкиваются и с цепочками деловых отношений.
По словам представителя инспекции труда, в прошлом году за скрытое посредничество в трудоустройстве и его содействие было наложено в общей сложности 255 штрафов на сумму более 158 миллионов крон. Из них 88 штрафов на сумму почти 70 миллионов крон были наложены на конечных работодателей, то есть на предпринимателей, которые создали условия для скрытого трудоустройства.
Нелегальное трудоустройство в последние годы в Чехии распространилось настолько, что представители некоторых кадровых агентств теперь начинают говорить о необходимости создания специального ведомства. «По моему мнению, нужно создать нечто вроде "налоговой кобры" для рынка труда. Это должны быть обученные, сильные мужчины, которые не будут бояться и будут знать, за чем идти», — говорит генеральный директор кадрового агентства Hofmann Persona Габриэла Хрбачкова, имея в виду специальную группу, занимающуюся налоговыми преступлениями.
По ее опыту, инспекторы часто сталкиваются с агрессивными «боссами» при проверках нелегальной занятости. Ведущие специалисты по персоналу подтверждают информацию из подробного исследования организации «Человек в беде», что в стране вновь активизировались нелегальная занятость и так называемое скрытое посредничество в трудоустройстве. Фактически речь идет о поставке дешевой рабочей силы, в частности на фабрики, без соблюдения трудового законодательства и других норм.
«Это очень распространилось с войной на Украине. В тот момент, когда украинские работники получили свободный доступ на рынок труда, их стало очень легко нанимать. И они не устраивают их на работу легально, не платят за них социальное и медицинское страхование, дают им деньги на руки, не соблюдают трудовой кодекс, заставляют работать, например, шесть дней в неделю по 15 часов в день», — утверждает Хрбачкова.
По словам Хрбачковой, эти организованные группы часто держат работников в своих руках. «Они снимают с них огромные суммы за проживание, а затем еще и за то, что они курят в общежитии. Или я видела, как с кого-то сняли две тысячи крон за то, что он повесил белье в комнате», — говорит генеральный директор Hofmann Personal.
Кампания призвана обратить внимание на возможные проблемы
Директор по подбору персонала и маркетингу в кадровом агентстве ManpowerGroup, описывает, что честные агентства не могут конкурировать с этими теневыми структурами.
«Если это обходится с помощью соглашений или нелегальной работы, то такие поставщики дешевле как минимум на 30 процентов», — говорит он, имея в виду, что при обходе правил организованные группы, как правило, не платят социальные и медицинские страховые взносы.
Ассоциация поставщиков кадровых услуг, членами которой являются ManpowerGroup и Hofmann Personal, поэтому даже в сотрудничестве с Союзом промышленности и транспорта запустила образовательную кампанию для работодателей. В ней она призывает здоровые чешские компании не деформировать рынок и не получать прибыль
«Мы не хотим скандалить, но хотим предупредить компании, что они могут оказаться в беде. Возможно, они даже не подозревают, что их поставщик занимается мошенничеством, но ответственность за это несут они», — говорит Иржи Халбштат.
Габриэла Грбачкова при этом предупреждает, что субъекты, использующие мошеннических поставщиков, могут получить штраф до 10 миллионов и лишиться лицензии на ведение бизнеса на срок до двух лет.
Однако другая ассоциация, объединяющая агентства по трудоустройству, открыто заявляет, что ситуация с нелегальным наймом дошла до такого состояния, что услуги агентств, соблюдающих законные правила, отвергаются.
«Наши члены звонят мне и говорят, что куда бы они ни пришли на фабрику, чтобы предложить услуги агентства по трудоустройству, им отвечают, что они в два раза дороже, чем другой поставщик. А это кто-то, кто работает по договору подряд», — говорит Радован Буркович, возглавляющий Ассоциацию агентств по трудоустройству, представляющую 42 компании.
По его мнению, конечные работодатели считают, что, несмотря на угрозу высоких штрафов, им это выгодно. «Они понимают, что штраф может быть значительным, даже в миллионы крон, но они сэкономят десятки миллионов», — утверждает Буркович.
Ущерб на миллиарды, штрафы на миллионы
Ситуация начала решаться. «Я должна сказать, что министр Юречка действительно начал заниматься этим вопросом», — констатирует генеральный директор Hofmann Personal.
Министерство труда и социальных дел подтверждает, что уделяет все больше внимания борьбе с скрытым посредничеством в трудоустройстве и усиливает полномочия инспекторов при проведении проверок. Кроме того, ведомство пытается оценить ущерб, наносимый этой проблемой государственной казне.
«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы как можно точнее оценить масштабы скрытого посредничества в трудоустройстве, особенно в том, что касается уклонения от уплаты обязательных отчислений в бюджет», — говорит пресс-секретарь министерства Якуб Августа. Он добавляет, что, по общим оценкам, государство ежегодно теряет от 10 до 40 миллиардов крон из-за нелегального трудоустройства.
Поэтому в этом году органы Государственного инспекционного управления по труду должны уделить особое внимание скрытому трудоустройству.
«Проверки будут проводиться на основе собственного мониторинга, на основе оценки информации из реестров Управления по труду Чешской Республики и Чешской администрации социального обеспечения, с использованием предложений общественности о проведении проверок, а также последующих проверок субъектов, в которых в прошлом было выявлено скрытое посредничество в трудоустройстве или его содействие», — говорит пресс-секретарь ведомства Рихард Колибач.
По данным инспекторов, в прошлом году было проведено 419 проверок, непосредственно направленных на область скрытого посредничества в трудоустройстве, и нарушения были выявлены у 185 субъектов. Часто эти проверки относятся к числу самых сложных — помимо того, что субъекты часто не сотрудничают, инспекторы сталкиваются и с цепочками деловых отношений.
По словам представителя инспекции труда, в прошлом году за скрытое посредничество в трудоустройстве и его содействие было наложено в общей сложности 255 штрафов на сумму более 158 миллионов крон. Из них 88 штрафов на сумму почти 70 миллионов крон были наложены на конечных работодателей, то есть на предпринимателей, которые создали условия для скрытого трудоустройства.