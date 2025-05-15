В каком городе Чехии лучшие условия для ведения бизнеса





Основой для сравнения городов является оценка предпринимательской среды и подхода органов государственной власти. Исследование определяет рейтинг по отдельным регионам и в конечном итоге по всей республике. В первую десятку вошли еще Чески-Крумлов, Яблонец-над-Нисоу, Ходонин, Острава , Сланы, Пльзень и Гумполец.

спорт.



Градец-Кралове может похвастаться более высоким, чем в среднем по стране, годовым изменением количества компаний. Очень высока доля компаний с более чем 250 сотрудниками от общего числа экономических субъектов. Город и предприниматели могут воспользоваться преимуществами отличной транспортной доступности. В Градец-Кралове низкий налог на недвижимость , город также выделяет сверхнормативные средства на общественный транспорт

Мэр Градец-Кралове Павлина Спрингерова рассматривает результаты исследования как оценку многолетней работы руководства города и его чиновников. Для дальнейшего развития Градец-Кралове очень важно, чтобы в ближайшие месяцы был принят новый генеральный план, который определит дальнейшие направления. Она верит, что это откроет путь к увеличению числа жителей, развитию услуг и малых и средних предприятий.









имеет очень высокое количество экономических субъектов в пересчете на 1000 жителей, в городе относительно достаточно свободной рабочей силы. Городская администрация хорошо управляет финансами, демонстрирует низкие расходы на обслуживание долга.



В Пардубицах количество построенных квартир на 1000 жителей значительно превышает средний показатель. Большая часть городских средств направляется в общественный транспорт. Пардубицы достигли отличных результатов в секретном тестировании, в ходе которого с помощью фиктивных запросов предпринимателей проверяется, насколько быстро и качественно на них отвечают органы по вопросам предпринимательства. Брно имеет очень высокое количество экономических субъектов в пересчете на 1000 жителей, в городе относительно достаточно свободной рабочей силы. Городская администрация хорошо управляет финансами, демонстрирует низкие расходы на обслуживание долга.

Сравнительное исследование «Город для бизнеса» проводится уже восемнадцатый год. Предпринимательская среда в отдельных городах оценивается по 18 критериям, а подход органов государственной власти — по 15 параметрам. Согласно прошлогодним результатам по всей стране, лучшие условия для ведения бизнеса были в Брно, второе место занял Пльзень, а третье — Острава. Градец-Кралове в прошлом году был шестым, а Пардубице — четвертым.





Город для бизнеса 2024, общенациональный рейтинг: