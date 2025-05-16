Названы регионы Чехии, где люди умирают раньше всего

Преждевременную смерть эксперты чаще всего определяют как случай смерти, который теоретически можно было бы предотвратить при надлежащей профилактике и своевременном лечении. Часто преждевременной считается смерть до 65 лет.



Положительным фактом является то, что доля смертности в этом возрасте со временем заметно снижается, но все же достигает в среднем около 21% у мужчин и чуть менее 11% у женщин, при этом в некоторых регионах показатели для мужчин приближаются к 30%.



Среди причин преждевременной смертности можно выделить индивидуальные и внешние факторы. Примером индивидуальных факторов, на которые каждый может в той или иной степени повлиять, являются образ жизни, использование профилактической медицины и рискованное поведение.



К внешним факторам, или системным рискам, относятся доступность медицинской помощи или качество окружающей среды. Именно они часто становятся причиной преждевременной смерти в молодом возрасте.





В случае внешних причин смерти подтвердилась значительная преждевременная смертность мужчин, которая примерно в три раза выше, чем у женщин.



Региональные различия более заметны в случае рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Мужчины чаще всего умирают от рака в северо-западной Чехии и в Моравско-Силезском крае, женщины — только в северо-западной Чехии. Напротив, минимальные показатели для обоих полов наблюдаются в Краловеградецком и Пардубицком краях и на Высочине.



В период старения населения и растущей нагрузки на экономически активную часть жителей мониторинг этих показателей важен, поскольку сокращение преждевременной смертности может способствовать стабилизации и устойчивости социальных систем. Данные подтверждают значительные региональные неравенства, за которыми стоит целый комплекс причин, которым следует уделить внимание в государственной политике.