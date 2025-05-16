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Названы регионы Чехии, где люди умирают раньше всего
16 мая 2025
21:00
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В Чешской Республике люди умирают преждевременно чаще всего в Устецком, Карловарском и Моравско-Силезском краях. Причинами являются в основном онкологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы. Наилучшая ситуация, наоборот, в Праге и ее окрестностях, в части Высочины и Южной Моравии, о чем свидетельствуют результаты исследования Национального института SYRI, в котором приняли участие исследователи из факультета естественных наук Карлова университета.
Преждевременную смерть эксперты чаще всего определяют как случай смерти, который теоретически можно было бы предотвратить при надлежащей профилактике и своевременном лечении. Часто преждевременной считается смерть до 65 лет.
Положительным фактом является то, что доля смертности в этом возрасте со временем заметно снижается, но все же достигает в среднем около 21% у мужчин и чуть менее 11% у женщин, при этом в некоторых регионах показатели для мужчин приближаются к 30%.
Среди причин преждевременной смертности можно выделить индивидуальные и внешние факторы. Примером индивидуальных факторов, на которые каждый может в той или иной степени повлиять, являются образ жизни, использование профилактической медицины и рискованное поведение.
К внешним факторам, или системным рискам, относятся доступность медицинской помощи или качество окружающей среды. Именно они часто становятся причиной преждевременной смерти в молодом возрасте.
В случае внешних причин смерти подтвердилась значительная преждевременная смертность мужчин, которая примерно в три раза выше, чем у женщин.
Региональные различия более заметны в случае рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Мужчины чаще всего умирают от рака в северо-западной Чехии и в Моравско-Силезском крае, женщины — только в северо-западной Чехии. Напротив, минимальные показатели для обоих полов наблюдаются в Краловеградецком и Пардубицком краях и на Высочине.
В период старения населения и растущей нагрузки на экономически активную часть жителей мониторинг этих показателей важен, поскольку сокращение преждевременной смертности может способствовать стабилизации и устойчивости социальных систем. Данные подтверждают значительные региональные неравенства, за которыми стоит целый комплекс причин, которым следует уделить внимание в государственной политике.