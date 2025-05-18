Чехия снимет ограничения на импорт животных из Словакии и Венгрии

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с заболеваемостью и будем немедленно реагировать в случае любого ухудшения, как мы это делали до сих пор. И принимать ряд чрезвычайных мер для защиты чешского скота от заболевания, а также проводить мониторинг молока и мяса в приграничных районах», — сказал центральный директор SVS Збынек Семерад.





Начиная с воскресенья ветеринарные сертификаты на импорт из Словакии и Венгрии не требуются.