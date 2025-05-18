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Чехия снимет ограничения на импорт животных из Словакии и Венгрии
18 мая 2025
15:00
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Запрет на импорт животных из Словакии и Венгрии заканчивается в воскресенье. В пятницу Государственная ветеринарная администрация (SVS) объявила также о снятии запрета на импорт сена, соломы и кормов. Изменятся и правила ввоза необработанных продуктов животного происхождения, сообщил пресс-секретарь SVS Петр Ворличек.
«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с заболеваемостью и будем немедленно реагировать в случае любого ухудшения, как мы это делали до сих пор. И принимать ряд чрезвычайных мер для защиты чешского скота от заболевания, а также проводить мониторинг молока и мяса в приграничных районах», — сказал центральный директор SVS Збынек Семерад.
Начиная с воскресенья ветеринарные сертификаты на импорт из Словакии и Венгрии не требуются.
С другой стороны, ограничения на грузоперевозки на словацкой границе пока сохраняются. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) ранее заявил, что пограничный контроль должен закончиться в конце мая.
Часть ограничений, а именно контроль на границе с Австрией, уже была снята в конце апреля. В начале мая Польша ввела меры на пограничном переходе в Находе, чтобы предотвратить распространение болезни.