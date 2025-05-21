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В Густопече закрывается компания с 20-летней историей, без работы останутся почти 200 человек
21 мая 2025
15:00
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В один день сотрудники Linden Hustopeče узнали, что к концу года останутся без работы. Производитель пластиковых компонентов для автомобильной промышленности прекращает свою деятельность в окрестностях Бржецлава из-за экономической ситуации. Мэр Густопече Хана Потмешилова заявила, что это было как гром среди ясного неба.
Компания, основанная в 2002 году, расположена недалеко от кольцевой развязки с съездом на автомагистраль D2. «Предприятие прекратит свою деятельность в конце года. Это решение было принято иностранным руководством компании из-за экономической ситуации и операционной эффективности», — сообщили сотрудники, добавив, что пока никто из руководства официально не высказался.
Информацию подтвердила мэр Потмешилова. «Приехало руководство из Германии и сообщило, что к концу года фирма переедет туда. Но все еще находится в зачаточном состоянии, и условия еще обсуждаются», — сказала она.
В настоящее время в организации работает 169 сотрудников, которых коснутся изменения. «Безработица здесь низкая, и это будет больно, потому что люди в основном местные или из окрестностей. Если бы речь шла о 20 людях, они бы сразу нашли вакансию, но почти 200 человек — это не так просто», — считает мэр.
С другой стороны, по ее мнению, у людей будет достаточно времени, чтобы найти другую работу. «Сейчас май, до декабря еще семь месяцев. Но все зависит от того, в какой сфере работают люди, чем они занимаются. Постепенно они смогут найти себе что-нибудь», — добавила она.
Сама она была удивлена решением руководства. «Последний раз мы встречались с ними перед зимой и обсуждали тротуары, потому что они построили новую парковку и пешеходную дорожку. Это была последняя встреча, и ни слова об этом не было сказано. Это тихая семейная компания, мы почти ничего о ней не знали», — описала она.
Информацию подтвердила мэр Потмешилова. «Приехало руководство из Германии и сообщило, что к концу года фирма переедет туда. Но все еще находится в зачаточном состоянии, и условия еще обсуждаются», — сказала она.
В настоящее время в организации работает 169 сотрудников, которых коснутся изменения. «Безработица здесь низкая, и это будет больно, потому что люди в основном местные или из окрестностей. Если бы речь шла о 20 людях, они бы сразу нашли вакансию, но почти 200 человек — это не так просто», — считает мэр.
С другой стороны, по ее мнению, у людей будет достаточно времени, чтобы найти другую работу. «Сейчас май, до декабря еще семь месяцев. Но все зависит от того, в какой сфере работают люди, чем они занимаются. Постепенно они смогут найти себе что-нибудь», — добавила она.
Сама она была удивлена решением руководства. «Последний раз мы встречались с ними перед зимой и обсуждали тротуары, потому что они построили новую парковку и пешеходную дорожку. Это была последняя встреча, и ни слова об этом не было сказано. Это тихая семейная компания, мы почти ничего о ней не знали», — описала она.
Linden является крупным производителем пластиковых компонентов для автомобильной промышленности. Она специализируется на производстве деталей для интерьера и экстерьера, таких как эмблемы, молдинги, решетки, крышки и т. п. В 2022 году она вошла в состав Winning Group, которая приобрела 100% акций чешских предприятий компании. В мае 2024 года группа продала компанию иностранному инвестору. В настоящее время входит в состав Plastic Manufacturing Group.