В Густопече закрывается компания с 20-летней историей, без работы останутся почти 200 человек

Новости и статьи 21 мая 2025 15:00 1336

В один день сотрудники Linden Hustopeče узнали, что к концу года останутся без работы. Производитель пластиковых компонентов для автомобильной промышленности прекращает свою деятельность в окрестностях Бржецлава из-за экономической ситуации. Мэр Густопече Хана Потмешилова заявила, что это было как гром среди ясного неба.