ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чешские СМИ: Владелец OnlyFans ведет переговоры с инвесторами о продаже, цена более 176 миллиардов крон
24 мая 2025
15:00
563
Владелец сайта OnlyFans (OF) ведет переговоры о его продаже группе инвесторов, которые предложили цену в 8 миллиардов долларов (более 176 миллиардов чешских крон), о чем в четверг вечером сообщило агентство Reuters.
Fenix International, лондонский владелец OF, предложил сделку инвесторам во главе с лос-анджелесской инвестиционной компанией Forest Road Company. Ни одна из сторон не стала комментировать этот вопрос.
Других члены группы инвесторов Reuters не называет. Однако источники агентства сообщили, что Fenix International ведет переговоры и с иными потенциальными покупателями. Сделка может быть заключена на следующей неделе или в течение 14 дней, сообщили источники Reuters.
Других члены группы инвесторов Reuters не называет. Однако источники агентства сообщили, что Fenix International ведет переговоры и с иными потенциальными покупателями. Сделка может быть заключена на следующей неделе или в течение 14 дней, сообщили источники Reuters.
Также рассматривается возможность публичного размещения акций. Единственным акционером на данный момент является Леонид Радвинский, американец украинского происхождения, который купил OF в 2018 году и за последние три года вывел не менее 1 миллиарда долларов в виде дивидендов.
Сайт OnlyFans, запущенный в 2016 году, основан в основном на платном сексуальном контенте. OF получает 20% от всех доходов создателей. Популярность сайта резко возросла во время пандемии ковида-19, и к ноябрю 2023 года его доход составил 6,6 миллиарда долларов, в то время как еще в 2020 году он составлял чуть более 375 миллионов долларов.
В прошлом году агентство Reuters опубликовало несколько статей о OF, подтвердив подозрения властей США о том, что с 2019 года на сайте появляются материалы, изображающие сексуальное насилие над детьми, и порнография, основанная на принуждении к сексу. Кроме того, некоторые пользователи подвергали женщин насилию и сексуальной эксплуатации через платформу.