Чешские СМИ: Владелец OnlyFans ведет переговоры с инвесторами о продаже, цена более 176 миллиардов крон

Fenix International, лондонский владелец OF, предложил сделку инвесторам во главе с лос-анджелесской инвестиционной компанией Forest Road Company. Ни одна из сторон не стала комментировать этот вопрос.



Других члены группы инвесторов Reuters не называет. Однако источники агентства сообщили, что Fenix International ведет переговоры и с иными потенциальными покупателями. Сделка может быть заключена на следующей неделе или в течение 14 дней, сообщили источники Reuters.









Также рассматривается возможность публичного размещения акций. Единственным акционером на данный момент является Леонид Радвинский, американец украинского происхождения, который купил OF в 2018 году и за последние три года вывел не менее 1 миллиарда долларов в виде дивидендов.