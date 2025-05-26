ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Доля чешских компаний, использующих ИИ, за год утроилась
26 мая 2025
21:00
303
Чешские предприятия массово внедряют искусственный интеллект (ИИ), чтобы сохранить или усилить конкурентоспособность. Таким образом, ИИ уже присутствует в 39% компаний в Чехии, что почти в три раза больше, чем год назад. Еще 44% только планируют перейти на ИИ, свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Median для Asseco Solutions среди представителей более 13 000 средних и крупных фирм в Чехии, а также данные Чешского статистического управления.
Искусственный интеллект чаще всего применяется для автоматизации рутинных задач, извлечения информации из документов, поддержки клиентов и прогнозного анализа данных. Только 17% руководителей заявляют, что не планируют использовать ИИ, тогда как в прошлом году таких было почти половина.
2024 год стал годом рестарта. После периода экономии и осторожности, особенно в второй половине года, сегмент малых и средних предприятий снова вздохнул свободно, и цифровизация получила новый импульс. Мы наблюдаем кардинальный поворот в подходе компаний, которые начали стратегически планировать цифровизацию и воспринимать ее как ключевой фактор своей конкурентоспособности.
Давление на цифровизацию связано с развитием новых форм искусственного интеллекта. В последнее время набирают популярность агентские и мультиагентные системы, основанные на правильно интегрированных данных.
2024 год стал годом рестарта. После периода экономии и осторожности, особенно в второй половине года, сегмент малых и средних предприятий снова вздохнул свободно, и цифровизация получила новый импульс. Мы наблюдаем кардинальный поворот в подходе компаний, которые начали стратегически планировать цифровизацию и воспринимать ее как ключевой фактор своей конкурентоспособности.
Давление на цифровизацию связано с развитием новых форм искусственного интеллекта. В последнее время набирают популярность агентские и мультиагентные системы, основанные на правильно интегрированных данных.
Если компании научатся грамотно использовать искусственный интеллект, они смогут сэкономить до 80% своих затрат. ИИ может заменить широкий спектр повторяющихся человеческих действий, таких как сбор и сортировка данных или анализ и получение информации.
С февраля этого года законодательство ЕС AI Act обязывает фирмы обеспечить достаточный уровень ИИ-грамотности своих сотрудников, чтобы те понимали основные принципы искусственного интеллекта и были способны критически оценивать его результаты в соответствии с этическими и правовыми нормами.
Согласно опросу, высокой степени цифровизации достигли более 34% чешских компаний, что ставит Чехию в ЕС чуть ниже среднего уровня. Ключевой тенденцией является объединение отдельных систем и данных, которые ранее функционировали как изолированные «островки». Рабочие задачи все чаще требуют взаимосвязанной экосистемы инструментов, которая обеспечит плавное взаимодействие между различными направлениями деятельности, от торговли и производства до передачи информации.
Важную роль играют также облачные технологии, которые позволяют предоставлять ИТ-услуги через интернет с помощью удаленных серверов. Более половины предприятий уже используют информационные системы в облаке, а также растет готовность арендовать программное обеспечение вместо покупки лицензии. Основными мотивами являются гибкость, скорость внедрения и более низкие затраты на обслуживание.
Рост инвестиций чешских компаний в ИИ подтверждают и другие исследования. Согласно анализу консалтинговой фирмы EY, чехи являются одними из самых активных в Центральной и Восточной Европе в области внедрения искусственного интеллекта. На это направлены усилия трех пятых чешских предприятий.