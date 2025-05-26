Доля чешских компаний, использующих ИИ, за год утроилась

Искусственный интеллект чаще всего применяется для автоматизации рутинных задач, извлечения информации из документов, поддержки клиентов и прогнозного анализа данных. Только 17% руководителей заявляют, что не планируют использовать ИИ, тогда как в прошлом году таких было почти половина.



2024 год стал годом рестарта. После периода экономии и осторожности, особенно в второй половине года, сегмент малых и средних предприятий снова вздохнул свободно, и цифровизация получила новый импульс. Мы наблюдаем кардинальный поворот в подходе компаний, которые начали стратегически планировать цифровизацию и воспринимать ее как ключевой фактор своей конкурентоспособности.



Давление на цифровизацию связано с развитием новых форм искусственного интеллекта. В последнее время набирают популярность агентские и мультиагентные системы, основанные на правильно интегрированных данных.





Если компании научатся грамотно использовать искусственный интеллект, они смогут сэкономить до 80% своих затрат. ИИ может заменить широкий спектр повторяющихся человеческих действий, таких как сбор и сортировка данных или анализ и получение информации.