Европейская комиссия проверяет Pornhub, XVideos и другие порнографические платформы. Одна из них базируется в Праге

Новости и статьи 28 мая 2025 16:30 753

Платформы для просмотра порнографического контента и обмена им Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos подвергаются расследованию в Европейском союзе по подозрению в возможном нарушении правил в отношении онлайн-контента на основании Регламента о цифровых услугах (DSA). Об этом сегодня сообщила Европейская комиссия (ЕК), которая начала официальное расследование. В 2023 году эти сервисы были отнесены к так называемым очень крупным платформам (VLOP).