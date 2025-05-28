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Европейская комиссия проверяет Pornhub, XVideos и другие порнографические платформы. Одна из них базируется в Праге
28 мая 2025
16:30
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Платформы для просмотра порнографического контента и обмена им Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos подвергаются расследованию в Европейском союзе по подозрению в возможном нарушении правил в отношении онлайн-контента на основании Регламента о цифровых услугах (DSA). Об этом сегодня сообщила Европейская комиссия (ЕК), которая начала официальное расследование. В 2023 году эти сервисы были отнесены к так называемым очень крупным платформам (VLOP).
DSA требует от платформ более активных мер по борьбе с незаконным и вредным контентом. Согласно ЕК, основные выводы предварительного расследования касаются недостаточных мер по проверке возраста и защите несовершеннолетних от порнографического контента.
«Онлайн-пространство должно быть безопасной средой для детей, где они могут учиться и заводить друзей. Наша приоритетная задача — защитить несовершеннолетних и обеспечить им безопасное пребывание в интернете», — заявила вице-президент ЕК по технологическому суверенитету и безопасности Хенна Вирккунен.
Еврокомиссия также сообщила, что государства-члены будут координировать меры против небольших порнографических платформ с целью защиты детей. Она добавила, что одновременно принято решение прекратить обозначение сервера Stripchat как VLOP.
«Это было сделано по просьбе Stripchat и по результатам оценки ЕК, которая пришла к выводу, что среднемесячное количество активных пользователей Stripchat в ЕС в течение одного года было ниже соответствующего порогового значения», — добавила исполнительная власть ЕС.
Обязательства Stripchat как очень крупной онлайн-платформы прекратят действовать через четыре месяца после отмены. На сервис по-прежнему будут распространяться общие обязательства, включая защиту несовершеннолетних. Контроль за соблюдением DSA со стороны Stripchat будет осуществлять регулятор на Кипре, где компания официально зарегистрирована.
Сервер Pornhub входит в восьмерку самых посещаемых сайтов в мире, в апреле он зафиксировал 4,14 миллиарда посещений по всему миру. Сайт управляется канадской компанией Aylo, ранее известной как Mindgeek. Сервер XVideos с 2,67 миллиарда посещений в апреле является 12-м самым посещаемым сайтом в мире. Его одноименный оператор базируется в Праге.
«Онлайн-пространство должно быть безопасной средой для детей, где они могут учиться и заводить друзей. Наша приоритетная задача — защитить несовершеннолетних и обеспечить им безопасное пребывание в интернете», — заявила вице-президент ЕК по технологическому суверенитету и безопасности Хенна Вирккунен.
Еврокомиссия также сообщила, что государства-члены будут координировать меры против небольших порнографических платформ с целью защиты детей. Она добавила, что одновременно принято решение прекратить обозначение сервера Stripchat как VLOP.
«Это было сделано по просьбе Stripchat и по результатам оценки ЕК, которая пришла к выводу, что среднемесячное количество активных пользователей Stripchat в ЕС в течение одного года было ниже соответствующего порогового значения», — добавила исполнительная власть ЕС.
Обязательства Stripchat как очень крупной онлайн-платформы прекратят действовать через четыре месяца после отмены. На сервис по-прежнему будут распространяться общие обязательства, включая защиту несовершеннолетних. Контроль за соблюдением DSA со стороны Stripchat будет осуществлять регулятор на Кипре, где компания официально зарегистрирована.
Сервер Pornhub входит в восьмерку самых посещаемых сайтов в мире, в апреле он зафиксировал 4,14 миллиарда посещений по всему миру. Сайт управляется канадской компанией Aylo, ранее известной как Mindgeek. Сервер XVideos с 2,67 миллиарда посещений в апреле является 12-м самым посещаемым сайтом в мире. Его одноименный оператор базируется в Праге.