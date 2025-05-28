Путинские условия мира. В первую очередь — письменное обязательство лидеров НАТО





Все цитируемые источники сошлись на том, что Кремль настаивает на письменном подтверждении, что



Киев, напротив, отвергает право России на вето в отношении его стремления вступить в НАТО.



Североатлантический альянс уже ранее заявил, что не изменит свою политику «открытых дверей» только потому, что этого требует



также хочет, чтобы Украина была «нейтральной», были сняты хотя бы некоторые западные



Путин готов заключить мир, но не любой ценой», — сказал агентству неназванный высокопоставленный российский чиновник.Все цитируемые источники сошлись на том, что Кремль настаивает на письменном подтверждении, что НАТО не будет расширяться на восток, то есть исключается возможность вступления в альянс Украины, Грузии, Молдовы и других постсоветских государств.Киев, напротив, отвергает право России на вето в отношении его стремления вступить в НАТО. Украина , столкнувшаяся с российской агрессией, утверждает, что ей нужны от Запада гарантии безопасности, которые в случае заключения перемирия предотвратили бы будущее российское вторжение.Североатлантический альянс уже ранее заявил, что не изменит свою политику «открытых дверей» только потому, что этого требует Москва , однако нынешний президент США Дональд Трамп публично выступает против идеи вступления Украины в НАТО. Россия также хочет, чтобы Украина была «нейтральной», были сняты хотя бы некоторые западные санкции , был решен вопрос о замороженных российских активах на Западе и чтобы была гарантирована защита русскоязычного населения Украины.

Тем не менее многие русскоязычные жители Украины выступили против российской военной инвазии, а русский язык является родным языком нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.



Если Путин поймет, что не в состоянии достичь мирного соглашения на своих условиях, он будет пытаться показать украинцам и европейцам с помощью военных побед, что «мир завтра будет еще более болезненным».



Кремль верит, что Россия сможет вести войну годами, несмотря на санкции и экономические проблемы. Другой российский источник сообщил, что Путин сейчас менее склонен к компромиссам по территории и хочет сохранить за Россией четыре региона на востоке Украины, которые Москва в одностороннем порядке объявила своей территорией, хотя даже не контролирует их полностью с военной точки зрения.



Однако само агентство в январе писало, что Путин все больше обеспокоен проблемами российской экономики: страна сталкивается с нехваткой рабочей силы и пытается решить проблему инфляции с помощью высоких процентных ставок.