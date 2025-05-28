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Чешская компания разработала дроны, управляемые искусственным интеллектом. Сотни уже отправлены в Украину
28 мая 2025
22:00
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Чешская компания LPP holding разработала и производит дроны, управляемые искусственным интеллектом (ИИ), которые устойчивы к вражеским средствам радиопомех. В Украину компания уже поставила сотни таких дронов. Интерес к ним проявила и чешская армия, сообщил сегодня агентству ČTK на выставке IDET совладелец компании Радим Петраш.
Сегодня компания представила дроны на выставке в Брно. Дроны под названием MTS, в основе которых лежит ИИ, компания начала поставлять в Украину осенью прошлого года. Их преимущество в том, что они не принимают и не передают никаких сигналов.
«Цель миссии сначала загружается в дрон оператором. Искусственный интеллект затем используется для навигации, когда он имеет визуальный контакт, сравнивает то, что видит под собой, с картой и таким образом определяет свое положение. Таким образом, в среде, где не работает GPS, дрон не теряется и может завершить миссию», — сказал Петраш.
Он отметил, что отзывы украинских военных очень положительные. «По их словам, мы первые, кто доказал, что такая вещь, как визуальная навигация, может работать», — сказал Петраш. Он добавил, что интерес к дронам проявила и чешская армия, ее представители придут посмотреть экспозицию. Компания поставила в Украину сотни дронов с ИИ, около ста штук производится ежемесячно. Цель — производство 20 дронов в день.
«Весь процесс производства системы MTS мы обеспечиваем собственными силами — то есть программирование электроники, сборка всего дрона, разработка боевых частей, разработка приложений и программного обеспечения — это наша работа», — сказал Петраш. Компания разработала три дрона, «мозгом» и пилотом которых является ИИ.
Самый маленький MTS05 — это тактический дрон, предназначенный для полетов на расстояние нескольких десятков километров. Более крупный MTS25 с двигателем внутреннего сгорания может пролететь сотни километров. Самый большой MTS40 с еще более мощным двигателем может нести боевую головку весом до 12 килограммов.
LPP holding a.s. — чешский технологический холдинг. Это группа компаний, объединяющих профессиональные знания в области разработки, производства и интеграции в военном и гражданском секторах. Компании холдинга работают в основном в таких отраслях, как авиация, наземные системы, искусственный интеллект, машиностроение и железнодорожный транспорт.
«Цель миссии сначала загружается в дрон оператором. Искусственный интеллект затем используется для навигации, когда он имеет визуальный контакт, сравнивает то, что видит под собой, с картой и таким образом определяет свое положение. Таким образом, в среде, где не работает GPS, дрон не теряется и может завершить миссию», — сказал Петраш.
Он отметил, что отзывы украинских военных очень положительные. «По их словам, мы первые, кто доказал, что такая вещь, как визуальная навигация, может работать», — сказал Петраш. Он добавил, что интерес к дронам проявила и чешская армия, ее представители придут посмотреть экспозицию. Компания поставила в Украину сотни дронов с ИИ, около ста штук производится ежемесячно. Цель — производство 20 дронов в день.
«Весь процесс производства системы MTS мы обеспечиваем собственными силами — то есть программирование электроники, сборка всего дрона, разработка боевых частей, разработка приложений и программного обеспечения — это наша работа», — сказал Петраш. Компания разработала три дрона, «мозгом» и пилотом которых является ИИ.
Самый маленький MTS05 — это тактический дрон, предназначенный для полетов на расстояние нескольких десятков километров. Более крупный MTS25 с двигателем внутреннего сгорания может пролететь сотни километров. Самый большой MTS40 с еще более мощным двигателем может нести боевую головку весом до 12 килограммов.
LPP holding a.s. — чешский технологический холдинг. Это группа компаний, объединяющих профессиональные знания в области разработки, производства и интеграции в военном и гражданском секторах. Компании холдинга работают в основном в таких отраслях, как авиация, наземные системы, искусственный интеллект, машиностроение и железнодорожный транспорт.