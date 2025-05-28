Чешская компания разработала дроны, управляемые искусственным интеллектом. Сотни уже отправлены в Украину

Новости 420on 28 мая 2025 22:00 392

Чешская компания LPP holding разработала и производит дроны, управляемые искусственным интеллектом (ИИ), которые устойчивы к вражеским средствам радиопомех. В Украину компания уже поставила сотни таких дронов. Интерес к ним проявила и чешская армия, сообщил сегодня агентству ČTK на выставке IDET совладелец компании Радим Петраш.