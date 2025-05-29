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Оружейный магнат Михал Стрнад является самым богатым чехом по версии Bloomberg
29 мая 2025
10:30
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Михал Штрнад, владелец оружейной компании Czechoslovak Group (CSG), с состоянием в 17,1 миллиарда долларов стал самым богатым чехом. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index он обогнал Ренату Келлнерову и остальных жителей Восточной Европы.
32-летний предприниматель Михал Стрнад, владелец оружейной группы CSG, обогнал Ренату Келлнерову в рейтинге самых богатых чехов. Его состояние в этом году выросло на 7,9 миллиарда долларов и в настоящее время составляет 17,1 миллиарда. Келлнерова, вдова основателя группы PPF Петра Келлнера, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, владеет состоянием в 16,8 миллиарда долларов.
Стрнад также стал самым богатым жителем Восточной Европы за пределами России. Его группа CSG, которая производит в основном артиллерийские боеприпасы и бронетранспортеры, выигрывает от растущего спроса на военную технику в Европе. Континент пытается реагировать на российское вторжение в Украину и на давление Соединенных Штатов, чтобы европейские страны больше инвестировали в свою оборону.
По данным Bloomberg, за последние два года стоимость CSG утроилась. Компания была основана отцом Стрнада, Ярославом, который изначально торговал старой советской техникой. Однако она оказалась особенно ценной в Африке, и бизнес постепенно превратился в один из крупнейших европейских оружейных концернов.
Сегодня CSG насчитывает около 14 000 сотрудников в Европе, США и Индии. В прошлом году компания купила американскую Kinetic Group, которая владеет брендом Remington и является одним из ведущих производителей малокалиберных боеприпасов.
Тем временем Келлернова преобразовала группу PPF. После ухода с китайского и российского рынков компания сосредоточилась на западных рынках и диверсифицировала свою деятельность за пределами финансового сектора, в частности в телекоммуникации, СМИ и недвижимость.
Кроме того, в апреле Штрнад выкупил у Келлерновой 30-процентную долю в пражском отеле Four Seasons.
Стрнад также стал самым богатым жителем Восточной Европы за пределами России. Его группа CSG, которая производит в основном артиллерийские боеприпасы и бронетранспортеры, выигрывает от растущего спроса на военную технику в Европе. Континент пытается реагировать на российское вторжение в Украину и на давление Соединенных Штатов, чтобы европейские страны больше инвестировали в свою оборону.
По данным Bloomberg, за последние два года стоимость CSG утроилась. Компания была основана отцом Стрнада, Ярославом, который изначально торговал старой советской техникой. Однако она оказалась особенно ценной в Африке, и бизнес постепенно превратился в один из крупнейших европейских оружейных концернов.
Сегодня CSG насчитывает около 14 000 сотрудников в Европе, США и Индии. В прошлом году компания купила американскую Kinetic Group, которая владеет брендом Remington и является одним из ведущих производителей малокалиберных боеприпасов.
Тем временем Келлернова преобразовала группу PPF. После ухода с китайского и российского рынков компания сосредоточилась на западных рынках и диверсифицировала свою деятельность за пределами финансового сектора, в частности в телекоммуникации, СМИ и недвижимость.
Кроме того, в апреле Штрнад выкупил у Келлерновой 30-процентную долю в пражском отеле Four Seasons.