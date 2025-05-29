Оружейный магнат Михал Стрнад является самым богатым чехом по версии Bloomberg

Новости 420on 29 мая 2025 10:30 696

Михал Штрнад, владелец оружейной компании Czechoslovak Group (CSG), с состоянием в 17,1 миллиарда долларов стал самым богатым чехом. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index он обогнал Ренату Келлнерову и остальных жителей Восточной Европы.