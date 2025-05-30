В бюджете зияют дыры на десятки миллиардов. Станюре приходится латать одну за другой

Новости и статьи 30 мая 2025 21:00 386

Правительство утверждает, что ему удается сокращать отставание государственного бюджета. Дефицит в 241 миллиард чешских крон в этом году должен быть на 30 миллиардов чешских крон меньше, чем в прошлом. Но есть одна загвоздка: министр финансов Збынек Станюра (ODS) не включил необходимые государственные расходы, соответствующие сумме, которую он планирует сэкономить. Кроме того, по мнению экспертов, он на миллиарды завысил некоторые запланированные доходы.