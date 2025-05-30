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В бюджете зияют дыры на десятки миллиардов. Станюре приходится латать одну за другой
30 мая 2025
21:00
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Правительство утверждает, что ему удается сокращать отставание государственного бюджета. Дефицит в 241 миллиард чешских крон в этом году должен быть на 30 миллиардов чешских крон меньше, чем в прошлом. Но есть одна загвоздка: министр финансов Збынек Станюра (ODS) не включил необходимые государственные расходы, соответствующие сумме, которую он планирует сэкономить. Кроме того, по мнению экспертов, он на миллиарды завысил некоторые запланированные доходы.
В настоящее время правительство жонглирует деньгами на зарплаты поварам, домработницам и уборщицам в школах, финансирование которых оно хотело передать муниципалитетам и регионам с сентября. Однако это не удалось сделать в Палате депутатов, и до конца года этих работников должно продолжать обеспечивать государство. С января все будет зависеть от местных органов власти.
Хотя Станюра уже сообщил, что перенаправит 4,2 млрд крон из Главного казначейского управления государственного бюджета, в котором хранятся средства, не имеющие конкретного назначения и используемые для покрытия общих нужд государства, на зарплаты непедагогического персонала. Он не стал уточнять, где именно в управлении казначейства они могут исчезнуть.
Но четыре миллиарда — это даже не половина необходимых денег. Даже Национальный бюджетный совет напомнил, что на зарплату непедагогическим работникам с сентября по декабрь необходимо еще десять миллиардов.
«Их не хватает в бюджете по соответствующему показателю Министерства образования. Рассматривался вопрос о резерве правительства, но сейчас он исчерпан», — заявили в совете. У Станюры нет денег в резерве главным образом потому, что ему уже пришлось пополнить субсидии на возобновляемые источники энергии, которые он урезал в финансовом плане до того, как понял, что их нужно покрыть.
В казне осталось всего 10 миллиардов, и это на ликвидацию последствий прошлогодних наводнений и восстановление.
Целевые средства в казне также включают деньги для государственных взносов на строительные сбережения или сборы ЕС.
«Все риски, о которых предупреждал Национальный бюджетный совет при утверждении бюджета, сбываются», — заявили в совете.
Упомянутая выше поддержка возобновляемых источников энергии также не предусмотрена в схеме. В этом году государство должно потратить на эти цели 28,57 миллиарда чешских крон, что на 20 миллиардов чешских крон больше утвержденных сумм. Чтобы увеличить расходы, правительству уже пришлось использовать миллиарды из резерва и неизрасходованные расходы прошлых лет.
Но Станюра не только борется с чрезмерными тратами, но и, скорее всего, не дотянет до запланированных доходов. По мнению аналитика Investika Вита Градила, маловероятно, что государство получит достаточно средств от продажи квот на выбросы на рынке.
План предусматривает доход в размере 30 миллиардов чешских крон. Для того чтобы они были получены, средняя цена разрешения должна составлять около 104 евро за тонну углекислого газа. Однако в этом году сумма пока составляет всего 72 евро.
«В общей сложности реальность не дотягивает до утвержденного бюджета на десятки миллиардов крон», — резюмировал Градил.
По мнению Бюджетного совета, пока преждевременно оценивать, будет ли достигнут запланированный дефицит в размере 241 миллиарда. Станюра, однако, не признает никаких сложностей.
«Нынешнему правительству удалось не только три раза подряд удержать утвержденный дефицит, но и еще больше сократить его по сравнению с утвержденной суммой. Пока нет никаких признаков того, что в этом году будет иначе», — сказал пресс-секретарь министерства Ондржей Мацура.
Тем не менее, министерство образования должно оплачивать работу непедагогического персонала. Министр Микулаш Бек (STAN) уже нашел деньги, но за счет других — некоторых учителей или частных школ. Это означает вышибать клин клином, поскольку он намерен снова потребовать часть из них у Станюры.
«Мы попросим Министерство финансов о дополнительном финансировании частных и церковных школ, но только после летней инвентаризации», — заявила пресс-секретарь Вероника Лучка Лоосова.
Станюра подвергается критике со стороны оппозиции. «Подтвердилось, что он неоднократно вводил в заблуждение общественность и законодателей при продвижении государственного бюджета, утверждая, что в нем предусмотрены необходимые средства», — заявила Алена Шиллерова, глава депутатов от ANO, в ответ на затыкание дыр в системе образования.
«Ничто не говорит лучше об искренности заботы правительства Фиала о безопасности Чешской Республики, чем трата всего резерва на бухгалтерские махинации, искусственно увеличивающие утвержденный дефицит», — добавила она.
В остальном, однако, развитие событий пока что скорее благоприятствует плановой государственной экономике, поскольку рост заработной платы и связанный с ним сбор подоходных налогов и взносов на социальное обеспечение продолжаются.
«Ожидаемое восстановление потребления домашних хозяйств также наступило, а значит, увеличился сбор налога на добавленную стоимость и акцизов», — отметил Градил.
Таким образом, по его словам, финансовая катастрофа не является неизбежной. «Однако, на мой взгляд, в этом году, к сожалению, можно говорить о деградации культуры бюджетирования», — заключил он.
Хотя Станюра уже сообщил, что перенаправит 4,2 млрд крон из Главного казначейского управления государственного бюджета, в котором хранятся средства, не имеющие конкретного назначения и используемые для покрытия общих нужд государства, на зарплаты непедагогического персонала. Он не стал уточнять, где именно в управлении казначейства они могут исчезнуть.
Но четыре миллиарда — это даже не половина необходимых денег. Даже Национальный бюджетный совет напомнил, что на зарплату непедагогическим работникам с сентября по декабрь необходимо еще десять миллиардов.
«Их не хватает в бюджете по соответствующему показателю Министерства образования. Рассматривался вопрос о резерве правительства, но сейчас он исчерпан», — заявили в совете. У Станюры нет денег в резерве главным образом потому, что ему уже пришлось пополнить субсидии на возобновляемые источники энергии, которые он урезал в финансовом плане до того, как понял, что их нужно покрыть.
В казне осталось всего 10 миллиардов, и это на ликвидацию последствий прошлогодних наводнений и восстановление.
Целевые средства в казне также включают деньги для государственных взносов на строительные сбережения или сборы ЕС.
«Все риски, о которых предупреждал Национальный бюджетный совет при утверждении бюджета, сбываются», — заявили в совете.
Упомянутая выше поддержка возобновляемых источников энергии также не предусмотрена в схеме. В этом году государство должно потратить на эти цели 28,57 миллиарда чешских крон, что на 20 миллиардов чешских крон больше утвержденных сумм. Чтобы увеличить расходы, правительству уже пришлось использовать миллиарды из резерва и неизрасходованные расходы прошлых лет.
Но Станюра не только борется с чрезмерными тратами, но и, скорее всего, не дотянет до запланированных доходов. По мнению аналитика Investika Вита Градила, маловероятно, что государство получит достаточно средств от продажи квот на выбросы на рынке.
План предусматривает доход в размере 30 миллиардов чешских крон. Для того чтобы они были получены, средняя цена разрешения должна составлять около 104 евро за тонну углекислого газа. Однако в этом году сумма пока составляет всего 72 евро.
«В общей сложности реальность не дотягивает до утвержденного бюджета на десятки миллиардов крон», — резюмировал Градил.
По мнению Бюджетного совета, пока преждевременно оценивать, будет ли достигнут запланированный дефицит в размере 241 миллиарда. Станюра, однако, не признает никаких сложностей.
«Нынешнему правительству удалось не только три раза подряд удержать утвержденный дефицит, но и еще больше сократить его по сравнению с утвержденной суммой. Пока нет никаких признаков того, что в этом году будет иначе», — сказал пресс-секретарь министерства Ондржей Мацура.
Тем не менее, министерство образования должно оплачивать работу непедагогического персонала. Министр Микулаш Бек (STAN) уже нашел деньги, но за счет других — некоторых учителей или частных школ. Это означает вышибать клин клином, поскольку он намерен снова потребовать часть из них у Станюры.
«Мы попросим Министерство финансов о дополнительном финансировании частных и церковных школ, но только после летней инвентаризации», — заявила пресс-секретарь Вероника Лучка Лоосова.
Станюра подвергается критике со стороны оппозиции. «Подтвердилось, что он неоднократно вводил в заблуждение общественность и законодателей при продвижении государственного бюджета, утверждая, что в нем предусмотрены необходимые средства», — заявила Алена Шиллерова, глава депутатов от ANO, в ответ на затыкание дыр в системе образования.
«Ничто не говорит лучше об искренности заботы правительства Фиала о безопасности Чешской Республики, чем трата всего резерва на бухгалтерские махинации, искусственно увеличивающие утвержденный дефицит», — добавила она.
В остальном, однако, развитие событий пока что скорее благоприятствует плановой государственной экономике, поскольку рост заработной платы и связанный с ним сбор подоходных налогов и взносов на социальное обеспечение продолжаются.
«Ожидаемое восстановление потребления домашних хозяйств также наступило, а значит, увеличился сбор налога на добавленную стоимость и акцизов», — отметил Градил.
Таким образом, по его словам, финансовая катастрофа не является неизбежной. «Однако, на мой взгляд, в этом году, к сожалению, можно говорить о деградации культуры бюджетирования», — заключил он.