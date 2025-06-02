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Павел и Фиала срочно обсуждают будущее правительства после громкого скандала
2 июня 2025
16:30
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Оппозиция, возглавляемая движением ANO, в настоящее время требует отставки правительства Петра Фиалы (ODS). Причина — спорное принятие пожертвования в размере почти 1 миллиарда крон бывшим министром юстиции Павлом Блажеком (ODS).
Президент Петр Павел считает, что отставка правительства в нынешней ситуации не принесет пользы государству.
«Я не знаю, имеет ли смысл принимать за четыре месяца до выборов столь радикальные меры, которые дестабилизируют всю внутриполитическую обстановку. Конечно, то, что произошло, должно быть рассмотрено, и мы должны четко это понимать, но я думаю, что для страны будет не очень хорошо, если все правительство прекратит свою деятельность прямо перед выборами в той ситуации, в которой мы сейчас находимся», — сказал Павел, отвечая на вопрос журналистов на саммите в Вильнюсе.
Президент удовлетворит возможное предложение об отставке министра Блажека. По словам Павела, вечером он и Фиала обсудят по телефону дальнейшие действия.
«Я не знаю, имеет ли смысл принимать за четыре месяца до выборов столь радикальные меры, которые дестабилизируют всю внутриполитическую обстановку. Конечно, то, что произошло, должно быть рассмотрено, и мы должны четко это понимать, но я думаю, что для страны будет не очень хорошо, если все правительство прекратит свою деятельность прямо перед выборами в той ситуации, в которой мы сейчас находимся», — сказал Павел, отвечая на вопрос журналистов на саммите в Вильнюсе.
Президент удовлетворит возможное предложение об отставке министра Блажека. По словам Павела, вечером он и Фиала обсудят по телефону дальнейшие действия.