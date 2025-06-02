Павел и Фиала срочно обсуждают будущее правительства после громкого скандала

Новости и статьи 2 июня 2025 16:30 1719

Оппозиция, возглавляемая движением ANO, в настоящее время требует отставки правительства Петра Фиалы (ODS). Причина — спорное принятие пожертвования в размере почти 1 миллиарда крон бывшим министром юстиции Павлом Блажеком (ODS).