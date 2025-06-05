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Не бойтесь шума и криков. В Пражском Граде пройдет имитация нападения
5 июня 2025
16:30
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Во вторник, 10 июня, во второй половине дня в Пражском Граде будет проведена имитация нападения с применением насилия. Силы безопасности вместе с пожарными и спасателями будут отрабатывать защиту охраняемых лиц и всей территории. Будут задействованы сотни фигур и большое количество оборудования. Замок предупредил, что людям, находящимся в окрестностях Градчанской площади во время учений, не стоит пугаться шума, криков или полицейской и спасательной техники, которая отправится на место происшествия.
В связи с учениями территория замка будет полностью закрыта для посещения с 15:00 вторника. Частично будет закрыта и Градчанская площадь. Поэтому посетителям лучше прибыть в замок в первой половине дня.
Симуляция нападения начнется в 6 часов вечера. Согласно заявлению канцелярии президента, в ходе мероприятия будет проверена «не только тактика самого вмешательства и координация действий отдельных сил, но и тактика защиты охраняемых лиц и режимных территорий Пражского Града».
В учениях примут участие полицейские управления, замковая гвардия, военная полиция, пожарные, скорая помощь, охранники и Красный Крест. Акция с привлечением 300 человек продлится до девяти часов вечера.
Симуляция нападения начнется в 6 часов вечера. Согласно заявлению канцелярии президента, в ходе мероприятия будет проверена «не только тактика самого вмешательства и координация действий отдельных сил, но и тактика защиты охраняемых лиц и режимных территорий Пражского Града».
В учениях примут участие полицейские управления, замковая гвардия, военная полиция, пожарные, скорая помощь, охранники и Красный Крест. Акция с привлечением 300 человек продлится до девяти часов вечера.