Не бойтесь шума и криков. В Пражском Граде пройдет имитация нападения

Новости и статьи 5 июня 2025 16:30 570

Во вторник, 10 июня, во второй половине дня в Пражском Граде будет проведена имитация нападения с применением насилия. Силы безопасности вместе с пожарными и спасателями будут отрабатывать защиту охраняемых лиц и всей территории. Будут задействованы сотни фигур и большое количество оборудования. Замок предупредил, что людям, находящимся в окрестностях Градчанской площади во время учений, не стоит пугаться шума, криков или полицейской и спасательной техники, которая отправится на место происшествия.