Финансовые гиганты и министры: топ-10 женщин Чехии, которые диктуют правила

Новости и статьи 5 июня 2025 18:00 358

Самой влиятельной женщиной в Чехии остается Рената Келлнерова, владелица PPF. Ленка Брадачова, которая с апреля этого года является главным прокурором страны, по-прежнему занимает второе место в рейтинге. На третьем сейчас находится финансовый директор PPF Катержина Йираскова. С другой стороны, Вера Йоурова, которая в прошлом году покинула пост вице-президента Европейской комиссии и теперь является проректором Карлова университета, выбыла из числа лидеров.