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Финансовые гиганты и министры: топ-10 женщин Чехии, которые диктуют правила
5 июня 2025
18:00
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Самой влиятельной женщиной в Чехии остается Рената Келлнерова, владелица PPF. Ленка Брадачова, которая с апреля этого года является главным прокурором страны, по-прежнему занимает второе место в рейтинге. На третьем сейчас находится финансовый директор PPF Катержина Йираскова. С другой стороны, Вера Йоурова, которая в прошлом году покинула пост вице-президента Европейской комиссии и теперь является проректором Карлова университета, выбыла из числа лидеров.
Первое место в рейтинге самых влиятельных женщин Чехии вполне закономерно. Руководительница и основная владелица крупнейшей чешской финансовой группы все более активно подходит к своей роли в PPF. Келлнерова видит будущее группы в более консервативных и пассивных инвестициях, таких как приобретение отелей Prague Hilton и Four Seasons. Однако ее внимание сосредоточено не только на бизнесе, но и на меценатстве и филантропии — она также трудится в The Kellner Family Foundation, благодаря стипендиям которого тысячи детей уже получили высшее образование.
Брадачова, которая до апреля занимала пост главного прокурора Праги, находится на вершине списка уже долгое время.
Йираскова, занявшая третье место, работает в PPF уже 25 лет.
Йоурова опустилась с прошлогоднего третьего места на 78-е. Спикер палаты представителей Маркета Пекарова Адамова, занимавшая в прошлом году седьмое место, также опустилась на 31-ю позицию. Ранее в этом году Пекарова Адамова объявила, что не будет защищать свое место на осенних выборах по состоянию здоровья. На 15-м месте в этом году оказалась председатель Государственного управления по ядерной безопасности Дана Драбова, а на 16-м — супруга президента Ева Павлова.
Брадачова, которая до апреля занимала пост главного прокурора Праги, находится на вершине списка уже долгое время.
Йираскова, занявшая третье место, работает в PPF уже 25 лет.
Йоурова опустилась с прошлогоднего третьего места на 78-е. Спикер палаты представителей Маркета Пекарова Адамова, занимавшая в прошлом году седьмое место, также опустилась на 31-ю позицию. Ранее в этом году Пекарова Адамова объявила, что не будет защищать свое место на осенних выборах по состоянию здоровья. На 15-м месте в этом году оказалась председатель Государственного управления по ядерной безопасности Дана Драбова, а на 16-м — супруга президента Ева Павлова.
Рейтинг 200 самых влиятельных женщин Чехии публикуется уже в тринадцатый раз. В него вошли представительницы общественной сферы и политики, бизнеса и некоммерческого сектора. В каждой категории они оцениваются по нескольким основным критериям, в соответствии с которыми начисляются баллы.
Самые влиятельные женщины Чехии:
- Рената Келлнерова — совладелица PPF, основательница Семейного фонда Келлнеров
- Ленка Брадачова — Верховный государственный прокурор
- Катержина Йираскова — финансовый директор и исполнительный директор PPF
- Михаэла Халоупкова — директор по административным вопросам, член совета директоров ČEZ
- Катарина Кохлмайер — финансовый директор и член совета директоров KKCG
- Яна Чернохова — министр обороны
- Петра Кутнарова — совладелица компании DEK
- Ивана Тыкач — предприниматель и филантроп
- Симона Кийонкова — совладелица JSK Investments
- Хана Крейчи — член совета директоров и финансовый директор EP Industries