В прошлом году больше всего налога на прибыль юрлиц заплатила компания ČEZ, за ней следует Škoda Auto

Новости 420on 5 июня 2025 22:00 195

В прошлом году больше всего налога на прибыль юридических лиц заплатила энергетическая компания ČEZ, как и годом ранее. Она выплатила государству 15,5 миллиарда крон. На втором месте оказался автопроизводитель Škoda Auto, который заплатил 7,4 млрд крон. Третье место занял автопроизводитель Hyundai Motor Manufacturing Czech с налогом в размере 4 миллиардов крон.