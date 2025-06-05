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В прошлом году больше всего налога на прибыль юрлиц заплатила компания ČEZ, за ней следует Škoda Auto
5 июня 2025
22:00
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В прошлом году больше всего налога на прибыль юридических лиц заплатила энергетическая компания ČEZ, как и годом ранее. Она выплатила государству 15,5 миллиарда крон. На втором месте оказался автопроизводитель Škoda Auto, который заплатил 7,4 млрд крон. Третье место занял автопроизводитель Hyundai Motor Manufacturing Czech с налогом в размере 4 миллиардов крон.
Об этом сообщила Финансовая администрация. Двадцать крупнейших плательщиков корпоративного налога перечислили в бюджет в общей сложности 54,4 млрд крон.
С четвертого по шестое место в рейтинге заняли банки. Четвертое место заняла Česká spořitelna, которая уплатила 3,3 миллиарда крон. За ней следует J&T Banka с налогом в 2,5 миллиарда крон. Шестое место заняла Komerční banka, уплатившая 2,4 миллиарда крон. В первую десятку также вошли Severočeské doly, innogy Energie, Československá obchodní banka и UniCredit Bank.
Рейтинг составляется Министерством финансов и Финансовой администрацией ежегодно с 2003 года на основе суммы платежей, поступивших за год на счет по налогу на прибыль юридических лиц. В нем указаны те компании, которые дали согласие на публикацию.
По налогу на прибыль юридических лиц является вторым по значимости налогом после НДС с точки зрения налоговых поступлений. «Налогоплательщики являются ключевыми партнерами государства. Они не только вносят значительный вклад в исполнение государственного бюджета, но и помогают создавать стабильную и предсказуемую среду. Их ответственный подход является основой для развития всей страны», — заявила Финансовая администрация.
Корпоративные налоги относятся к так называемым совместным налогам, доходы от которых поступают в государственный бюджет, а также в казну городов и регионов.
Министр финансов Збынек Станжура (ODS) поблагодарил компании, которые ответственно выполняют свои налоговые обязательства. «Именно благодаря им государство может инвестировать в области, которые важны для всех нас, будь то качественное образование, доступное здравоохранение или современные дороги и железные дороги», — сказал он.
Двумя годами ранее двадцать крупнейших плательщиков корпоративного налога уплатили в совокупности более высокую сумму, а именно 66,2 миллиарда крон. В 2022 году, напротив, эта сумма была значительно меньше, а именно 30 миллиардов крон.
С четвертого по шестое место в рейтинге заняли банки. Четвертое место заняла Česká spořitelna, которая уплатила 3,3 миллиарда крон. За ней следует J&T Banka с налогом в 2,5 миллиарда крон. Шестое место заняла Komerční banka, уплатившая 2,4 миллиарда крон. В первую десятку также вошли Severočeské doly, innogy Energie, Československá obchodní banka и UniCredit Bank.
Рейтинг составляется Министерством финансов и Финансовой администрацией ежегодно с 2003 года на основе суммы платежей, поступивших за год на счет по налогу на прибыль юридических лиц. В нем указаны те компании, которые дали согласие на публикацию.
По налогу на прибыль юридических лиц является вторым по значимости налогом после НДС с точки зрения налоговых поступлений. «Налогоплательщики являются ключевыми партнерами государства. Они не только вносят значительный вклад в исполнение государственного бюджета, но и помогают создавать стабильную и предсказуемую среду. Их ответственный подход является основой для развития всей страны», — заявила Финансовая администрация.
Корпоративные налоги относятся к так называемым совместным налогам, доходы от которых поступают в государственный бюджет, а также в казну городов и регионов.
Министр финансов Збынек Станжура (ODS) поблагодарил компании, которые ответственно выполняют свои налоговые обязательства. «Именно благодаря им государство может инвестировать в области, которые важны для всех нас, будь то качественное образование, доступное здравоохранение или современные дороги и железные дороги», — сказал он.
Двумя годами ранее двадцать крупнейших плательщиков корпоративного налога уплатили в совокупности более высокую сумму, а именно 66,2 миллиарда крон. В 2022 году, напротив, эта сумма была значительно меньше, а именно 30 миллиардов крон.