IKEA снимает с продажи лопатку, выделяющую опасные вещества

Новости и статьи 6 июня 2025 15:00 630

Мебельный ритейлер IKEA предупреждает, что лопатка, которая была в продаже в его ассортименте, не безопасна для использования, и просит покупателей вернуть некачественный товар. Тесты показали, что при использовании лопатки выделяются вредные ароматические вещества.