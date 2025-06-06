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IKEA снимает с продажи лопатку, выделяющую опасные вещества
6 июня 2025
15:00
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Мебельный ритейлер IKEA предупреждает, что лопатка, которая была в продаже в его ассортименте, не безопасна для использования, и просит покупателей вернуть некачественный товар. Тесты показали, что при использовании лопатки выделяются вредные ароматические вещества.
Проблема касается лопатки IKEA 365+ HJÄLTE с артикулом 401-494-62 и кодом партии 2445 (RRTT), что соответствует товарам, приобретенным после ноября 2024 года, сообщила IKEA в пятницу в пресс-релизе.
Недостаток был выявлен в ходе испытаний в Бельгии, которые «продемонстрировали несоответствие требованиям в отношении выделения первичных ароматических аминов (PAA) в количествах, превышающих допустимый предел», пояснила компания, добавив, что лопатки с указанным кодом партии были сняты с продажи.
ПАА — это химические соединения, которые могут выделяться из некоторых пластиков или красителей, используемых в продуктах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Некоторые из них являются канцерогенными или могут быть токсичными для печени и других органов.
IKEA призывает покупателей, которые приобрели этот продукт, прекратить его использование и вернуть его продавцу в любом торговом доме в обмен на полный возврат денег. Предъявлять чек не нужно.