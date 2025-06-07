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В Чехии сокращается число работников сельского хозяйства и промышленности, они переходят в сферу услуг
7 июня 2025
17:00
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В последние годы наиболее динамичный рост наблюдается в сфере здравоохранения и социального обеспечения, что связано со старением населения.
За минувшие 20 лет число работников в сфере информационных и коммуникационных услуг выросло на 84%. В сфере здравоохранения и социального обеспечения — на 43%, что связано с высокой потребностью в уходе за растущим количеством пожилых людей. Однако в сельском хозяйстве за тот же период число работников сократилось на треть, а в добывающей промышленности — даже на две трети.
В долгосрочной перспективе наблюдается сокращение рабочих мест в неперспективных отраслях и переход работников на более квалифицированную работу.
В течение 20 лет самым стабильным сектором по численности работников было государственное управление и оборона. Несмотря на небольшие колебания, количество людей, работающих на государство, за два десятилетия практически не изменилось.
Более квалифицированная работа также связана с возрастающими доходами, которые ассоциируются с более высоким уровнем образования. Самые высокие заработные платы получают менеджеры и специалисты, часто их доход несколько раз превышает среднюю заработную плату. Напротив, 65% работников не достигают этого порога.
Сохраняются региональные различия в оплате труда, причем в Праге уровень заработной платы значительно выше, чем в других регионах. В столице находятся особые рабочие места, штаб-квартиры крупных предприятий, сосредоточены высококвалифицированные профессии и существуют иные требования к работникам. Число сотрудников с высшим образованием в Праге в несколько раз выше, чем, например, в Устецком или Карловарском крае. В неквалифицированных профессиях разница в заработной плате между Прагой и другими регионами минимальна.
В долгосрочной перспективе наблюдается сокращение рабочих мест в неперспективных отраслях и переход работников на более квалифицированную работу.
В течение 20 лет самым стабильным сектором по численности работников было государственное управление и оборона. Несмотря на небольшие колебания, количество людей, работающих на государство, за два десятилетия практически не изменилось.
Более квалифицированная работа также связана с возрастающими доходами, которые ассоциируются с более высоким уровнем образования. Самые высокие заработные платы получают менеджеры и специалисты, часто их доход несколько раз превышает среднюю заработную плату. Напротив, 65% работников не достигают этого порога.
Сохраняются региональные различия в оплате труда, причем в Праге уровень заработной платы значительно выше, чем в других регионах. В столице находятся особые рабочие места, штаб-квартиры крупных предприятий, сосредоточены высококвалифицированные профессии и существуют иные требования к работникам. Число сотрудников с высшим образованием в Праге в несколько раз выше, чем, например, в Устецком или Карловарском крае. В неквалифицированных профессиях разница в заработной плате между Прагой и другими регионами минимальна.