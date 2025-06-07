В Чехии сокращается число работников сельского хозяйства и промышленности, они переходят в сферу услуг

Новости и статьи 7 июня 2025 17:00 385

В последние годы наиболее динамичный рост наблюдается в сфере здравоохранения и социального обеспечения, что связано со старением населения.