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Цены на квартиры в Праге рядом с метро уже превысили 4000 евро за квадратный метр
30 июня 2025
08:30
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Цены на квартиры у всех станций пражского метро впервые превысили 100 000 крон за м². Самыми дешевыми были Розтылы, самыми дорогими — у метро Староместская. Растут и цены у будущих станций метро D, особенно у Писнице и Надразжи Крч.
Во второй половине прошлого года цены на квартиры в районе всех станций пражского метро впервые с начала измерений превысили 100 000 крон за квадратный метр. Самым дешевым районом были Розтылы, а самые дорогие квартиры находились в центре, возле станции Староместская. Стоимость квартир также росла в районе будущих станций новой линии метро D. Больше всего квартир во второй половине 2024 года было продано в районе станции Kolbenova. Об этом свидетельствует анализ Metroindex, аналитической платформы Flat Zone, который находится в распоряжении ČTK.
«На протяжении многих лет квартиры вблизи станций метро являются одними из самых востребованных, и, если это возможно, вокруг них сосредотачивается строительство новых квартир, что еще больше повышает их привлекательность. В ряде мест меняется и будет меняться структура квартир и соотношение между старыми квартирами и новостройками, которые были, есть и будут построены в окрестностях некоторых станций метро. Таким образом, в будущем будет действовать правило, что там, где в окрестностях станций метро будут строиться новые квартиры, цены будут расти быстрее именно благодаря изменению структуры квартир», — сказал Милан Рочек из Flat Zone.
В самом дешевом районе Розтылы средняя цена квартир за два года выросла на 12 процентов до 104 268 крон за квадратный метр. Однако, по данным Flat Zone, собственное жилье перестает быть доступным даже в традиционно более дешевых районах, таких как Черный Мост, Опатов или Лука, где цены превысили 107 000 крон за квадратный метр. У станции Староместская квартиры стоят в среднем 246 132 чешских крон за квадратный метр. Более 200 000 чешских крон за часть площади заплатили покупатели также в районе станций Малостранская и Дейвицкая.
Первая часть метро D от Панкраце до Ольбрахтова строится Пражским транспортным предприятием с 2022 года. Строительство следующей части от Ольбрахтова до Новых Двор уже должно было начаться, но из-за задержки, вызванной возражениями антимонопольного ведомства, подготовка задержалась. Далее будет построена часть от Новых Двор до Депо Писнице. Первоначально предполагалось, что весь участок от Панкраце до Писнице будет построен в 2029 году, но из-за споров сроки затянулись.
Однако, согласно анализу, цены на недвижимость в районе новых станций уже растут. Вокруг будущей конечной станции Písnice средняя цена составляла чуть менее 107 000 крон за квадратный метр, а у станции Nádraží Krč она превысила 125 000 крон за квадратный метр.
Во второй половине 2024 года больше всего квартир было продано в районе станции Kolbenova, всего было заключено 407 сделок. Затем следовали станции Anděl с 257 продажами и Vysočanská с 227 сделками. По данным Flat Zone, в этих районах также строится больше всего новых квартир, что отражается на ценах. Во всех трех районах цены на квартиры выросли примерно на 10 000 крон за квадратный метр по сравнению с предыдущим годом.
«На протяжении многих лет квартиры вблизи станций метро являются одними из самых востребованных, и, если это возможно, вокруг них сосредотачивается строительство новых квартир, что еще больше повышает их привлекательность. В ряде мест меняется и будет меняться структура квартир и соотношение между старыми квартирами и новостройками, которые были, есть и будут построены в окрестностях некоторых станций метро. Таким образом, в будущем будет действовать правило, что там, где в окрестностях станций метро будут строиться новые квартиры, цены будут расти быстрее именно благодаря изменению структуры квартир», — сказал Милан Рочек из Flat Zone.
В самом дешевом районе Розтылы средняя цена квартир за два года выросла на 12 процентов до 104 268 крон за квадратный метр. Однако, по данным Flat Zone, собственное жилье перестает быть доступным даже в традиционно более дешевых районах, таких как Черный Мост, Опатов или Лука, где цены превысили 107 000 крон за квадратный метр. У станции Староместская квартиры стоят в среднем 246 132 чешских крон за квадратный метр. Более 200 000 чешских крон за часть площади заплатили покупатели также в районе станций Малостранская и Дейвицкая.
Первая часть метро D от Панкраце до Ольбрахтова строится Пражским транспортным предприятием с 2022 года. Строительство следующей части от Ольбрахтова до Новых Двор уже должно было начаться, но из-за задержки, вызванной возражениями антимонопольного ведомства, подготовка задержалась. Далее будет построена часть от Новых Двор до Депо Писнице. Первоначально предполагалось, что весь участок от Панкраце до Писнице будет построен в 2029 году, но из-за споров сроки затянулись.
Однако, согласно анализу, цены на недвижимость в районе новых станций уже растут. Вокруг будущей конечной станции Písnice средняя цена составляла чуть менее 107 000 крон за квадратный метр, а у станции Nádraží Krč она превысила 125 000 крон за квадратный метр.
Во второй половине 2024 года больше всего квартир было продано в районе станции Kolbenova, всего было заключено 407 сделок. Затем следовали станции Anděl с 257 продажами и Vysočanská с 227 сделками. По данным Flat Zone, в этих районах также строится больше всего новых квартир, что отражается на ценах. Во всех трех районах цены на квартиры выросли примерно на 10 000 крон за квадратный метр по сравнению с предыдущим годом.
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