Цены на квартиры в Праге рядом с метро уже превысили 4000 евро за квадратный метр

Новости 420on 30 июня 2025 08:30 444

Цены на квартиры у всех станций пражского метро впервые превысили 100 000 крон за м². Самыми дешевыми были Розтылы, самыми дорогими — у метро Староместская. Растут и цены у будущих станций метро D, особенно у Писнице и Надразжи Крч.