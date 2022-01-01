Собираем ребенка в чешскую школу: список вещей для первоклассника

В Чехии готовить ребенка к школе принято заранее. Если вы тоже не из тех, кому нравится покупать все в последний момент, то самое время воспользоваться шансом и купить своему ребенку все необходимые товары к школе со скидками.

В начале августа в пражских чешских торговых центрах и сетевых супермаркетах Tesco, Kaufland, Lidl и др. появились товары, чтобы подготовить учеников к началу школьного года. Отправившись за покупками для первоклашки сейчас, есть шанс сэкономить пару тысяч крон и избавитесь от суеты накануне 1 сентября. Скидки достигают 30% и выше.

Чтобы вам было легче ориентироваться в товарах для школы, мы составили для вас полный список необходимых вещей для первоклассника. Его можно распечатать и взять с собой, чтобы ничего не забыть.

Когда вы будете покупать детскую одежду к 1 сентября, помните, что слишком нарядно и торжественно школьникам в Чехии одеваться не принято. Если вы оденете девочку в белые колготки, праздничное платье и завяжете ей на голове огромные банты, вас не поймут. Не переусердствуйте и с цветами для учительницы. В чешских школах дарить цветы на 1 сентября необязательно, но если вы все же хотите соблюсти эту традицию, то отдайте предпочтение скромному букету.

Список необходимых вещей для первоклассника

- DESKY NA SEŠITY A4: папки для тетрадей А4. В них можно сложить любые тетради, книги и листки формата А4. Обычно это блестящие ламинированные папки с яркими рисунками (около 100 крон за штуку)

- DESKY NA ČÍSLICE: папка с кармашками для складывания цифр (около 65 крон)

- DESKY NA SKLÁDACÍ ABECEDU: папка с кармашками для букв алфавита (примерно 70-100 крон) (желательно купить запасные буквы)

- PENÁL: Пенал для первоклассника. В стандартном пенале насчитывается до 23 отделений для ручек, карандашей и других канцтоваров (100-250 крон).

- TUŽKY č. 2 – карандаш №2 (до 25 крон за штуку, есть разной ценовой категории)

- PASTELKY – набор цветных карандашей для рисования (до 150 крон, в среднем — 40 крон)

- GUMA – ластик (обычно до 20 крон)

- NŮŽKY – ножницы для бумаги (есть разные, примерно 30 крон)

- OŘEZÁVÁTKO – точилка для карандашей (до 30 крон)

- PRAVÍTKO – линейка (около 20 крон)

- TUHÉ LEPIDLO – твердый клей-карандаш (около 40 крон)

- Svačinové boxy – контейнер для полдника и перекусов (от 100 крон)

- RUČNÍK S POUTKEM – полотенце с петелькой (от 30 крон)

- PŘEZŮVKY – сменная обувь. Выбирайте то, в чём будет удобно ребёнку.

- PRŮHLEDNÉ OBALY – прозрачные обложки для тетрадок (3 кроны за штуку)

- FOLIE A4 – пленка А4 (около 15 крон)

- FOLIE A5 – пленка А5 (около 10 крон)

- SÁČEK NA TĚLOCVIK – сумка для физкультурной формы (110-200 крон)

- KUFŘÍK NA VV – картонный чемоданчик для уроков труда. В нем школьники хранят краски, кисти, бумагу, пластилин и другие предметы. (180-300 крон)

- TEMPERY – краски в тюбиках (от 80 крон)

- VODOVÉ BARVY – акварель (40-50 крон)

- ŠTĚTCE – кисточки для рисования (40-70 крон)

- VOSKOVKY – восковые мелки для рисования (30-80 крон)

- MODELÍNA – пластилин для лепки (15 – 100 крон и выше)

- ŠPEJLE – деревянные палочки-шпажки для поделок (наборы от 50 крон)

- KELÍMEK NA VODU – пластиковый стаканчик для воды с крышечкой (чтобы обмакивать кисти во время рисования) (около 40 крон)

- BAREVNÉ PAPÍRY – цветная бумага (от 70 крон крон)

- ČERNÝ FIX – черный фломастер (от 15 крон)

- LEPIDLO V TUBĚ – жидкий клей (40-70 крон)

- BÍLÁ LEPÍCÍ PASTA – белый клей-паста для бумаги (15-30 крон)

- ZÁSTĚRKA NA MALOVÁNÍ – фартук для ребёнка во время рисования (55-250 крон)

- IGELIT NA LAVICI – клеенка для парты (около 50 крон)

- TUŠ – цветная тушь для рисования (разноцветный набор от 100 крон)

- PODLOŽKA NA MODELOVÁNÍ – пластиковый коврик для лепки (65-150 крон)

- AKTOVKA – школьный рюкзак (1100 – 3000 крон). Более дорогие школьные рюкзаки обычно включают в себя целый комплект: пеналы, мешки для физкультурной формы и др.

- SEŠITY – школьные тетрадки А5 и А4 в клетку и линейку (от 6 крон за штуку)

Примечание: этот список ориентировочный, подробнее можно узнать в вашей школе. Некоторые товары из списка можно приобрести б/y на сайтах и барахолках.