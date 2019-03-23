Бесплатные курсы в Праге

Рассказываем, где в Праге можно не только обучиться иностранному языку, но и получить знания из других областей совершенно бесплатно.

Четыре года назад мы уже публиковали материал на подобную тему. Тогда 420on.cz рассказал о том, где бесплатно учить иностранные языки в Праге (советуем ознакомиться со статьей, большая часть написанной информации актуальна и по сей день).

В новой статье мы рассказываем о том, где в Праге можно обучиться не только иностранному языку, но и получить знания из других областей совершенно бесплатно.

Курсы от некоммерческих организаций в Праге

Большинство из них направлено на помощь иностранцам: курсы чешского языка, воркшопы по юридическим и социальным вопросам и другое.

Например, Интеграционный центр Прага (Integráční centrum Praha) дает всем желающим иностранцам возможность выучить чешский язык (от уровня А1 до уровня B2) совершенно бесплатно. Достаточно внести залог в размере полутора тысяч крон, который вернут при посещении как минимум семидесяти процентов от общего количества учебных часов. Занятия начнутся в сентябре, детальную информацию можно узнать по телефону: +420 252 543 846.

А тут представлена информация о ближайших курсах, семинарах и воркшопах, устраиваемых данной организацией.

У Интеграционного центра Прага также есть языковой клуб, где раз в неделю проходят занятия на английском языке, которые подойдут для владеющих языком на уровне B1. Встречи ведет иностранный лектор.

Еще один вариант обучиться чешскому языку — заниматься онлайн. Например, Центр интеграции иностранцев (Centrum pro integraci cizinců) создал онлайн-курс чешского языка для начинающих. Темы курса подобраны таким образом, чтобы студент научился азам языка, которые пригодятся ему для общения на работе или как родителю в школе.

Организация InBáze подготовила курс, состоящий из трех лекций, о предпринимательстве в Чехии. Слушатели узнают о том, как начать заниматься предпринимательством, что для этого необходимо, какие есть виды предпринимательства и связанные с ними права и обязанности, а также смогут задать свои вопросы и получить ответы на основе реального опыта. Первая встреча, на которой обсуждались вопросы открытия фирмы, состоялась 20 марта. Следующую организаторы планируют провести 24 апреля. На ней расскажут о бизнес-плане, а также помогут советами тем, у кого он уже имеется. Регистрация обязательна (заинтересованных много, а количество мест ограничено): akmetova@inbaze.cz.

Центр демократического образования (Centrum demokratického vzdělávání) — еще одна организация, которая организует бесплатные курсы и воркшопы для иностранцев. «Образование — важная часть нашей жизни не только для получения новых знаний, но и для знакомства с новыми людьми, создания контактов, которые помогут социальной интеграции», — говорит Андреа Шпиркова, директор центра.

ЦДО проводит занятия для взрослых и детей. Например, каждый четверг для родителей с детьми старше двух лет психолог готовит обучающую программу на чешском языке.

В центре регулярно проводятся занятия по чешскому языку и математике для детей и студентов в возрасте от 6 до 26 лет, которые подойдут для владеющих основами чешского языка и желающих улучшить свои знания. Здесь же детям помогают готовиться к экзаменам в чешские университеты.

«С 2019 года мы начали обучать и английскому языку, но не в привычной форме: вместо традиционных занятий за партой дети поют, играют и непринужденно общаются на английском языке. Лекторы меняются каждые два месяца, чтобы участники курса могли познакомиться с разными акцентами и в будущем без проблем общаться на английском языке с людьми со всего света», — рассказывает госпожа Шпиркова.

В последнюю среду месяца проходят встречи женской группы, каждая из которых завершается часовым занятием йогой. На прошлых встречах дамы знакомились с арт-терапией, учились правильно ставить цели и обсуждали темы, связанные с самосовершенствованием.

Взрослых также могут заинтересовать курсы готовки, соседские встречи и культурные вечера. Анонсы ближайших мероприятий ЦДО публикует на своей странице в Facebook.

Университеты

Логично, что идти за знаниями нужно именно в храм науки. Вот здесь Карлов университет публикует актуальную информацию о лекциях и воркшопах, на многие из которых вход свободен для всех заинтересованных. Об образовательных мероприятиях Высшей школы экономики в Праге и Чешского технического университета читаем тут и тут.

Музеи

Национальный музей в Праге регулярно проводит бесплатные лекции и экскурсии по выставкам.

Онлайн-курсы

Не располагаете временем для классического обучения? Сегодня это не отговорка. Платформа Nostis позволяет пройти бесплатные онлайн-курсы, созданные в сотрудничестве с преподавателями чешских университетов. Каждый курс состоит из видеоматериалов, текстов и тестов, а по его окончании можно даже получить сертификат. На данный момент все курсы посвящены юриспруденции, но в планах организаторов создать лекции и по другим предметам.