Вторая волна поступления в чешские вузы: куда еще можно подать заявление на обучение

Если вам не удалось поступить на выбранную специальность, не расстраивайтесь: еще есть шанс стать студентом в 2019 году. В новом материале мы рассказываем о второй волне поступления в чешские университеты.

Подходят к концу вступительные экзамены в чешские вузы, и кто-то из абитуриентов уже может порадоваться своим результатам (поздравляем, ребята!). Кому не удалось поступить на выбранную специальность — не расстраивайтесь.

Вторая волна, или druhé kolo — практика не новая и известная за пределами Чехии. Применяется в том случае, если после первой волны не набрано определенное количество первокурсников (у каждой специальности оно разное, информация обычно выкладывается на сайте кафедры). В основном дополнительный конкурс в Праге открывается на филологические программы Карлова университета и некоторые направления Чешского технического университета.

Условия поступления во время второй волны набора те же, что и в первой: абитуриент подает заявление на обучение (приглашку) и сдает вступительные экзамены в сентябре. Сроки подачи заявления у каждого факультета отличаются: где-то это можно сделать до конца июля, другие принимают документы до середины августа.

Какие факультеты объявили о дополнительном наборе?

Многие. Преимущественно гуманитарные и технические. Ознакомимся с ними и со сроками подачи заявлений на обучение.

Прага

Июль

Карлов университет (бакалавриат и магистратура)

Гуситский теологический факультет — до 31 июля

Примеры специальностей: «Гуситская теология», «Философия в контексте еврейской и христианской традиций», «Религия и основы общественных наук с направлением на преподавание».

Август

Католический теологический факультет — до 5 августа

Примеры специальностей: «Теологические науки», «История христианского искусства», «История европейской культуры».

Евангельский теологический факультет — до 11 августа

Примеры специальностей: «Пасторальная и социальная работа», «Евангельская теология», «Теология христианских традиций».

Философский факультет — до 12 августа

Примеры специальностей: «Социология», «Восточноевропейские исследования», «Этнология и культурная антропология».

Факультет гуманитарных исследований (только магистратура) — до 18 августа

Примеры направлений: «Историческая социология», «Гендерные исследования».

Сентябрь (только магистратура)

Преподавание чешского языка как иностранного — до 9 сентября

Здесь вы найдете полную информацию о факультетах, направлениях, специальностях и датах подачи заявлений на обучение. Обратите внимание на информацию о вступительных экзаменах и требованиях к абитуриентам. Помните, что с июля преподаватели уходят в отпуск, а это значит, что интересующую вас информацию из первых уст можно узнать до конца июня.

Высшая школа экономики

Июнь

Факультет информатики и статистики — до 30 июня

Подать заявления можно на все специальности, кроме «Мультимедиа в экономической практике». Примеры специальностей: «Прикладная информатика», «Информационные медиа и службы», «Статистика и эконометрика».

Чешский технический университет

Июль (только специальности бакалавриата)

Строительный факультет — до 31 июля

Примеры специальностей: «Архитектура и строительство», «Строительная инженерия», «Геодезия и картография».

Август

Биомедицинская инженерия — сроки подачи будут объявлены в июле

В комментарии нашему порталу секретариат факультета сказал, что дополнительный набор будет объявлен после окончания первой волны поступления. Информация появится на сайте.

Сентябрь

Электротехнический факультет — до 2 сентября (только специальности бакалавриата)

Примеры специальностей: «Электротехника, энергетика и менеджмент», «Программная инженерия и технологии», «Медицинская электроника и биоинформатика».

Факультет ядерной физики и инженерии — до 2 сентября (бакалавриат и магистратура)

Примеры специальностей: «Прикладная информатика», «Ядерная инженерия», «Диагностика материалов».

Региональные университеты

Масариков университет, Брно

Природоведческий факультет — до 20 июля (только бакалавриат)

Примеры направлений: «География и картография», «Прикладная и экологическая геология», «Геология».

Университет Палацкого в Оломоуце

Природоведческий факультет — до 12 июля (бакалавриат и магистратура)

Пример специальностей: «Прикладная информатика», «Преподавание химии и математики в школе», «Нанотехнологии».

Кирилло-Мефодиевский теологический факультет — до 31 июля (только бакалавриат)

Специальности: «Благотворительная и социальная работа» и «Международная социальная и гуманитарная работа».

Силезский университет в Опаве (бакалавриат и магистратура)

Философско-природоведческий факультет — до 4 июля

Факультет дает возможность изучать как гуманитарные, так и природоведческие науки. Примеры направлений: «Физика», «Прикладная информатика», «Исторические науки», «Филология». Полный список программ и специальностей здесь. Обратите внимание, что вместе с заявлением на обучение на некоторые специальности нужно прислать портфолио, список прочитанной литературы / просмотренных фильмов.

Математический институт Силезского университета — до 23 августа

Примеры специальностей: «Общая математика», «Математические методы в экономике», «Прикладная математика в решении кризисных ситуаций». Каждый подавший заявление на обучение на бакалаврские специальности будет принят без вступительных экзаменов.

Высшая горно-металлургическая школа — Остравский технический университет

Июль (бакалавриат и магистратура)

Факультет безопасной инженерии — до 10 июля

Примеры направлений: «Техническая безопасность людей и имущества», «Аварийное планирование и кризисное управление», «Инженерия безопасности».

Август (бакалавриат и магистратура)

Горно-геологический факультет — до 20 августа

Примеры специальностей: «Экономика в управлении ресурсами», «Экологическая инженерия», «Геоинформатика».

Строительный факультет — до 2 августа

Примеры специальностей: «Прикладные науки и технологии», «Энергетика XXI века», «Промышленная инженерия».

Экономический факультет — до 19 августа

Примеры специальностей: «Международные экономические отношения», «Экономика и право в предпринимательской деятельности», «Спортивный менеджмент», «Маркетинг и торговля». В качестве вступительного экзамена на бакалавриат абитуриент сдает тест OSP.

Факультет металлургии и инженерии материалов (только бакалавриат) — до 10 августа

Примеры направлений: «Нанотехнологии», «Менеджмент качества и управление промышленными системами», «Современное производство и обработка металла».

Факультет электротехники и информатики — до 10 августа

Примеры специальностей: «Прикладная электроника», «Биомедицинский техник», «Мобильные технологии»