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Средние школы в Чехии: какую выбрать и как поступить

Средние школы в Чехии: какую выбрать и как поступить

Александра Кириченко 919 0
Начальное, обязательное школьное образование в Чехии заканчивается девятью классами. После этого подавляющее большинство подростков продолжает учиться. Тем, кому в 2020 году предстоит завершить начальную школу и поступить в среднюю, самое время определиться с выбором учебного заведения, тем более, что сейчас проходит первая волна дней открытых дверей и идет запись на многие подготовительные курсы.
Средние школы в Чехии: какую выбрать и как поступить

Типы чешских средних школ

Среднее образование в Чехии длится четыре года, реже — три. Базово средние школы (их каталог можно посмотреть здесь) разделяются на те, которые предлагают общую подготовку, рассчитанную на последующее получение высшего образования, и профессиональные, после окончания которых идут работать по специальности. Первая категория представлена прежде всего гимназиями. Ко второй относятся средние профессиональные школы (střední odborné školy), дающие полное среднее профессиональное образование с возможностью поступления в вузы, и средние профессиональные училища (střední odborná učiliště). По окончании последних не сдается единый государственный экзамен (státní maturita), выпускник может получить лишь свидетельство о профессиональной подготовке (výuční list).

Гимназии предоставляют наиболее качественное среднее образование, и поступить в них сложнее всего. В них учатся почти 20% всех студентов чешских средних школ. К гимназиям близки лицеи, которые, как правило, представляют собой «продвинутые» потоки в средних профессиональных школах, дают явную специализацию, чаще всего техническую и экономическую, но предполагают последующее поступление в вузы. Кстати, то, что гимназии относятся к общеобразовательным заведениям, не значит, что у них не может быть специализации: технической, общегуманитарной, языковой, биологической и т.д. Кроме четырехлетних гимназий существуют «многолетние», куда можно поступить после пятого или седьмого класса.

Средние профессиональные школы (до 80% всех студентов) сильно различаются по специализации, уровню образования и сложности поступления. Лучшие из них практически не уступают гимназиям, а другие, напротив, отличаются от училищ только формально. 

Подача заявлений в чешские средние школы

Поступление в среднюю школу начинается с подачи завяки. В этом учебном году, как и в прошлом, подавать заявление и поступать можно в две школы.

В средние школы, проводящие творческий конкурс (talentova zkouška), заявку на поступление нужно подать в течение ноября. Речь прежде всего об учебных заведениях музыкальных, художественных и спортивных направлений. Их абитуриенты сдают вступительные экзамены раньше других и в случае неудачи смогут еще раз попробовать силы вместе с остальными.

В прочие учебные заведения заявки подаются в течение февраля. Два абсолютно одинаковых документа необходимо заполнить и передать для заверения в канцелярию своей школы, а затем отнести в приемные комиссии.

Бланки заявлений можно скачать на сайте Министерства образования. Некоторые средние школы требуют не распечатанные, а оригинальные бланки, которые продаются в канцелярских магазинах, а начальные школы могут отказываться заверять заявления «из интернета». В эти бумаги помимо прочего вносятся оценки из трех последних табелей (первое и второе полугодия восьмого класса и первое полугодие девятого), так как они наряду с успехами на экзаменах определяют шансы на поступление.

Кроме заявления, многие школы на этом этапе не требуют вообще никаких документов, а в некоторых могут захотеть снять копию с разрешения на проживание на территории Чехии.

Вступительные экзамены

Для поступления в гимназии и средние школы дети в апреле сдают письменные экзамены государственного образца по чешскому языку и математике (jednotná přijímací zkouška, подробная информация и задания прошлых лет находятся здесь). Уже известно, когда они состоятся в 2020 году — 14 и 15 апреля. У школьников есть две попытки, по одной в каждой из школ, куда были поданы заявки. Сначала в один день оба экзамена пишутся в одном из учебных заведений, а затем — в следующем. Примечательно, что в итоге учитываются лучшие результаты: к примеру, в зачет может пойти «первая» математика и «второй» чешский, если они удались абитуриенту лучше. Средние школы могут вводить свои дополнительные экзамены по профильным предметам: физике, биологии, иностранному языку и т.д.

Притом, что основные экзамены во все школы одинаковые, учебные заведения могут интерпретировать их результаты на свое усмотрение, например с помощью коэффициентов понижать или повышать «вес» чешского или математики в окончательном балле в зависимости от своей специализации, выставлять или убирать минимальный проходной балл, придавать значительную ценность итоговым оценкам в начальной школе (причем в расчет могут браться как средние оценки за три последних семестра, так и только за первое полугодие девятого класса) и успехам на олимпиадах или, напротив, почти их игнорировать. О системах расчета, иногда довольно сложных, можно узнать на дне открытых дверей или на сайте школы.

Результаты экзаменов

Письменные работы централизованно проверяются в Министерстве образования, и их результаты поступают в средние школы в один день в районе 30 апреля. Комиссии в школах стараются обработать эти данные максимально оперативно и обнародовать списки тех, кто прошел вступительные испытания.

С этого момента у будущих студентов и их родителей есть 10 дней на зачисление. Тем, кто поступил в обе школы, предстоит приятный и ответственный выбор между ними. В выбранное учебное заведение необходимо отнести zápisový list, полученный в своей школе еще зимой, а второе стоит оперативно оповестить об отказе начинать обучение (хотя официально такого требования нет), чтобы освободить место для менее удачливых абитуриентов.

Прошедшие экзамен только в одну школу, обычно более слабую, могут записаться сразу или тянуть время в надежде, что в более сильном учебном заведении освободятся места в листе ожидания. Туда нужно подать апелляцию (odvolání, пример), означающую, что ребенок все еще заинтересован в поступлении. 

Наконец, тем, кто с ходу не прошел ни в одну из школ, стоит подать апелляцию в обе и терпеливо ждать: очень вероятно, что за 10 дней место освободится хотя бы в одной. Если этого не произошло, придется снова подавать заявления на поступления — в рамках второй волны экзаменов, которые состоятся в июне. Свободные места к тому моменту останутся далеко не во всех средних школах (и только в единичных гимназиях), но это лучше, чем ничего. Если и во второй волне абитуриент не наберет необходимых баллов, он с большой долей вероятности сможет устроиться в среднюю профессиональную школу с недобором или в одно из училищ.

О днях открытых дверей

Вернемся к тому, с чего начинали. Многие учебные заведения проводят дни открытых дверей три раза в год. В этом случае первый проходит в конце октября — начале ноября. На первом дне открытых дверей обычно можно записаться на долгосрочные подготовительные курсы к экзаменам по математике и чешскому (если школа проводит такую подготовку). Во второй раз абитуриентов и их родителей, как правило, собирают после Нового года (тогда же возможна запись на экспресс-курсы), в третий раз — в феврале, когда уже идет подача заявлений.

Желаем ответственного выбора и успеха при поступлении!

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Темы
образование Министерство образования школы
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