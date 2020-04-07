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Как записать ребенка в первый класс в 2020 году

Как записать ребенка в первый класс в 2020 году

Александра Кириченко 668 0
Несмотря на пандемию коронавируса и принятые в связи с ней меры, чешские школы в течение апреля проводят запись будущих первоклассников. В этом году запись проходит без присутствия детей и во многих школах — в онлайн-формате.
Как записать ребенка в первый класс в 2020 году

Сроки и условия записи в первый класс чешских школ в 2020 году

Запись в начальную школу (základní škola) проходит с 1 по 30 апреля 2020 года. Записать необходимо всех детей, которым к 30 августа текущего года исполнится шесть лет. Если ребенок психологически или физически еще не готов начать обучение, необходимо получить подтверждение этого в педагогически-психологической консультации (vyjádření PPP k odkladu školní docházky) и предоставить этот документ администрации школы. В таком случае ребенок пойдет в первый класс, когда «дозреет»: в семь или самое позднее в восемь лет.

Сейчас педагогически-психологические консультации закрыты, поэтому подать такую справку можно будет задним числом.

Необходимые на этапе записи документы

Кроме заявления, это:

- свидетельство о рождении ребенка (копия, скан или фотография),

- удостоверение личности родителя или законного представителя,

- упомянутая выше справка из PPP, если ребенок пока не готов к обучению.

В случае иностранцев подается копия заверенного перевода свидетельства о рождении на чешский язык и копии/сканы разрешений на пребывание в стране для законного представителя и ребенка (карточек ВНЖ или ПМЖ). На всякий случай можно приложить копии/сканы загранпаспортов, хотя большинство школ их не требуют.

Порядок записи

Министерство образования рекомендовало в этом году организовать запись без присутствия детей. Школы поддержали это условие, мало того, многие из них организовали возможность подать заявление в электронном виде (и называют этот способ предпочтительным). В то же время некоторых случаях позже родителям придется лично прийти в школу, чтобы подписать документы, предоставить оригиналы и «чувствительную» личную информацию.

Итак, чтобы подать электронное заявление, нужно зайти на страницу интересующей школы. В некоторых случаях там же можно зарезервировать срок личного посещения — если школа его требует. Учебные заведения настоятельно не рекомендуют родителям приходить без предварительной записи.

После заполнения заявления (zápisový lístek) онлайн родитель получает его на свою электронную почту. Бланк необходимо подписать — физически (распечатать, подписать и отсканировать) или электронной подписью. 

Подписанное заявление (přihláška) вместе с другими необходимыми документами следует отправить в школу электронной или обычной почтой. Еще один способ подачи — через датову схранку (datová schránka), если у родителя она есть. В таком случае подпись не нужна. 

Что дальше?

Обязательно укажите в заявлении актуальные контактные данные: представители школы свяжутся с вами, если потребуются какие-либо уточнения или дополнительные бумаги, и сообщат о дальнейших шагах. Кроме того, все учебные заведения обещают предоставить будущим первоклассникам возможность познакомиться со школой, но когда именно будут организованы такие акции, пока неясно.

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Темы
образование дети коронавирус
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