Курсы косметологии, визажа и перманентного макияжа в Праге

Хотите освоить новую перспективную специальность? Или вы уже являетесь дипломированным специалистом, но для того, чтобы получить лицензию и работать в Чехии и Евросоюзе, вам нужно сдать экзамен по профессии и получить лицензию? Чувствуете, что пришло время повысить квалификацию и расширить профиль? Любую из этих задач помогут решить аккредитованные курсы косметологии, визажа и перманентного макияжа в пражской Академии красоты Beauty akademy MARGARET.

Об учебном центре

Beauty akademy MARGARET аккредитована Министерством образования Чехии для проведения обучения по специальностям «Косметолог» (Kosmetička), «Специалист по перманентному макияжу» (Odborník na permanentní make-up) и «Визажист» (Vizážistka), а также для проведения экзаменов, подтверждающих квалификацию представителей этих профессий, мастеров маникюра, педикюра и ногтевого дизайна.

Все преподаватели учебного центра — дипломированные специалисты с большим опытом работы. Занятия проводятся в современном помещении, сертифицированном Пражской гигиенической станцией, на оборудовании европейских производителей и с использованием материалов популярных косметических брендов. Здесь же вы можете приобрести профессиональную косметику, аппаратуру и одежду, средства для депиляции, а также литературу для специалистов индустрии красоты.

Академия красоты находится недалеко от центра Праги, и до нее удобно добираться как на общественном, так и на личном транспорте. Для удобства студентов организована парковка.

Направления и программы обучения

MARGARET предлагает большой выбор курсов для специалистов и тех, кто только начинает свой путь в индустрии красоты. Ряд из них позволяет стать косметологом без медицинского образования.

Курсы косметологов проводятся по учебной программе Министерства образования Чехии, состоящей из 69 часов теории и 231 часа практических занятий, и позволяют приобрести все необходимые навыки и начать самостоятельную работу сразу после окончания обучения.

Курсы перманентного макияжа включают в себя 316 часов теории и практики. На них принимаются лица с подтвержденным в Европе медицинским образованием или европейским дипломом косметолога. После окончания курсов вы сможете получить лицензию на нарушение целостности кожи. Кроме того, в данный курс введена фракционная мезотерапия, а значит, вы получите дополнительное разрешение на эту услугу.

Будущие мастера-бровисты и визажисты могут пройти в академии базовый курс и за 80 часов стать европейскими специалистами.

Новинка этого года — курс электроэпиляции, единственного метода удаления волос навсегда, для специалистов с лицензией на нарушение целостности кожи.

Кроме того, в Beauty akademy MARGARET регулярно проводятся семинары для повышения квалификации , участники которых знакомятся с инновациями в индустрии красоты и эстетической медицине.

Как проходит обучение

Занятия на большинстве курсов проводятся ежедневно в группе от 2 до 6 человек или индивидуально. В дополнение к базовой аккредитованной программе студенты получают бонус в виде бесплатного посещения всех семинаров (один раз в неделю), проводимых в период обучения.

Во время учебы студенты проходят практику на косметологических аппаратах, знакомятся с продукцией разных косметических брендов и за 1,5 месяца отрабатывают навыки на 15-25 моделях, что дает хорошую постановку руки для самостоятельной деятельности.

Выпускники курсов получают документ, на основании которого могут стать наемными работниками. Также он дает право на получение рабочей визы и разрешения, действующего по всему Евросоюзу и дающего право на самостоятельную деятельность в ЕС. А после успешной сдачи экзамена в Академии красоты MARGARET вы получите свидетельство с приложением на английском языке (europass) о присвоении квалификации, действующее по всему Евросоюзу и дающее право на самостоятельную деятельность, то есть на получение косметологической лицензии и лицензии на нарушение целостности кожи.

Сдача квалификационных экзаменов

Дипломированные специалисты с опытом работы могут сдать в Академии красоты экзамен по профессии, не проходя курсы. После успешной сдачи вы получите свидетельство, на основе которой оформите лицензию, дающую право на самостоятельную работу.

Не откладывайте возможность стать европейским косметологом, запишитесь на сдачу экзамена или прохождение курсов прямо сейчас! Пройдя любой из курсов, вы будете в совершенстве владеть профессиональными навыками. Станьте грамотным и востребованным специалистом. Ваша профессия — ваш личный успех!

Beauty akademy MARGARET находится в Праге по адресу: Jeseniova 2851/32, Praha 3. Узнать дополнительную информацию можно на сайте, в Facebook, Instagram или по телефонам +420 725 532 134, +420 774 064 237 (Viber, WhatsApp).



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