Бесплатное образование в Чехии: требования, преимущества, перспективы

В 2019/20 учебном году в Чешской Республике получали образование 95 357 иностранцев. Из них в высших учебных заведениях — 46 441 человек. Больше всего в Чехии иностранных студентов из Украины, Вьетнама, Словакии и России. Студенты, которые учатся на английском языке, платят за обучение, стоимость которого отличается от вуза к вузу. А вот образование на чешском языке в государственных вузах бесплатное как для граждан Чехии, так и для иностранцев. Платить придется, если вы превысили стандартный период обучения.

Почему Чехия?

Всего в Чешской Республике 26 государственных вузов. Иностранные студенты, которые говорят на русском, украинском, белорусском языках, часто делают свой выбор в пользу бесплатного образования на чешском, поскольку представителям славянской языковой группы его изучение дается без проблем. Поэтому, как правило, выпускники школ приезжают в Чехию на языковые курсы, где они за год интенсивного обучения осваивают чешский, а уже потом поступают в вузы.

Студентам, которые выберут проживание в общежитиях, на жизнь в Чехии понадобится около 500 евро в месяц (включая продукты, связь, проездные и учебники). Конечно, сумма может отличаться в зависимости от личных предпочтений и привычек студента, и все-таки это один из факторов привлекательности, на который обращают внимание семьи выпускников при выборе страны проживания. Бесплатное образование студенты могут получить в Швеции, Дании, Австрии, Финляндии и Германии, но расходы на жизнь в этих странах существенно выше.

Часто в СМИ появляются заявления о том, что некоторые политики предлагают сделать обучение для иностранцев платным, но Министерство образования Чехии не меняет свое отношение к этому вопросу — в государственных вузах иностранцы могут учиться бесплатно.

Кто может бесплатно учиться в Чехии?

Важный момент: в Чехии человек считается студентом до 26 лет, но это не означает, что после наступления этого возраста он не может претендовать на бесплатное образование. Оно предоставляется всем вне зависимости от возраста и гражданства. Кроме того, студенты, которые уже получили высшее образование в любой другой стране, могут выбрать Чехию для получения диплома магистра или второго высшего. Наличие одного диплома не влияет на правила и стоимость обучения в государственных вузах Чешской Республики.

Немногие знают, что в Чехии бесплатно можно учиться несколько раз. После окончания одного вуза, можно подавать заявку в другой и снова учиться бесплатно. Стандартное обучение в вузе на бакалавриате длится три года. Студенты бесплатно могут продлить его еще на год (3+1). После этого, если справиться со всеми студенческими обязанностями в срок не удалось, придется оплачивать обучение самостоятельно — отдельно за каждый семестр. Стоимость отличается в разных вузах и на разных факультетах. Цены варьируются от 20 до 50 тысяч крон в год.

Если человек успешно получил первый диплом бакалавра, то ему снова предоставляется возможность 4 года (3+1) бесплатно учиться в государственном вузе. Так можно получить сколько угодно дипломов — и три, и девять. Все зависит от желания студента!

Но если студент поступил в университет, отучился там 2 года, не закончил его и поступил еще раз, то у него остается только 2 бесплатных года для получения образования, поскольку засчитываются и неудачные попытки. До тех пор пока студент не окончит один вуз, он не получит право на следующие четыре бесплатных года обучения.

Эти правила распространяются на бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Студенты магистерских программ стандартно учатся 1,5–2 года, докторских — 3–4 года. К этим срокам добавляется еще один бесплатный год.

Как поступить в вуз Чехии?

Чтобы бесплатно учиться в государственных вузах Чехии необходимо владеть чешским языком на уровне B2, поэтому для иностранцев процедура поступления часто начинается с обучения на языковых курсах. Они же и становятся основанием для получения визы и легального пребывания на территории Чешской Республики.

Второе условие — нострификация. Это подтверждение предыдущего образования. Для поступления на программы бакалавриата студентам необходимо подтвердить свое среднее образование. Для этого понадобится школьный аттестат или диплом колледжа. Признание школьного аттестата сопровождается сдачей нескольких экзаменов по отдельным предметам, поскольку программа школ в странах СНГ отличается от программы чешских школ.

При поступлении не учитываются оценки из аттестата, абитуриентам в любом случае придется сдавать вступительные экзамены. Единые государственные экзамены, которые проводятся в странах СНГ, также не играют роли при поступлении в вузы Чехии.

Абитуриентам, которые поступают на магистратуру, нострифицировать нужно диплом бакалавриата, на докторские программы — диплом магистра. Эти процедуры проходят без сдачи экзаменов.

Уже во время обучения на языковых курсах будущие абитуриенты, которые выбрали бакалавриат, занимаются подготовкой к нострификационным экзаменам, вопросами поступления и подачей заявок в вузы.

Большинство университетов принимают заявления на поступление (přihláška) до конца февраля-марта, сами вступительные экзамены проходят в мае-июне.

Абитуриент может выбрать неограниченное количество вузов и факультетов, но за каждое заявление придется заплатить около 400-600 крон. После успешного прохождения вступительных испытаний, абитуриент становится студентом — в июле или в сентябре проходит процедура записи в вуз.

Учебный год в чешских вузах начинается не 1 сентября. Студенты приступают к обучению в зимнем семестре в конце сентября – начале октября, зимняя сессия выпадает на январь. С февраля по май идет летний семестр, летняя сессия начинается в июне.

Привыкнуть придется и к другой системе оценок — ECTS A-F. В некоторых вузах используются буквы латинского алфавита, в других — цифры.

В советское время худшей оценкой считалась «единица» (кол), а в Чехии 1 означает, что студент «отлично» знает предмет. Следом идет 2-ка — «очень хорошо», 3-ка – «удовлетворительно», 4-ка – «неудовлетворительно» и предмет придется пересдать. Пятерок вообще нет.

В вузах, где используются буквы латинского алфавита, существуют и промежуточные оценки: А (1) – «отлично», B (1,5) – «очень хорошо», С (2) – «хорошо», D (2,5) – «удовлетворительно», E (3) – «удовлетворительно», но чуть хуже D, F (4) – «неудовлетворительно».

Как проходит обучение?

В европейских вузах действует кредитная система или ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Она позволяет студентам самостоятельно выбирать и комбинировать предметы, составлять расписание. Это удобно, ведь студент может распределить нагрузку, совмещать учебу с работой, хобби, занятиями спортом, руководствуясь личным графиком и желаниями.

Кроме того, это возможность сделать учебную программу максимально целевой — часто студенты, отталкиваясь от карьерных планов или интересов, выбирают предметы, которые изучаются на других факультетах.

Сама кредитная система работает таким образом: когда студент успешно завершает изучение того или иного предмета, он получает кредиты (например, 1 предмет = 3 или 6 кредитов). За время обучения на бакалавриате студент должен набрать 180 кредитов, в магистратуре — 120.

В чешских вузах есть две формы обучения — очная и комбинированная. С очной формой все понятно — студент посещает лекции и семинары в течение недели.

Комбинированная форма обучения предполагает, что студент большую часть времени занимается самообразованием и учится дистанционно. Занятия в вузе проходят, например, раз в три недели по пятницам и субботам.

Право на бесплатное образование распространяется и на очную, и на комбинированную форму обучения, но студенческая виза выдается только студентам очной формы.

Работа для выпускников

На рынке труда выпускники чешских государственных вузов востребованы. Особенно специалисты в области медицины, юриспруденции, IT, финансов и технических направлений.

В Чехии традиционно самый низкий уровень безработицы среди стран ЕС. В 2019 году он составил – 2,6%. Конечно, пандемия коронавируса повлияла на показатели. В январе 2021 года он поднялся до 4,3%, но глобальный кризис неизбежно отразится на всех странах мира.

Медианная зарплата в Чехии в 2020 году составила у мужчин — 33 261 крону, у женщин — 28 825 крон. Это значит, что у половины работников страны зарплата выше этой суммы.

Чтобы без труда найти работу на чешском рынке труда, студентам, конечно, необходимо овладеть языком на высоком уровне. Несмотря на то что чешский язык входит в группу славянских языков и многие слова интуитивно понятны жителям стран СНГ, обучение в вузах на иностранном языке — не самая простая задача. Студентам приходится постоянно встречаться с новыми словами, профессиональными терминами, писать и читать на чужом языке. Это требует дополнительной концентрации и усердия. Конечно, фундаментом для обучения в университете становятся языковые курсы. Важна и степень погружения в языковую среду.

В Праге и других городах Чехии живет много русскоговорящих иммигрантов, поэтому студентам часто бывает сложно выйти из зоны комфорта и завести друзей среди носителей чешского. Но те студенты, которые приложили достаточно усилий и смогли интегрироваться в чешское сообщество, получат доступ к большому количеству вакансий и карьерных возможностей.