Самые востребованные профессии в Чехии в 2021 году

Сегодня мы поговорим о том, какие профессии наиболее востребованы в Чехии в последнее время. Эта статья будет полезна как абитуриентам, которые только выбирают свой путь, так и тем, кто хочет переехать в Чехию и размышляет о будущем месте работы.

Наиболее высокооплачиваемыми на сегодня по мнению социологов являются две сферы: IT и онлайн маркетинг. Программисты, WEB-дизайнеры, разработчики ПО – вот кого ищут работодатели в Чехии. Средние зарплаты в этих направлениях колеблются в районе 50 тысяч крон. Онлайн маркетинг стал особенно популярным в связи с мировой эпидемией коронавируса, поскольку внушительная часть бизнеса ушла в онлайн. О том где учиться на маркетолога в Чехии, вы можете узнать в одной из наших недавних статей.

Сфера медицины в Чехии также нуждается в кадрах. Ряд частных и государственных больниц постоянно ищет врачей, медсестер и санитаров. И если не удается устроиться на работу в Праге из-за конкуренции, можно попробовать другие города, которые также ищут квалифицированный медицинский персонал.

Технические профессии также востребованы в Чешской Республике. Страна нуждается в высококвалифицированных инженерах. Особенно это актуально для иностранных студентов, в том числе русскоговорящих, поскольку не требуют безукоризненного знания чешского языка, как например гуманитарные специальности, по которым иностранцу будет намного сложнее устроиться на работу. Кроме того, знание нескольких иностранных языков позволяют начинающему техническому специалисту стать очень ценным сотрудником.

Такие профессии как бухгалтер, экономист и менеджер также пользуются спросом в Чехии. Но чтобы найти хорошую работу в сфере экономики и финансов иностранцу, как правило, нужен чешский диплом, который можно получить, поступив учиться на магистратуру.

Острая нехватка на сегодняшний день царит в ремесленных профессиях в Чехии. Мастера своего дела могут в месяц зарабатывать от 60 тысяч крон и всегда найдут хорошую работу. Такой повышенный спрос наблюдается в последние несколько лет. Как объяснить эту ситуацию? Все очень просто: выбор местных, да и иностранных абитуриентов в большинстве случаев падает на технические, экономические, юридические и IT-специальности, в то время как мало кто планирует развиваться в текстильной, строительной, деревообрабатывающей и другой промышленности. В страну активно привлекаются иностранные кадры, в основном из Словакии, Польши и Украины. Конечно молодому ремесленнику будет трудно сразу претендовать на высокую оплату труда, поскольку здесь очень важна как квалификация, так и применение современных технологий в работе. Очень мудрым решением для молодого мастера будет устроиться на работу помощником уже успешного ремесленника. Это даст не только опыт работы, но и поможет расширить квалификацию молодого специалиста.

Вне зависимости от выбранной специальности, образование в государственных университетах Чехии бесплатно на чешском языке для студентов из любой страны. Выучить чешский и подготовиться к поступлению можно в специальных образовательных центрах.