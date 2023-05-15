15 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык
8 АВГУСТА 2023
17:08
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Эксклюзивная подборка от команды 420on — мы собрали все обучающие видео, которые выходили и продолжают выходить на нашем YouTube-канале. Изучаем алфавит, избавляемся от акцента еще на начальном этапе обучения и учимся печатать на чешской клавиатуре!
Не совершай этих ошибок! Урок избавления от акцента | Чешский язык с нуля #9
Как рассказать чешскому врачу, где болит? Как объяснить, на что у вас или вашего ребенка аллергия?
Подборка с викторинами
Изучаем чешский язык в формате игры. А сколько баллов наберете вы? Играйте в викторину со своей семьей или повеселите друзей и знакомых.
[ИГРА: 10 чешских слов — угадай перевод] «Хитрый младенец» и не только. 3-й выпуск
Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)
«Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
Самые используемые фразы в чешском языке. Новый выпуск от 420on на канале YouTube
Список из самых распространенных фраз, которые смогут облегчить жизнь тем, кто глубже знакомится с чешским.
Самые используемые чешские слова — чешский язык с нуля
Список самых распространенных слов, которые смогут облегчить жизнь тем, кто только знакомится с чешским языком.
211 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля — часть 2
Самые распространенные чешские слова по группам: местоимения, предлоги, числительные, прилагательные, цвета, глаголы, личные данные, основные вопросы, погода.
Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля
Как ориентироваться в чешском городе? В современном мире, оказавшись в незнакомом месте с потребностью куда-то пройти или проехать, мы обычно пользуемся навигатором и картами на смартфоне. Но что, если телефон садится, интернет плохо ловит либо вы просто не можете найти на карте то, что вам нужно? В этом случае не нужно стесняться просить помощи у местных. Благодаря их совету вы быстро доберетесь до цели, а заодно и попрактикуетесь в разговорном чешском!
Чешский алфавит [Česká abeceda] — Произношение, фонетика, акцент, нюансы — Чешский язык с нуля #1
Детальный разбор чешского алфавита и особенностей произношения звуков. В нашем первом видео из серии «Чешский с нуля» вы узнаете:
- Какие звуки есть в чешском алфавите?
- Какие заблуждения существуют насчет совпадения звуков с русскими?
- В чем отличие русских звуков от чешских и как их произносить без акцента?
- Смягчаются ли чешские согласные?
- Как правильно тянуть длинные гласные?
- Что такое чешское ударение и падает ли оно на первый слог?
- Дифтонги и оглушение согласных
- Полезные нюансы произношения
Чешские числительные и произношение — Чешский язык с нуля #2
В этом уроке говорим о чешском языке, а конкретно о числительных и произношении.
Чешская клавиатура для начинающих • Особенности • Диакритика • Цифры • Чешский язык с нуля #3
Перед большинством из тех, кто живет в Чехии, рано или поздно встает задача освоить клавиатуру с чешской раскладкой, а студентам-иностранцам приходится делать это в ударном темпе. Хотя чешская клавиатура серьезно отличается от русской и английской, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это видео поможет разобраться в азах.
Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 1
Если для вас актуальны вопросы, как улучшить произношения и какие шаги предпринять, чтобы избавиться от русского акцента в чешском, обязательно потренируйтесь сегодня вместе с нами. Уверены, вам будет не только полезно, но и интересно.
Многие ошибочно полагают, что чешские звуки (за исключением звука Ř) абсолютно такие же, как и русские. Это не так, и сегодня мы разберем, в чем именно заключается разница и какие привычные нам звуки в чешском нужно забыть навсегда, а какие, наоборот, выучить и активно применять.
Мы рассмотрим все это на примере самых длинных чешских слов и скороговорок.
Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 2
Продолжим ставить правильное чешское предложение на примере скороговорок.
Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 3
В этом видео мы разоблачим два распространенных мифа:
1. акцент уйдет сам в среде;
2. акцент никогда не уйдет, и ничего с ним не сделаешь.
Кроме того, разберем правильное произношение иностранных слов в чешском языке.
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
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Комментарии:
RomanSimon13 19 мая 2023 10:04
Да. Хорошая помощь для тех, кто учит чешский. Для тех, кому нужен немецкий, может помочь вот эта информация. Нашел отличную статью для тех, кто испытывает проблемы и никак не может заговорить на немецком. Просто и пошагово расписано, как преодолеть языковой барьер, страх ошибок, быстро расширить свой словарный запас и начать общаться. mydeutsch-online .com/blog/advices/razgovorniy-nemetskiy-yazyk-gde-i-kak-uchit-deutsch-sprechen-lernen-kommunikativkurs Плюс говорится об основных ловушках, в которые мы попадаем, когда хотим заговорить.
RomanSimon13 19 мая 2023 10:05
Да. Хорошая помощь для тех, кто учит чешский. Для тех, кому нужен немецкий, может помочь вот эта информация. Нашел отличную статью для тех, кто испытывает проблемы и никак не может заговорить на немецком. Просто и пошагово расписано, как преодолеть языковой барьер, страх ошибок, быстро расширить свой словарный запас и начать общаться. mydeutsch-online .com/blog/advices/razgovorniy-nemetskiy-yazyk-gde-i-kak-uchit-deutsch-sprechen-lernen-kommunikativkurs Плюс говорится об основных ловушках, в которые мы попадаем, когда хотим заговорить.
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