Не упустите шанс: открыта регистрация на правительственные стипендии в Чешской Республике

Чешская Республика в рамках своей зарубежной помощи по развитию предлагает правительственные стипендии для обучения в магистратуре или докторантуре в учреждениях системы высшего образования Чехии. Например, кандидатам из Украины на 2024-2025 академический год в целом предоставляется 20 стипендиальных мест, а для всех участвующих в программе стран — 130 стипендий.





Страны и программы обучения

Стипендии на 2024/2025 учебный год предоставляются только гражданам следующих стран:





Беларусь,

Босния и Герцеговина,

Камбоджа,

Эфиопия,

Грузия,

Молдова,

Украина,

Замбия.





Стипендии предназначены исключительно для поощрения обучения иностранных граждан из развивающихся и конкретных третьих стран. Претендовать на получение стипендии не может ни гражданин Чешской Республики, ни гражданин Европейского союза, ни любой другой иностранный гражданин, имеющий разрешение на постоянное проживание на территории Чешской Республики.





Из этой квоты 20 стипендий предназначено для кандидатов из Украины, среди них 15 мест — для обучения на чешском языке и 5 — на английском языке.





Рекомендуемые области обучения для украинских кандидатов на стипендии: технические специальности (энергетика, машиностроение, производство и обработка, транспорт), математика и статистика, информатика, кибербезопасность, экономика и финансы, химия, сельское хозяйство и экология.





Больше информации о стипендиальной программе вы найдете на сайте Министерства образования, молодежи и физического воспитания Чешской Республики: https://www. msmt. cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries-2





Регистрация кандидатов на правительственную стипендию на 2024-2025 академический год осуществляется в электронном виде по ссылке: http://registr.dzs.cz/registr.nsf/registraceStep1.xsp?version=cze с 20.07.2023. Заявки на участие принимаются до 30.09.2023. Заявки, поданные другим путем, не принимаются. В случае возникновения технических трудностей при регистрации пишите на адрес: [email protected]















420on рекомендует:







Следите за новостями Чехии в соцсетях:









