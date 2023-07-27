ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ОБРАЗОВАНИЕ

Не упустите шанс: открыта регистрация на правительственные стипендии в Чешской Республике

Анастасия Князева
27 ИЮЛЯ 2023
14:30
1046
Стипендии для граждан стран: Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и других.
Чешская Республика в рамках своей зарубежной помощи по развитию предлагает правительственные стипендии для обучения в магистратуре или докторантуре в учреждениях системы высшего образования Чехии. Например, кандидатам из Украины на 2024-2025 академический год в целом предоставляется 20 стипендиальных мест, а для всех участвующих в программе стран — 130 стипендий. 

Страны и программы обучения
Стипендии на 2024/2025 учебный год предоставляются только гражданам следующих стран:

  • Беларусь,
  • Босния и Герцеговина,
  • Камбоджа,
  • Эфиопия, 
  • Грузия, 
  • Молдова, 
  • Украина, 
  • Замбия.

Стипендии предназначены исключительно для поощрения обучения иностранных граждан из развивающихся и конкретных третьих стран. Претендовать на получение стипендии не может ни гражданин Чешской Республики, ни гражданин Европейского союза, ни любой другой иностранный гражданин, имеющий разрешение на постоянное проживание на территории Чешской Республики.

Из этой квоты 20 стипендий предназначено для кандидатов из Украины, среди них 15 мест — для обучения на чешском языке и 5 — на английском языке.

Рекомендуемые области обучения для украинских кандидатов на стипендии: технические специальности (энергетика, машиностроение, производство и обработка, транспорт), математика и статистика, информатика, кибербезопасность, экономика и финансы, химия, сельское хозяйство и экология.

Больше информации о стипендиальной программе вы найдете на сайте Министерства образования, молодежи и физического воспитания Чешской Республики: https://www. msmt. cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries-2

Регистрация кандидатов на правительственную стипендию на 2024-2025 академический год осуществляется в электронном виде по ссылке: http://registr.dzs.cz/registr.nsf/registraceStep1.xsp?version=cze с 20.07.2023. Заявки на участие принимаются до 30.09.2023. Заявки, поданные другим путем, не принимаются. В случае возникновения технических трудностей при регистрации пишите на адрес: [email protected]


Источник: mzv.cz



420on рекомендует:


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 



образование Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
28 ИЮЛЯ 2023
19:03
266
ОБЩЕСТВО
ЧЕРЕПАХИ ИЗ ПРАЖСКОГО ЗООПАРКА НАСЛАЖДАЮТСЯ АРБУЗНЫМ ПИРШЕСТВОМ. ЭТО КАК ДАТЬ РЕБЕНКУ КОНФЕТУ, ГОВОРИТ СМОТРИТЕЛЬ
28 ИЮЛЯ 2023
18:16
236
ОБЩЕСТВО
«Я ХОЧУ ПОРЕЗАТЬСЯ, ПОМОГИТЕ МНЕ НЕ СДЕЛАТЬ ЭТОГО» — В ЧЕХИИ НАЧАЛА РАБОТАТЬ НОВАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ
28 ИЮЛЯ 2023
17:30
208
ОБЩЕСТВО
«ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ТУРАГЕНТОМ,» — СОВЕТУЕТ ОМБУДСМЕН ЖИТЕЛЯМ ЧЕХИИ, ОТДЫХАЮЩИМ В ГРЕЦИИ
28 ИЮЛЯ 2023
16:30
404
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ СОВЕРШАЙ ЭТИХ ОШИБОК! УРОК ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АКЦЕНТА | ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ 9
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
28 ИЮЛЯ 2023
20:31
1600
О ПРАГЕ
КУДА ДЕВАТЬ СТАРЫЕ ФУТБОЛКИ И ПОЛОТЕНЦА? ПОЖЕРТВУЙТЕ СТАНЦИИ СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В ПРАГЕ
28 ИЮЛЯ 2023
19:03
266
ОБЩЕСТВО
ЧЕРЕПАХИ ИЗ ПРАЖСКОГО ЗООПАРКА НАСЛАЖДАЮТСЯ АРБУЗНЫМ ПИРШЕСТВОМ. ЭТО КАК ДАТЬ РЕБЕНКУ КОНФЕТУ, ГОВОРИТ СМОТРИТЕЛЬ
28 ИЮЛЯ 2023
18:16
236
ОБЩЕСТВО
«Я ХОЧУ ПОРЕЗАТЬСЯ, ПОМОГИТЕ МНЕ НЕ СДЕЛАТЬ ЭТОГО» — В ЧЕХИИ НАЧАЛА РАБОТАТЬ НОВАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ
28 ИЮЛЯ 2023
17:30
208
ОБЩЕСТВО
«ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ТУРАГЕНТОМ,» — СОВЕТУЕТ ОМБУДСМЕН ЖИТЕЛЯМ ЧЕХИИ, ОТДЫХАЮЩИМ В ГРЕЦИИ
28 ИЮЛЯ 2023
16:30
404
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ СОВЕРШАЙ ЭТИХ ОШИБОК! УРОК ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АКЦЕНТА | ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ 9
28 ИЮЛЯ 2023
15:50
406
ЕДА
БЛИНЫ КАК ИСКУССТВО: АВТОРСКИЙ РЕЦЕПТ ОТ ЧЕШСКОГО ШЕФ-ПОВАРА
28 ИЮЛЯ 2023
15:30
348
ОБЩЕСТВО
СЕРДЕЧНЫЕ ПРИСТУПЫ У ПАССАЖИРОВ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ЭКСТРЕННЫХ ПОСАДОК САМОЛЕТОВ В ПРАГЕ
28 ИЮЛЯ 2023
14:40
392
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ČESKÁ SPOŘITELNA И KOOPERATIVA СОВМЕСТНО КУПЯТ 300 АРЕНДНЫХ КВАРТИР В ПРАГЕ
28 ИЮЛЯ 2023
14:29
350
ОБЩЕСТВО
НЕОБЫЧНЫЙ ПЕШЕХОД — КОРОВА УСТРОИЛА СЕБЕ ЭКСКУРСИЮ ПО ПРАГЕ. ПОЛИЦЕЙСКИХ ИГНОРИРОВАЛА
28 ИЮЛЯ 2023
13:15
19506
ШОППИНГ
«ПЛЕВАТЬ НА ЧЕХИЮ», — ГОВОРЯТ ЛЮДИ, СОВЕРШАЮЩИЕ ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ