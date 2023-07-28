Не совершай этих ошибок! Урок избавления от акцента | Чешский язык с нуля 9
28 ИЮЛЯ 2023
16:30
405
Приветствуем вас в новом выпуске на нашем YouTube-канале 420on! В этом эпизоде наша ведущая Яна Шевченко, эксперт по обучению чешскому языку, проводит детальный разбор языковых нюансов. В качестве примера она прокомментировала речь на чешском известного спортсмена Махмуда Мурадова, наблюдая за его произношением и делая замечания, которые помогут вам избегать типичных ошибок и улучшить свои навыки владения чешским языком.
Яна не только проводит анализ, но и предлагает конструктивные советы и решения. Яна Шевченко — эксперт курса «Чисто по-чешски» и «Еще чище по-чешски», в рамках которых специализируется на помощи в исправлении акцента учащихся, помогая им звучать более естественно и свободно.
Владение чешским языком без заметного акцента — это не только преимущество в общении, но и существенный бонус при сдаче экзаменов на вид на жительство или гражданство Чехии.
Подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по миру чешского языка!
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
28 ИЮЛЯ 2023
17:30
208
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
28 ИЮЛЯ 2023
20:31
1600
28 ИЮЛЯ 2023
17:30
208
28 ИЮЛЯ 2023
15:30
348
28 ИЮЛЯ 2023
14:40
392
28 ИЮЛЯ 2023
14:29
350
28 ИЮЛЯ 2023
13:15
19506
28 ИЮЛЯ 2023
13:08
881
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.