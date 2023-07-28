Не совершай этих ошибок! Урок избавления от акцента | Чешский язык с нуля 9

Яна не только проводит анализ, но и предлагает конструктивные советы и решения. Яна Шевченко — эксперт курса «Чисто по-чешски» и «Еще чище по-чешски», в рамках которых специализируется на помощи в исправлении акцента учащихся, помогая им звучать более естественно и свободно.





Владение чешским языком без заметного акцента — это не только преимущество в общении, но и существенный бонус при сдаче экзаменов на вид на жительство или гражданство Чехии.



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