Врачам из-за рубежа не придется сдавать экзамен по чешскому языку для получения ПМЖ в Чехии
9 АВГУСТА 2023
18:16
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В следующем году врачам, включая стоматологов и фармацевтов из-за рубежа, которые стремятся получить постоянное место жительства в Чехии, не придется сдавать экзамен по чешскому языку. Вместо этого они смогут пройти апробационный экзамен, требуемый для занятия медицинской практикой.
Поправка, предложенная для подтверждения знания чешского языка при получении разрешения на постоянное проживание, будет рассмотрена правительством в ближайшее время. Эта мера призвана улучшить условия иностранных врачей и их семей, а также сократить административные барьеры.
«Для успешной сдачи этого экзамена (апробации — прим. ред.) врач или фармацевт должны иметь отличное знание чешского языка», — утверждают авторы предложения. Они добавили, что профессионалы должны продемонстрировать способность ясно и четко общаться по различным темам. Таким образом, требования к знанию языка станут более высокими по сравнению с текущими экзаменационными стандартами, считают в министерстве образования.
Чешская конференция ректоров (ČKR) выразила свои сомнения по поводу данного предложения. Она утверждает, что апробационный экзамен подтверждает уровень образования, а не знание чешского языка. «Апробационный экзамен не может заменять экзамен по чешскому языку. Это профессиональный экзамен», — сказали в ČKR.
По мнению министерства, данное изменение связано с ростом числа врачей, приезжающих в Чехию по программе «Высококвалифицированные кадры». Эта программа была запущена в 2019 году. Авторы предложения считают, что это улучшит положение иностранных врачей. «Это также даст им и их семьям право на некоммерческое страхование при постоянном проживании, что сэкономит средства и обеспечит комфортное пребывание в Чехии», — сообщает министерство.
Согласно предложению, с начала следующего года Министерство внутренних дел также перестанет компенсировать расходы на экзамен по чешскому языку для получения постоянного вида на жительство. Сейчас стоимость экзамена составляет 2 500 чешских крон, но с января она возрастет до 3 200 чешских крон, и иностранцам придется оплачивать его самостоятельно.
Источник: ceskenoviny.cz
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