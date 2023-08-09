Врачам из-за рубежа не придется сдавать экзамен по чешскому языку для получения ПМЖ в Чехии

Поправка, предложенная для подтверждения знания чешского языка при получении разрешения на постоянное проживание, будет рассмотрена правительством в ближайшее время. Эта мера призвана улучшить условия иностранных врачей и их семей, а также сократить административные барьеры.





«Для успешной сдачи этого экзамена (апробации — прим. ред.) врач или фармацевт должны иметь отличное знание чешского языка», — утверждают авторы предложения. Они добавили, что профессионалы должны продемонстрировать способность ясно и четко общаться по различным темам. Таким образом, требования к знанию языка станут более высокими по сравнению с текущими экзаменационными стандартами, считают в министерстве образования.





Чешская конференция ректоров (ČKR) выразила свои сомнения по поводу данного предложения. Она утверждает, что апробационный экзамен подтверждает уровень образования, а не знание чешского языка. «Апробационный экзамен не может заменять экзамен по чешскому языку. Это профессиональный экзамен», — сказали в ČKR.





По мнению министерства, данное изменение связано с ростом числа врачей, приезжающих в Чехию по программе «Высококвалифицированные кадры». Эта программа была запущена в 2019 году. Авторы предложения считают, что это улучшит положение иностранных врачей. «Это также даст им и их семьям право на некоммерческое страхование при постоянном проживании, что сэкономит средства и обеспечит комфортное пребывание в Чехии», — сообщает министерство.





Согласно предложению, с начала следующего года Министерство внутренних дел также перестанет компенсировать расходы на экзамен по чешскому языку для получения постоянного вида на жительство. Сейчас стоимость экзамена составляет 2 500 чешских крон, но с января она возрастет до 3 200 чешских крон, и иностранцам придется оплачивать его самостоятельно.













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