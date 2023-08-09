ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ОБРАЗОВАНИЕ

Врачам из-за рубежа не придется сдавать экзамен по чешскому языку для получения ПМЖ в Чехии

Анастасия Князева
9 АВГУСТА 2023
18:16
682
В следующем году врачам, включая стоматологов и фармацевтов из-за рубежа, которые стремятся получить постоянное место жительства в Чехии, не придется сдавать экзамен по чешскому языку. Вместо этого они смогут пройти апробационный экзамен, требуемый для занятия медицинской практикой.
Поправка, предложенная для подтверждения знания чешского языка при получении разрешения на постоянное проживание, будет рассмотрена правительством в ближайшее время. Эта мера призвана улучшить условия иностранных врачей и их семей, а также сократить административные барьеры. 

«Для успешной сдачи этого экзамена (апробации — прим. ред.) врач или фармацевт должны иметь отличное знание чешского языка», — утверждают авторы предложения. Они добавили, что профессионалы должны продемонстрировать способность ясно и четко общаться по различным темам. Таким образом, требования к знанию языка станут более высокими по сравнению с текущими экзаменационными стандартами, считают в министерстве образования.

Чешская конференция ректоров (ČKR) выразила свои сомнения по поводу данного предложения. Она утверждает, что апробационный экзамен подтверждает уровень образования, а не знание чешского языка. «Апробационный экзамен не может заменять экзамен по чешскому языку. Это профессиональный экзамен», — сказали в ČKR.

По мнению министерства, данное изменение связано с ростом числа врачей, приезжающих в Чехию по программе «Высококвалифицированные кадры». Эта программа была запущена в 2019 году. Авторы предложения считают, что это улучшит положение иностранных врачей. «Это также даст им и их семьям право на некоммерческое страхование при постоянном проживании, что сэкономит средства и обеспечит комфортное пребывание в Чехии», — сообщает министерство.

Согласно предложению, с начала следующего года Министерство внутренних дел также перестанет компенсировать расходы на экзамен по чешскому языку для получения постоянного вида на жительство. Сейчас стоимость экзамена составляет 2 500 чешских крон, но с января она возрастет до 3 200 чешских крон, и иностранцам придется оплачивать его самостоятельно.


Источник: ceskenoviny.cz


420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
Telegram 


врачи Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
9 АВГУСТА 2023
18:49
405
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЕРХОВНЫЙ СУД: АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ НЕ МОЖЕТ ОШТРАФОВАТЬ КЛИЕНТА ЗА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9 АВГУСТА 2023
17:30
324
ОБЩЕСТВО
МАСКИРУЮТСЯ ПОД ИИ GPT И КРАДУТ ДАННЫЕ. СТРАНИЦЫ МОШЕННИКОВ ЗАПОЛОНИЛИ FACEBOOK
9 АВГУСТА 2023
16:37
416
ПОЛИТИКА
ФОТОГРАФИЯ ПЕТРА ПАВЕЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
9 АВГУСТА 2023
15:15
822
ТЕХНОЛОГИИ
ВКЛЮЧИЛ ПОРНО И ИЗДЕВАЛСЯ НАД ЖЕНЩИНОЙ. АФЕРИСТА В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛ ВОВРЕМЯ ПОДОСПЕВШИЙ СЫН
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
9 АВГУСТА 2023
18:49
405
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЕРХОВНЫЙ СУД: АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ НЕ МОЖЕТ ОШТРАФОВАТЬ КЛИЕНТА ЗА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9 АВГУСТА 2023
17:30
324
ОБЩЕСТВО
МАСКИРУЮТСЯ ПОД ИИ GPT И КРАДУТ ДАННЫЕ. СТРАНИЦЫ МОШЕННИКОВ ЗАПОЛОНИЛИ FACEBOOK
9 АВГУСТА 2023
16:37
416
ПОЛИТИКА
ФОТОГРАФИЯ ПЕТРА ПАВЕЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
9 АВГУСТА 2023
15:15
822
ТЕХНОЛОГИИ
ВКЛЮЧИЛ ПОРНО И ИЗДЕВАЛСЯ НАД ЖЕНЩИНОЙ. АФЕРИСТА В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛ ВОВРЕМЯ ПОДОСПЕВШИЙ СЫН
9 АВГУСТА 2023
14:30
1313
ОБЩЕСТВО
«А КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ? МЕСТНЫЕ!» КАКИЕ ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ И ХОРОШЕНЬКО ЗАРАБОТАЛИ
9 АВГУСТА 2023
14:03
1473
ЖИЗНЬ
ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА: СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ЧЕХИИ?
9 АВГУСТА 2023
13:23
535
ОБЩЕСТВО
«ГУРУ ДЖАРА» НАХОДИТСЯ В ПРАЖСКОЙ ТЮРЬМЕ. ПОЛИЦИЯ КОНВОИРОВАЛА ЕГО С ФИЛИППИН
9 АВГУСТА 2023
12:16
445
КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС PITKOVICKÝ MLÝN: ТИШИНА И УЕДИНЕНИЕ ВБЛИЗИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
9 АВГУСТА 2023
10:43
932
О ЧЕХИИ
АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 420ON: РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ И СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
9 АВГУСТА 2023
10:42
648
ЖИЗНЬ
ОТПРАВИТЬ ДЕНЬГИ ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО МОЖНО БУДЕТ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ