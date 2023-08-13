Ваш ребенок поступил на «мертвую специальность»? Систему чешского образования ждут большие перемены

Обучение требует многолетних усилий и значительных затрат. Как показывают данные, в некоторых случаях это практически ничего не дает. И последствия этого ощущаются прямо сейчас, как показал кризис с переполненными средними школами в некоторых регионах. Он показал, какие предметы действительно интересуют родителей и их детей и насколько они не соответствуют текущему предложению средних школ. По мнению экспертов, в некоторых регионах детям практически не оставляют шансов. Система порождает людей, которые не могут или не хотят найти работу.



Весенняя катастрофа, связанная с переполненностью средних школ, вскрыла общественный запрос на изменения, и новый министр образования Микулаш Бек (STAN) говорит о достаточно радикальных шагах. Нынешнее руководство министерства склоняется к тому, что система среднего образования в Чехии будет отходить от узкоспециальных дисциплин и переходить к более общему образованию.

Об этом свидетельствует новое назначение заместителя министра Йиржи Нантла (ODS), который уже задал аналогичное направление в Южноморавском крае. Речь идет о попытке воспользоваться ситуацией для изменения долгосрочной цели образования.

Однако на практике все будет зависеть в основном от активности руководства отдельных регионов. В понедельник рабочий проект долгосрочного плана развития образования, который должен определить приоритеты на 2023–2027 годы, был открыт для публичных комментариев. Согласно плану Министерства образования, регионы, в которых создаются средние школы, должны наращивать места в учебных заведениях вроде лицеев и гимназий, дающих широкое общее образование, а не определенную специализацию.

Как показывают анализы экспертов и Национального института образования, существует ряд «мертвых» в определенном отношении специальностей. Это выражается в том, что их выпускники чаще, чем в среднем по стране, оказываются безработными или работают в совершенно других областях. Как показывает анализ Института образования за 2022 год, с точки зрения безработицы хуже всего обстоят дела у выпускников таких специальностей, как лекарственные растения, скульптура из камня, технология упаковки, дизайн игрушек, швейное дело, телекоммуникации, экология и окружающая среда, а также гостиничный менеджмент и туризм. Как показывает анализ PAQ Research, в некоторых узкоспециализированных областях возможности трудоустройства весьма ограничены. «Об этом свидетельствует несоответствие между областью обучения и последующим трудоустройством. Грубое несоответствие — работа в совершенно несвязанной области — для ПТУ составляет около 38%. Для некоторых профессий, например, входящих в группу „Текстильное и кожевенное производство“, это несоответствие составляет более 66%. Выпускники чаще всего говорят о том, что не могут найти работу по специальности, о низкой зарплате, о низком качестве преподавания, о том, что потеряли интерес к специальности или никогда не хотели работать в этой сфере», — говорится в анализе.

Иногда у жителей регионов может не быть большого выбора: по данным PAQ, проблемы с трудоустройством могут возникнуть из-за того, что в регионе есть всего два профессиональных училища с узким спектром специальностей в пределах досягаемости. «Поэтому в 15 лет им приходится решать, кем они видят свое будущее — электриком, мясником или продавщицей», — добавляют исследователи.

Если идеи нынешнего руководства министерства будут реализованы, то это будет не маленький шаг, а радикальная трансформация существующего предложения специальностей.









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