Каждый пятый ученик, перешедший в среднюю школу Чехии, плохо разбирается в деньгах
16 АВГУСТА 2023
20:00
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Главным источником информации о деньгах для учащихся, как правило, является их семья. Об этом сообщил сегодня журналистам Томаш Затлоукал, центральный школьный инспектор Чехии, опираясь на отчет Чешской школьной инспекции.
Около трети учеников первого класса средней школы демонстрируют отличные знания в области финансов, однако почти каждый пятый из них имеет пробелы в этой области. Самые слабые результаты наблюдаются в вопросах, связанных с повседневными финансовыми операциями, такими как безопасность оплаты и ведение домашнего бюджета.
По итогам тестирования по финансовой грамотности ученики показали в среднем результат в 59%. «Хорошие и слабые результаты чаще всего связаны с определенным типом образовательного учреждения. Наилучшие результаты демонстрируют учащиеся гимназий, в то время как среди учеников профессиональных учебных заведений, где не проводятся экзамены на аттестат зрелости, более 50% испытуемых показали недостаточные знания», — заявил Затлоукал.
Исследование было проведено среди 370 школ, включая 26 607 учеников первых классов средних школ и многолетних гимназий. Тестирование в электронной форме проводилось в ноябре 2022 года, спустя примерно два месяца после начала учебного года в средней школе. Основная цель исследования — оценить знания, полученные учащимися в начальной школе.
Ученики часто переоценивают свою финансовую грамотность, говорит Затлоукал
В рамках опроса ученики могли сами оценить своих знания финансов.
«Многие учащиеся считают, что их финансовая грамотность на достойном уровне, даже если их реальные результаты этого не подтверждают», — отметил Затлоукал. По его мнению, такое самовосприятие может привести к высокорискованному поведению в финансовой сфере. Однако, уровень самоуверенности не коррелирует с фактическими знаниями учащихся, независимо от их образования.
Отчет инспекции подчеркивает, что пренебрежение финансовой грамотностью может отразиться не только на личной жизни учащихся в будущем, но и на благополучии общества. Затлоукал акцентирует внимание на необходимости координированной поддержки в этом направлении.
Исследование указывает на важность интеграции финансового образования в различные учебные программы и дисциплины. Затлоукал уверен, что преподаватели профессиональных курсов могут дать особенный вклад, показав учащимся практические примеры и методы эффективного управления финансами. В этом контексте акцентируется важность дополнительного обучения и стимулирования преподавателей различных специализаций и уровней обучения.
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