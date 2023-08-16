Каждый пятый ученик, перешедший в среднюю школу Чехии, плохо разбирается в деньгах

Около трети учеников первого класса средней школы демонстрируют отличные знания в области финансов, однако почти каждый пятый из них имеет пробелы в этой области. Самые слабые результаты наблюдаются в вопросах, связанных с повседневными финансовыми операциями, такими как безопасность оплаты и ведение домашнего бюджета.





По итогам тестирования по финансовой грамотности ученики показали в среднем результат в 59%. «Хорошие и слабые результаты чаще всего связаны с определенным типом образовательного учреждения. Наилучшие результаты демонстрируют учащиеся гимназий, в то время как среди учеников профессиональных учебных заведений, где не проводятся экзамены на аттестат зрелости, более 50% испытуемых показали недостаточные знания», — заявил Затлоукал.





Исследование было проведено среди 370 школ, включая 26 607 учеников первых классов средних школ и многолетних гимназий. Тестирование в электронной форме проводилось в ноябре 2022 года, спустя примерно два месяца после начала учебного года в средней школе. Основная цель исследования — оценить знания, полученные учащимися в начальной школе.





Ученики часто переоценивают свою финансовую грамотность, говорит Затлоукал





В рамках опроса ученики могли сами оценить своих знания финансов.





«Многие учащиеся считают, что их финансовая грамотность на достойном уровне, даже если их реальные результаты этого не подтверждают», — отметил Затлоукал. По его мнению, такое самовосприятие может привести к высокорискованному поведению в финансовой сфере. Однако, уровень самоуверенности не коррелирует с фактическими знаниями учащихся, независимо от их образования.





Отчет инспекции подчеркивает, что пренебрежение финансовой грамотностью может отразиться не только на личной жизни учащихся в будущем, но и на благополучии общества. Затлоукал акцентирует внимание на необходимости координированной поддержки в этом направлении.





Исследование указывает на важность интеграции финансового образования в различные учебные программы и дисциплины. Затлоукал уверен, что преподаватели профессиональных курсов могут дать особенный вклад, показав учащимся практические примеры и методы эффективного управления финансами. В этом контексте акцентируется важность дополнительного обучения и стимулирования преподавателей различных специализаций и уровней обучения.

















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