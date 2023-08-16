Родители в Чехии тратят до 5 000 крон на одежду или обувь для школы

Это следует из опроса, проведенного спортивной сетью Sportissimo, в котором на рубеже июля и августа этого года приняли участие 598 респондентов. По данным опроса, 95% родителей при выборе школьных принадлежностей делают акцент на качестве, а 73% считают важной низкую цену. По данным Чешского информационного агентства, к наплыву покупателей в связи с началом учебного года готовятся не только розничные продавцы одежды и гипермаркеты, но и магазины канцелярских товаров.



Около 26% родителей, принявших участие в опросе, заявили, что к 1 сентября они потратят до 2 000 крон на новую одежду, обувь или спортивный инвентарь для школы. От 5 000 до 10 000 крон планируют потратить 11% респондентов, а часть родителей вложит в своих детей более 10 000 крон. Около 41% также считают, что потратят на новое школьное оборудование ту же сумму, что и в прошлом году.



Большинство респондентов, 82%, будут искать новую одежду, обувь или спортивный инвентарь для своих детей в специализированных сетях, а 40% — в супермаркетах или гипермаркетах. Около 14% планируют посетить магазины second hand, показал опрос. Из ассортимента товаров, которые родители хотели бы приобрести заново, лидируют одежда для отдыха и обувь. Такой ответ выбрали 87%, при этом 80% опрошенных также приобретут инвентарь для занятий физкультурой и кольца, а около 22% — такое оборудование, как хоккейные клюшки, мячи или щитки.



«В связи с погодными условиями мы уже наблюдаем рост продаж в последнюю неделю июля и первую неделю августа. Однако мы ожидаем, что основной всплеск начнется 28 августа и продлится примерно до 10 сентября», — заявила Чешскому агентству новостей Кристина Полакова, представляющая магазин канцелярских товаров McPen. По ее словам, в эти дни продаются в основном основные школьные принадлежности, такие как тетради, обложки, письменные и художественные принадлежности. Средняя стоимость этих товаров составляет от 200 до 300 крон, добавила она.



По словам Полаковой, школьные портфели в магазинах канцелярских товаров McPen начинаются примерно от 2 000 крон, а пенал можно купить за 270 крон. Сеть магазинов Albert предложит школьные принадлежности во второй половине августа. «Пока мы не будем комментировать цены, но можем сообщить, что цены на школьные принадлежности будут примерно такими же, а кое-где даже ниже, а в некоторых случаях немного выше, чем в прошлом году», — сказал пресс-секретарь сети Иржи Маречек. По словам Йиржи Нетика из сети магазинов Tesco, письменные и художественные принадлежности подорожали на десятую часть по сравнению с прошлым годом.



Компания SEVT, торгующая школьными и художественными принадлежностями, также подготовила список товаров, которые могут понадобиться ученикам начальной и средней школы. Пока, по словам директора по маркетингу Вацлава Паштики, покупательское поведение населения не отличается от прошлогоднего. «Следует, правда, добавить, что в прошлом году на это, возможно, сильно повлияло государственное пособие на покупку школьных принадлежностей, которое было разослано тем, кто имел на него право, в первой половине августа», — сказал он.









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