Будущим студентам пражских вузов не позавидуешь: конкуренция растет быстрыми темпами

На 9 августа Карлов университет (UK) получил 68 183 заявки от абитуриентов. Для сравнения, в прошлом учебном году было подано 66 992 заявления. «Цифры этого года еще могут измениться, но уже сейчас количество заявок превышает показатели прошлого года», — отметил Вацлав Гаек, пресс-секретарь этого престижного университета.



Подавляющее большинство заявок в Карлов университет пришло на программы бакалавриата. Эти программы длительностью три года являются первым этапом высшего образования, который студенты обычно выбирают после средней школы. На 9 августа было подано 34 382 заявления на бакалавриат, 11 499 на двухгодичные магистерские программы и 20 768 на пятилетние магистерские программы. Факультет искусств Карлова университета, как и в предыдущие годы, продолжает оставаться наиболее популярным среди абитуриентов.



Чешский технический университет: рост интереса абитуриентов





Чешский технический университет (ČVUT) заметил увеличение числа абитуриентов в текущем году. Несмотря на то что прием на многие факультеты все еще продолжается, уже сейчас очевидно, что число заявлений увеличилось. К 8 августа, как утверждает пресс-секретарь Катержина Весела, университет получил 17 456 заявок. В прошлом учебном году это число было на 1 500 меньше.



Особенно популярен среди поступающих факультет информационных технологий (FIT) ČVUT, который уже многие годы остается в лидерах по числу заявлений. Стоит отметить, что именно этот факультет, а также архитектурный факультет ČVUT в очередной раз успешно завершили прием студентов на первом туре, в то время как другие факультеты объявили о дополнительных турах приема, чтобы укомплектовать недостающее число студентов. На некоторые специальности заявки будут приниматься во второй половине августа.





Пражский химико-технологический университет на пике популярности





За последние три года Пражский химико-технологический университет (VŠCHT) привлек особое внимание абитуриентов. Пресс-секретарь университета Михал Яновский сообщает: в этом году количество заявок составило 4 833, что на 60 больше по сравнению с прошлым годом и на 500 больше, чем два года назад.



Самыми востребованными направлениями стали «Биохимия и биотехнология» на факультете пищевой и биохимической технологии, «Экономика и менеджмент» в Институте экономики и менеджмента, а также «Синтез и производство фармацевтических препаратов» на факультете химической технологии. Более 500 абитуриентов подали заявления на эти программы, и большая их часть была успешно зачислена.





Чешский университет ČZU: интерес абитуриентов и финансовые вызовы





Чешский университет ČZU привлек в этом году внимание около 23 500 абитуриентов, желающих обучаться по программам бакалавриата и магистратуры. Этот показатель стал вторым самым высоким за последние десять лет. В 2022 году количество заявок было еще выше и достигло 25 700, как сообщил Йиржи Ремеш, проректор по педагогической деятельности.



Наибольший интерес у студентов вызывают программы, связанные с экономикой, менеджментом и информатикой. Особое внимание абитуриентов привлекли новые направления, такие как «Инновационное предпринимательство», «Ветеринарный ассистент» и «Ландшафтная архитектура». Согласно данным Ремеша, на эти программы было зачислено от 20 до 26% кандидатов. При этом рост интереса наблюдается к экологическим дисциплинам, в то время как программы, связанные с сельским хозяйством, стали менее популярными.



Йиржи Ремеш также отметил снижение интереса к чешским университетам со стороны российских абитуриентов, что может быть связано с политическими событиями и введенными санкциями против российских граждан.



В будущем университеты Чехии ожидают рост числа абитуриентов из-за изменений в демографической ситуации, особенно к 2027/2028 учебному году. Чешская конференция ректоров и Совет университетов акцентируют внимание на необходимости подготовки к приему большего количества студентов. Они также призывают увеличить финансирование высшего образования из государственного бюджета. Однако последние данные показывают, что бюджет для науки и исследований планируется сократить на 10%, а средства на образование в 2024 году будут уменьшены на 29,27 млрд крон.











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