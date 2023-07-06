12 забавных чешских идиом, которые пригодятся в повседневной жизни
22 АВГУСТА 2023
12:00
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Если вы хотите не просто говорить по-чешски, но и звучать как настоящий чех, вам, безусловно, пригодится знание национальных идиом. Эти короткие фразы погружают нас в культурный контекст страны, делая нашу речь живой и яркой. Давайте познакомимся с двенадцатью чешскими идиомами, которые иногда используются в повседневном общении.
Обратите внимание, что транскрипция предоставлена приближенно к нашему произношению и может не в точности передавать все фонетические особенности чешского языка.
1. Mít něco za lubem [Мит нецо за лубем]
Перевод: «Говорить не всю правду», «припасти что-то втайне для себя», примерно в некоторых случаях можно перевести как «припасти козырь в рукаве».
Используется, когда хотят сказать, что у кого-то есть какой-то скрытый замысел или план.
2. Držet palce [Држет пальце]
Наш аналог: «Держать кулачки»
Чехи говорят это, когда хотят пожелать кому-то удачи.
3. Hodit flintu do žita [Ходит флинту до жита]
Наш аналог: «Бросить все на самотёк», «сложить оружие», «умывать руки».
Означает отказаться от чего-то или сдаться.
4. Přijít na řadu [Пржийт на ряду]
Наш аналог: «Настанет черед»
Говорится о том, что настало время чему-то или кому-то произойти, пришла очередь.
5. Mít motýly v břiše [Мит мотылы в брише]
Наш аналог: «Бабочки в животе»
Описывает ощущение волнения или восторга, влюбленности.
6. Být v sedmém nebi [Быть в седмем неби]
Наш аналог: «Быть на седьмом небе»
Выражает чрезмерное счастье или восторг.
7. Dělat z komára velblouda [Делат з комара вельблода]
Наш аналог: «Делать из мухи слона»
Преувеличивать проблему.
8. Chytnout se za nos [Хытноут се за нос]
Наш аналог: «Схватиться/хвататься за голову».
Чехи используют это выражение, когда признают свои ошибки, осознают что-либо.
9. Mít oči na šťopkách [Мит очи на штьопках]
Наш аналог: «Ушки на макушке», быть настороже, «держать ухо востро».
Говорят, когда проявляют повышенное внимание либо осторожность.
10. Сo na srdci, to na jazyku [Цо на срдци, то на языку]
Наш аналог: «Что на уме, то и на языке», «cвятая простота», бесхитростный человек.
Откровенный человек, который говорит все, что думает.
11. Сhodit jako okolo horké kaše [Ходит яко около хорке каше]
Наш аналог: «Ходить вокруг да около».
Говорить на отвлеченные темы, избегая прямого ответа на вопрос.
12. Nosit dříví do lesa [Носит джрви до леса]
Наш аналог: похоже на «воду в ступе толочь».
Заниматься абсолютно бесполезной деятельностью.
Изучение чешских идиоматических выражений — это возможность погрузиться в мир чешской культуры, понять менталитет этого интересного народа и усовершенствовать свои языковые навыки. Надеемся, что эти выражения помогут вам в общении с носителями языка. Желаем вам успехов в изучении чешского языка и радости от общения на этом замечательном языке!
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