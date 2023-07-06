12 забавных чешских идиом, которые пригодятся в повседневной жизни

Обратите внимание, что транскрипция предоставлена приближенно к нашему произношению и может не в точности передавать все фонетические особенности чешского языка.





1. Mít něco za lubem [Мит нецо за лубем]

Перевод: «Говорить не всю правду», «припасти что-то втайне для себя», примерно в некоторых случаях можно перевести как «припасти козырь в рукаве».

Используется, когда хотят сказать, что у кого-то есть какой-то скрытый замысел или план.





2. Držet palce [Држет пальце]

Наш аналог: «Держать кулачки»

Чехи говорят это, когда хотят пожелать кому-то удачи.





3. Hodit flintu do žita [Ходит флинту до жита]

Наш аналог: «Бросить все на самотёк», «сложить оружие», «умывать руки».

Означает отказаться от чего-то или сдаться.





4. Přijít na řadu [Пржийт на ряду]

Наш аналог: «Настанет черед»

Говорится о том, что настало время чему-то или кому-то произойти, пришла очередь.





5. Mít motýly v břiše [Мит мотылы в брише]

Наш аналог: «Бабочки в животе»

Описывает ощущение волнения или восторга, влюбленности.

6. Být v sedmém nebi [Быть в седмем неби]

Наш аналог: «Быть на седьмом небе»

Выражает чрезмерное счастье или восторг.





7. Dělat z komára velblouda [Делат з комара вельблода]

Наш аналог: «Делать из мухи слона»

Преувеличивать проблему.

8. Chytnout se za nos [Хытноут се за нос]

Наш аналог: «Схватиться/хвататься за голову».

Чехи используют это выражение, когда признают свои ошибки, осознают что-либо.





9. Mít oči na šťopkách [Мит очи на штьопках]

Наш аналог: «Ушки на макушке», быть настороже, «держать ухо востро».



Говорят, когда проявляют повышенное внимание либо осторожность.

10. Сo na srdci, to na jazyku [Цо на срдци, то на языку]

Наш аналог: «Что на уме, то и на языке», «cвятая простота», бесхитростный человек.



Откровенный человек, который говорит все, что думает.

11. Сhodit jako okolo horké kaše [Ходит яко около хорке каше]

Наш аналог: «Ходить вокруг да около».

Говорить на отвлеченные темы, избегая прямого ответа на вопрос.





12. Nosit dříví do lesa [Носит джрви до леса]

Наш аналог: похоже на «воду в ступе толочь».

Заниматься абсолютно бесполезной деятельностью.





Изучение чешских идиоматических выражений — это возможность погрузиться в мир чешской культуры, понять менталитет этого интересного народа и усовершенствовать свои языковые навыки. Надеемся, что эти выражения помогут вам в общении с носителями языка. Желаем вам успехов в изучении чешского языка и радости от общения на этом замечательном языке!









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