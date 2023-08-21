ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ОБРАЗОВАНИЕ

Нуждающиеся семьи в Чехии могут получить внеочередное пособие на покупку школьных принадлежностей

Анастасия Князева
25 АВГУСТА 2023
23:00
402
Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) представил ряд вариантов поддержки семей перед началом учебного года. Цель этих мер — помощь семьям, которые по финансовым и материальным причинам не могут обеспечить детей необходимыми принадлежностями для учебы.
Одна из мер поддержки — экстренная неотложная помощь, которая предоставляется только тем людям, которые не могут самостоятельно справиться с финансовой ситуацией. Бюро по трудоустройству оценивает доходы и имущество заявителя и его семьи. Помощь может быть использована для покрытия расходов на образование и досуг детей, такие как школьные принадлежности, кружки или занятия на свежем воздухе. Государство может оплатить расходы вплоть до полной стоимости, но размер помощи ограничен.
 
В первом полугодии текущего года семьи получили от государства 1 578 экстренных пособий для школьников общей суммой 3,7 миллиона крон.
 
Также будет продолжена реализация проекта бесплатных школьных обедов, который финансируется средствами ЕС. В прошлом учебном году более 9 700 детей из более чем 1 200 школ получали бесплатные обеды.
 
Министр отметил, что дети, чьи родители не выплачивают алименты, также могут получать замещающее содержание от государства. Планируется обсудить поправку, которая увеличит срок выплаты этой поддержки с двух до четырех лет.
 






Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.


образование деньги

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
26 АВГУСТА 2023
08:01
54798
ОБРАЗОВАНИЕ
15 ВИДЕО, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ БЫСТРЕЕ ВЫУЧИТЬ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК
23 АВГУСТА 2023
19:00
878
ЭКОНОМИКА
ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ К СБЕРЕЖЕНИЯМ И ИНВЕСТИЦИЯМ В 2023 ГОДУ
23 АВГУСТА 2023
17:30
1769
ОБЩЕСТВО
ШКОЛЬНЫЙ ЗАВХОЗ ИЗ ПРАГИ ДОМОГАЛСЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ. ЕГО ЖДЕТ КАСТРАЦИЯ
21 АВГУСТА 2023
20:00
1527
ТЕХНОЛОГИИ
AIR BANK ОТВЕТИЛ НА ПРЕТЕНЗИИ MASTERCARD НАСЧЕТ НОВОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В ЧЕХИИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
26 АВГУСТА 2023
16:00
134
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НЕ НУЖНО БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ «ЗЕЛЕНЫЕ КАРТЫ» В БУМАЖНОМ ВИДЕ
26 АВГУСТА 2023
13:00
372
ЭКОНОМИКА
ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДО 19 500 КРОН
26 АВГУСТА 2023
11:30
280
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИД УКРАИНЫ ПРИЕДЕТ 28 АВГУСТА В ЧЕХИЮ
26 АВГУСТА 2023
10:00
1154
ОБЩЕСТВО
СТРЕЛЬБА В ЦЕНТРЕ ПРАГИ: ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ОДНОГО ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
26 АВГУСТА 2023
08:01
54798
ОБРАЗОВАНИЕ
15 ВИДЕО, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ БЫСТРЕЕ ВЫУЧИТЬ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК
25 АВГУСТА 2023
22:00
856
ОБЩЕСТВО
В ПРАЖСКОМ ЗООПАРКЕ САНИНСПЕКТОРЫ ВЫПИСАЛИ ШТРАФЫ НА 14 000 КРОН
25 АВГУСТА 2023
20:30
1459
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: РОССИЙСКИЕ ШПИОНЫ УГРОЖАЮТ ЕВРОПЕ. ЗАВЕРБОВАННЫЕ БЕЖЕНЦЫ ХОТЕЛИ ОСТАНОВИТЬ ПОЕЗД, ПЕРЕВОЗИВШИЙ ОРУЖИЕ
25 АВГУСТА 2023
19:00
631
ПОЛИТИКА
КЛАУС КРИТИКУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИАЛЫ: «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ — РАЗЖИГАЮТ ИНФЛЯЦИЮ ОГРОМНЫМИ ДЕФИЦИТАМИ»
25 АВГУСТА 2023
17:30
1133
ЭКОНОМИКА
ПРИБЫЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ — РЕКОРДНАЯ. ПО МНЕНИЮ ФИАЛЫ, ПОВЕДЕНИЕ БАБИША ВОЗМУТИТЕЛЬНО
25 АВГУСТА 2023
15:00
1075
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ЧТО ЖДЕТ «ВАГНЕРОВЦЕВ» ПОСЛЕ ПРИГОЖИНА? ДВА СЦЕНАРИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЫ