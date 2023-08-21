Нуждающиеся семьи в Чехии могут получить внеочередное пособие на покупку школьных принадлежностей
25 АВГУСТА 2023
23:00
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Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) представил ряд вариантов поддержки семей перед началом учебного года. Цель этих мер — помощь семьям, которые по финансовым и материальным причинам не могут обеспечить детей необходимыми принадлежностями для учебы.
Одна из мер поддержки — экстренная неотложная помощь, которая предоставляется только тем людям, которые не могут самостоятельно справиться с финансовой ситуацией. Бюро по трудоустройству оценивает доходы и имущество заявителя и его семьи. Помощь может быть использована для покрытия расходов на образование и досуг детей, такие как школьные принадлежности, кружки или занятия на свежем воздухе. Государство может оплатить расходы вплоть до полной стоимости, но размер помощи ограничен.
В первом полугодии текущего года семьи получили от государства 1 578 экстренных пособий для школьников общей суммой 3,7 миллиона крон.
Также будет продолжена реализация проекта бесплатных школьных обедов, который финансируется средствами ЕС. В прошлом учебном году более 9 700 детей из более чем 1 200 школ получали бесплатные обеды.
Министр отметил, что дети, чьи родители не выплачивают алименты, также могут получать замещающее содержание от государства. Планируется обсудить поправку, которая увеличит срок выплаты этой поддержки с двух до четырех лет.
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