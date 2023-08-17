Революция в чешских школах: оценки больше не будут иметь значения?

В предстоящем учебном году девятиклассников ждут революционные изменения. Одним из самых дискуссионных нововведений станет отказ от традиционного способа выставления оценок. Этот шаг руководство Министерства образования видит как стратегический, преследуя цель модернизации учебного процесса. Критики текущей системы оценивания давно указывали на неравенство возможностей для учеников в зависимости от уровня школы и субъективизм в выставлении оценок.





Причиной для внесения таких изменений стало перегруженное состояние школ и необходимость усовершенствования процесса приема. Скоростью реформ удивлены многие: министерство и депутаты Европарламента активно продвигают их, стараясь предотвратить хаос в процессе приема, как это было в прошлом году. Видео с родителями, ожидающими в длинных очередях для подачи документов, заполнили все новостные ленты.





Еще одной проблемой, которая остается нерешенной, является демографическая ситуация. Ожидается, что в следующем учебном году она станет еще более актуальной. Чтобы решить вопрос с недостатком мест, предлагается ряд изменений, в том числе и в системе приема. Целью является упрощение процесса выбора школы для учеников и их родителей и минимизация бюрократических барьеров. Одно из ключевых предложений – не учитывать оценки из аттестата начальной школы при поступлении.





Такие изменения, несомненно, вызовут много обсуждений в обществе, но их главная цель – сделать образование более справедливым и доступным для всех учеников.





Исследование Центра IDEA CERGE-EI выявило, что в Чехии между школами существуют серьезные различия в строгости выставления оценок. Это может ставить некоторых учеников в менее выгодное положение, особенно при поступлении в престижные учебные заведения. Такие различия в оценках могут исказить образовательные амбиции учеников, привести к неправильному выбору образовательной траектории и, как следствие, к неоптимальному распределению талантов.





Основная цель предложенных изменений – обеспечить более объективную и равноправную систему оценивания, которая будет способствовать правильному распределению ресурсов и потенциала учащихся.





Министерство образования также рассматривает возможность изменения системы оценивания в рамках общего учебного процесса, заменяя традиционные оценки на многокритериальную систему, основанную на конкретных учебных целях. Такой подход, возможно, будет сначала экспериментально внедрен в младших классах начальной школы, но полноценное внедрение ожидается не раньше 2025/2026 учебного года.





Министерство также выразило опасения по поводу текущей системы оценки, считая, что она может демотивировать учеников, особенно младших классов.





Такие радикальные изменения, безусловно, вызовут много дискуссий среди педагогов, родителей и других заинтересованных сторон. Однако основной посыл реформы заключается в том, чтобы создать систему, которая будет более справедлива и способствующая развитию всех учеников.





Реформы в образовательной системе часто сталкиваются с оппозицией, поскольку они затрагивают структуры и привычки, которые устоялись на протяжении многих лет. Чешская система оценки учеников – не исключение.





Основной довод в пользу замены или дополнения традиционных оценок другими формами оценивания заключается в том, чтобы предоставить более полное представление о достижениях и способностях учеников, а не просто редуцировать их успехи к одной цифре. Балльное оценивание может не отражать всего спектра умений и компетенций ученика, в то время как комбинированный подход может дать больше информации о его прогрессе и потребностях.





Подготовка методической поддержки для учителей – ключевой элемент успешной реформы. Учителям нужно обеспечить необходимые инструменты и обучение, чтобы они могли успешно применять новые методы оценки.





Однако, как указано в февральском опросе STEM, большая часть общественности (53%) высказалась против отказа от традиционных оценок в начальных классах. Это может объясняться привычкой к существующей системе, опасениями о потенциальной потере мотивации у детей или простой нежеланием менять устоявшийся порядок вещей.





В любом случае, для успешного внедрения таких изменений необходимо широкое общественное обсуждение, в котором должны участвовать педагоги, родители, эксперты в области образования и, конечно же, сами ученики. Только так можно будет добиться согласия и понимания всех сторон и обеспечить эффективное применение новой системы оценивания.





"При прочих равных условиях ученики школ со строгим оцениванием имеют более низкие образовательные амбиции по сравнению с учениками школ с мягким оцениванием. Оценки в табеле также часто являются одним из критериев приема в гимназии и многогодичные колледжи. Таким образом, различия в строгости оценок и решающая роль оценок в планировании будущей образовательной траектории могут привести к неправильным решениям учеников и родителей, неэффективности системы образования и неоптимальному распределению талантов", — добавляют авторы исследования.





Замена оценок или сочетание оценок с другими формами оценивания уже разрешена Законом об образовании. Однако в чешских начальных школах преобладает балльное оценивание.















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