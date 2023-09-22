Праздники и каникулы в Чехии на учебный год 2023/24 — расписание по датам

В этом году чешских школьников ожидает около 20 выходных дней, включая государственные праздники и каникулы. Дополнительные выходные дни будут предоставлены по усмотрению директора каждой школы. Ознакомьтесь с перечнем дней, когда дети останутся дома.

Разочарование может случиться во время Рождества. Так как Рождество выпадает на воскресенье, учебная неделя перед этим праздником останется без изменений. После праздничных новогодних дней школы снова откроются 3 января, в среду.

Первая волна весенних каникул ожидает учеников с 5 по 11 февраля, начиная с Праги 1 и заканчивая Прагой 5. Затем, с 12 по 18 февраля, каникулы настанут для учеников с Праги 6 до Праги 10. А спустя неделю после этого — для учеников Праги-Запад и Праги-Восток.





– 28 сентября 2023 года — День чешской государственности — 1 день

– 26 октября 2023 – 27 октября 2023 года — Осенние каникулы — 2 дня

– 17 ноября 2023 — День борьбы за свободу и демократию — 1 день

– 23 декабря 2023 – 2 января 2024 года — Рождество — 6 дней

– 2 февраля 2024 года — Семестровые каникулы — 1 день

– 5 февраля 2024 – 17 марта 2024 года — Весенние каникулы (в зависимости от района) — 5 дней

– 28 марта 2024 – 1 апреля 2024 года — Пасхальные каникулы — 3 дня

– 1 мая 2024 года — Праздник труда — 1 день

– 8 мая 2024 года — День победы — 1 день

– 28 июня 2024 года — Конец учебного года













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