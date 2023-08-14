В чешском университете студентам разрешили использовать ИИ, однако с одним условием

Технический университет Либерца с этого семестра разрешает студентам использовать искусственный интеллект (ИИ) в учебе. Однако существует обязательное условие: студенты должны указать использование ИИ в своей работе.

Проректор по информатике Павел Сатрапа подчеркнул важность этого правила: «Мы приветствуем использование средств искусственного интеллекта в учебном процессе и творческой работе. Однако, чтобы обеспечить справедливость для всех, мы установили четкие правила. Согласно новой директиве, автор всегда несет ответственность за свою работу, особенно за ее точность. Важный принцип: использование ИИ всегда должно быть указано в работе».

Сатрапа также подчеркнул, что студенты могут указать использование ИИ как в целом, так и только в конкретных отрывках своих работ. Отсутствие упоминания об использовании ИИ может привести к тому, что работа будет признана плагиатом.

Администрация университета также призывает преподавателей включать задания, связанные с использованием средств ИИ, в учебный процесс, и информировать студентов о преимуществах и рисках, связанных с ИИ.













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