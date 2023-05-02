Обзор ведущих европейских университетов. Карлов университет вошел в первую сотню лучших

В рейтинге, который в этом году впервые был ориентирован на Европу, сравнивались результаты деятельности учебных заведений по 12 критериям. Они охватывали такие области, как качество исследований, трудоустройство выпускников, условия преподавания и устойчивое развитие. Несмотря на 86-е место в общем рейтинге, Карлову университету удалось занять позицию около 50-го места в трех категориях (студенты, принятые в рамках международной мобильности, международное научное сотрудничество и устойчивое развитие). В опубликованных результатах оценивалось около 700 учебных заведений из 42 стран, 17 вузов представляли Чешскую Республику.



Результатом довольна и ректор Карлова университета Милена Краличкова. «Поскольку этот рейтинг является совершенно новым, у нас нет возможности сравнивать его с предыдущими годами, как это делается в других рейтингах. Однако попадание в число 100 лучших европейских университетов — это, несомненно, достижение», — говорит она.

Три первые позиции заняли Оксфордский университет, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Кембриджский университет.



Среди других чешских учебных заведений лучшими оказались Масариков университет (161-е место), Чешский технический университет в Праге (182-е место), Технологический университет в Брно (216-е место) и Университет Палацкого в Оломоуце (219-е место).















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